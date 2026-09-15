Un colos investește 70 de milioane de euro în România. Unde se vor deschide noi magazine

O companie faimoasă deja în întreaga țară va investi suma de 70 de milioane de euro în România, în încercarea de a-și extinde rețeaua de magazine. De-a lungul anilor 2027 și 2028, două noi magazine vor urma să își deschidă porțile în Cluj-Napoca și Craiova.

Două noi magazine Hornbach se vor deschide în România Foto: IStock

Hornbach investește o sumă uriașă în încercarea de a-și extinde rețeaua de magazine din România. În următorii doi ani se vor deschide la fel de multe magazine, în Cluj-Napoca și Craiova, iar ambele magazine vor urma cel mai nou concept al companiei.

Accentul va fi pus pe accesul cât mai ușor al publicului la o gamă largă de servicii și produse pentru construcții și renovări. În plus, vor fi zone dedicate grădinii și formatului Drive in, potrivit observatornews.ro.

Hornbach investește 70 de milioane de euro în România

„Hornbach România, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, investeşte aproximativ 70 de milioane de euro în două noi magazine, la Cluj-Napoca şi Craiova. La Cluj-Napoca, lucrările pentru cea de-a doua locaţie HORNBACH din oraş au început deja, iar la Craiova compania a obţinut autorizaţia pentru primul său magazin din regiunea Olteniei”, a anunțat compania prin intermediul unui comunicat de presă.

Fiecare dintre cele două magazine va costa aproximativ 35 de milioane de euro, iar cel din Cluj-Napoca va urma să se deschidă în toamna lui 2027. În același timp, magazinul din Craiova se va deschide în primăvara lui 2028.

Când se vor deschide noile magazine

Fiecare nouă locație este aleasă în funcție de potențialul regiunii și de nevoia companiei de a fi cât mai aproape de clienți.

„Investim cu o perspectivă pe termen lung şi alegem fiecare nouă locaţie în funcţie de potenţialul regiunii şi de nevoia de a fi cât mai aproape de clienţii noştri. În Transilvania suntem prezenţi de mulţi ani, iar dezvoltarea economică a zonei şi cererea ridicată ne-au convins să deschidem un al doilea magazin în Cluj-Napoca. Oltenia se află, la rândul său, de mult timp în planurile noastre de extindere, iar găsirea locaţiei potrivite în Craiova ne permite acum să intrăm în această regiune”, a declarat și Radu Oniga, Director General al Hornbach România.