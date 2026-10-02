Toamna și poluarea aerului. Ce se întâmplă cu plămânii tăi? Medic: „Și aerul pe care îl respirăm în locuință poate influența”

Odată cu venirea toamnei, temperaturile scad, timpul petrecut în spații închise crește, iar traficul și începerea sezonului de încălzire a locuințelor pot contribui, în anumite perioade, la o calitate mai slabă a aerului. Pentru plămâni, schimbarea anotimpului poate însemna o combinație de factori care favorizează apariția sau accentuarea unor simptome respiratorii.

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Aerul poluat poate irita căile respiratorii, iar persoanele care suferă deja de astm, BPOC sau alte afecțiuni pulmonare pot fi mai vulnerabile.

„Plămânii noștri intră în contact permanent cu mediul înconjurător. Atunci când aerul conține fum, praf sau alte substanțe iritante, căile respiratorii pot reacționa prin tuse, senzație de iritație sau dificultăți de respirație. Pentru un pacient care are deja o boală pulmonară, aceste simptome pot deveni mai evidente”, declară Dr. Adina Tecoanță, medic pneumolog, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Temperaturile mai scăzute pot fi mai greu de tolerat

Toamna aduce și temperaturi mai scăzute, care pot fi mai greu tolerate de unele persoane cu boli respiratorii. În plus, sezonul rece este asociat cu o circulație mai intensă a infecțiilor respiratorii.

„Nu trebuie să privim toamna ca pe un pericol pentru plămâni, ci ca pe o perioadă în care trebuie să fim mai atenți la factorii care ne pot afecta respirația. Pentru persoanele cu boli pulmonare cronice, este important să își urmărească simptomele și să respecte tratamentul recomandat”, spune medicul pneumolog.

Tusea poate fi ușor pusă pe seama unei răceli sau a schimbării temperaturii. O tuse persistentă, respirația dificilă, senzația de lipsă de aer, respirația șuierătoare sau scăderea toleranței la efort nu trebuie însă ignorate.

„Este important să nu considerăm normale simptome precum tusea persistentă, oboseala sau respirația dificilă. Dacă acestea persistă sau se agravează, este recomandată o evaluare medicală”, atrage atenția Dr. Adina Tecoanță.

Persoanele cu astm, BPOC și alte boli pulmonare cronice, precum și vârstnicii și cei cu o sensibilitate crescută la fum și praf, trebuie să fie mai atenți la aceste simptome.

„Și aerul pe care îl respirăm în locuință poate influența sănătatea respiratorie, mai ales în sezonul rece, când petrecem mai mult timp în interior. Fumul de țigară, praful, umezeala sau utilizarea necorespunzătoare a surselor de încălzire pot favoriza apariția sau accentuarea unor simptome respiratorii. Nu orice tuse înseamnă o boală pulmonară și nu orice episod de lipsă de aer este cauzat de poluare. Cea mai importantă recomandare pentru un pacient cu o boală respiratorie este să își cunoască simptomele și să observe atunci când apare o schimbare. Dacă respiră mai greu decât de obicei, tușește mai mult sau obosește la eforturi pe care înainte le făcea fără probleme, este indicat să discute cu medicul. Un diagnostic pus la timp înseamnă, de multe ori, posibilitatea unui tratament și a unui control mai bun al bolii”, subliniază dr. Adina Tecoanță.

Atenție mai mare la calitatea aerului

Toamna nu înseamnă renunțarea la plimbări sau la activitățile în aer liber, ci o atenție mai mare la calitatea aerului și la modul în care organismul reacționează. Fie că suntem în exterior sau petrecem mai mult timp în locuință, câteva măsuri simple pot contribui la protejarea sănătății respiratorii.

În exterior:

• evitați, pe cât posibil, zonele foarte aglomerate de trafic atunci când aerul este vizibil poluat sau există mirosuri puternice de fum ;

• alegeți, pentru plimbări și activități fizice, zone mai puțin expuse traficului intens ;

• evitați fumul de țigară, inclusiv expunerea pasivă ;

• dacă observați că aerul poluat vă provoacă tuse, usturime în gât sau dificultăți de respirație, reduceți timpul petrecut în acea zonă ;

• persoanele cu boli respiratorii cronice trebuie să respecte tratamentul prescris și să acorde atenție apariției sau agravării simptomelor.

În interior:

• aerisiți locuința în mod regulat, atunci când condițiile de afară sunt favorabile;

• nu fumați în interior și evitați expunerea la fumul de țigară;

• verificați și întrețineți corespunzător sobele, centralele și celelalte sisteme de încălzire înainte de sezonul rece;

• nu ardeți în locuință materiale nepotrivite, precum plasticul sau deșeurile, deoarece fumul rezultat poate afecta sănătatea respiratorie ;

• controlați umezeala și îndepărtați mucegaiul, care poate favoriza sau agrava unele probleme respiratorii

• reduceți acumularea de praf prin curățenie regulată, în special în dormitor și în încăperile în care petreceți mult timp;

• utilizați cu atenție produsele de curățenie și cele puternic parfumate, mai ales dacă observați că vă provoacă tuse, iritație sau senzație de lipsă de aer.