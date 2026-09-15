 Motivul pentru care un cuplu de români a revenit în țară după 13 ani în Marea Britanie: „Trebuia să ne întoarcem mai devreme”
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Motivul pentru care un cuplu de români a revenit în țară după 13 ani în Marea Britanie: „Trebuia să ne întoarcem mai devreme”

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De-a lungul anilor, nenumărați români au plecat din țară în căutarea unui trai mai bun dincolo de hotare. Acum, după decenii întregi în străinătate, unii oameni aleg să revină în țară și să vorbească despre experiențele lor.

Luminiţa şi Cătălin Salitra
Luminiţa şi Cătălin Salitra Foto: captură video observatornews.ro

Tot mai mulți români din diaspora aleg să revină în țară și să reînceapă un nou capitol al vieții aici. Unii oameni au lucrat mai bine de zece ani dincolo de hotare și vorbesc despre experiențele pe care le-au avut. Numai din Spania au plecat deja o treime dintre românii care se stabiliseră în țară pentru a munci, în ultimii ani.

Printre românii care au ales să se întoarcă în țară se numără și Luminiţa şi Cătălin Salitra, care au petrecut nu mai puțin de 13 ani în Marea Britanie. Luminița a lucrat în contabilitate și Cătălin în construcții, iar acum au decis că a venit vremea să revină în România.

Au muncit în Marea Britanie vreme de 13 ani

Cuplul are și două fetițe născute în Marea Britanie, dar au decis să lase în urmă viața de acolo și să revină într-un sat de lângă Suceava. Iar acum, cei doi spun că nu regretă deloc schimbarea pe care au făcut-o.

Trebuia să ne întoarcem mai devreme. Pe plan financiar, da, ne-am descurcat foarte bine în afară, dar pe celălalt plan am lăsat deoparte familia, am lăsat deoparte traiul bun de acasă. Doar ca să te sacrifici pentru bani te uiţi în urmă şi banii ăia nu mai valorează nimic”, a spus Cătălin Salitra, potrivit observatornews.ro.

Cei doi români au decis să revină în țară

După ce au revenit în România, cei doi și-au deschis aici propria afacere.

„Adaptarea la venire e la fel de grea ca şi la plecare. Noi iniţial când am venit nu ştiam ce vom face, nu am venit cu gândul că ne apucăm să facem nu ştiu ce în ţară. Apoi ne-am ajutat părinţii la agricultură în primul an în care ne-am întors şi am preluat noi exploataţiile”, a mai povestit românul.

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