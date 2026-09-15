 Un colos investește 70 de milioane de euro în România. Unde se vor deschide noi magazine
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un colos investește 70 de milioane de euro în România. Unde se vor deschide noi magazine

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O companie faimoasă deja în întreaga țară va investi suma de 70 de milioane de euro în România, în încercarea de a-și extinde rețeaua de magazine. De-a lungul anilor 2027 și 2028, două noi magazine vor urma să își deschidă porțile în Cluj-Napoca și Craiova.

Două noi magazine Hornbach se vor deschide în România
Două noi magazine Hornbach se vor deschide în România Foto: IStock

Hornbach investește o sumă uriașă în încercarea de a-și extinde rețeaua de magazine din România. În următorii doi ani se vor deschide la fel de multe magazine, în Cluj-Napoca și Craiova, iar ambele magazine vor urma cel mai nou concept al companiei.

Accentul va fi pus pe accesul cât mai ușor al publicului la o gamă largă de servicii și produse pentru construcții și renovări. În plus, vor fi zone dedicate grădinii și formatului Drive in, potrivit observatornews.ro.

Hornbach investește 70 de milioane de euro în România

„Hornbach România, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, investeşte aproximativ 70 de milioane de euro în două noi magazine, la Cluj-Napoca şi Craiova. La Cluj-Napoca, lucrările pentru cea de-a doua locaţie HORNBACH din oraş au început deja, iar la Craiova compania a obţinut autorizaţia pentru primul său magazin din regiunea Olteniei”, a anunțat compania prin intermediul unui comunicat de presă.

Fiecare dintre cele două magazine va costa aproximativ 35 de milioane de euro, iar cel din Cluj-Napoca va urma să se deschidă în toamna lui 2027. În același timp, magazinul din Craiova se va deschide în primăvara lui 2028.

Când se vor deschide noile magazine

Fiecare nouă locație este aleasă în funcție de potențialul regiunii și de nevoia companiei de a fi cât mai aproape de clienți.

„Investim cu o perspectivă pe termen lung şi alegem fiecare nouă locaţie în funcţie de potenţialul regiunii şi de nevoia de a fi cât mai aproape de clienţii noştri. În Transilvania suntem prezenţi de mulţi ani, iar dezvoltarea economică a zonei şi cererea ridicată ne-au convins să deschidem un al doilea magazin în Cluj-Napoca. Oltenia se află, la rândul său, de mult timp în planurile noastre de extindere, iar găsirea locaţiei potrivite în Craiova ne permite acum să intrăm în această regiune”, a declarat și Radu Oniga, Director General al Hornbach România.

Ghid de cumpărături

madalina apostol si bianca dragusanu
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale Vedete românești
Ultima dorință a Mădălinei Apostol jpg
Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony Vedete românești
image
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu adevarul.ro
image
Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei: „Sataniștilor!” Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. A vrut să candideze la Primăria Capitalei și a intrat pe teren la un meci al României www.fanatik.ro
image
"Laptele vegetal", analizat în laborator: plin de zahăr şi cu zero proteine observatornews.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile www.antena3.ro
image
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale playtech.ro
image
Vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj! „Am dat niște avansuri să poată oamenii să trăiască” www.fanatik.ro
image
Nick Rădoi, un ULTIM gest romantic în memoria Mădălinei Apostol. Ce a adus milionarul la capelă www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților okmagazine.ro
image
Sexualitate pe faţă! Seara în care Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!" okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
aeroport foto pixabay jpg
Top 5 aeroporturi pe care pasagerii fac tot posibilul să le evite: „Am pierdut numeroase zboruri” Internațional
dorin ionita facebook jpg
Ce a făcut Alice, amanta, în timp ce generalul Dorin Ioniță era condus pe ultimul drum. Gestul femeii ridică semne de întrebare Național
waze google maps istock gps jpg
Funcțiile mai puțin cunoscute din Waze care îți fac drumurile mai ușoare. Cum le activezi cu ajutorul unor coduri speciale Fapt divers
diaspora png
Motivul pentru care un cuplu de români a revenit în țară după 13 ani în Marea Britanie: „Trebuia să ne întoarcem mai devreme” Național
Ciocniri violente între forțele de ordine, fermieri și reprezentanți ai mișcărilor suveraniste, în București. FOTO Inquam Photos / George Călin
VideoProtestul fermierilor din Piața Victoriei, marcat de violențe. Jandarmi răniți și zeci de persoane ridicate de forțele de ordine Național
Demisie concediere FOTO Shutterstock jpg
A contestat bonusul de 35.000 de euro și a fost concediat. Instanța i-a dat dreptate și a obligat compania să-i plătească 140.000 de euro Internațional
chokcherd duangngern the thaiger jpg
Și-a încercat norocul la o piață de vechituri și a dat lovitura! Două obiecte cumpărate cu 4 euro valorau mii de euro Fapt divers
salak1 jpeg
Fructul neobișnuit care seamănă cu un șarpe. Are un gust unic și multe beneficii pentru sănătate Fapt divers
image
Ema Daniela Viziru vârstă. Câți ani are soția lui Lucian Viziru, celebrul actor din telenovelele românești actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net