Vreme schimbătoare: cum ne protejăm organismul? Ce recomandă medicii

Dimineți reci, haine groase și prânzuri în care temperaturile ne fac să renunțăm la geacă. Medicii explică ce se întâmplă cu organismul atunci când temperaturile oscilează puternic și ce putem face pentru a evita răcelile.

Nu vremea ne îmbolnăvește, ci felul în care ne protejăm contează Foto: Freepik

Frig dimineața, căldură la prânz

Diferențele dintre dimineață și prânz sunt greu de ignorat. În zonele montane, temperaturile pot coborî sub zero grade Celsius în primele ore ale zilei, în timp ce în alte regiuni, după câteva ore de soare, termometrele pot trece de 20 de grade.

Pentru organism, asta înseamnă o adaptare continuă. Când este frig, corpul încearcă să își păstreze temperatura, iar vasele de sânge se contractă pentru a limita pierderea de căldură. Când temperatura crește, mecanismul se schimbă, iar organismul încearcă să elimine căldura. Vremea rece nu ne „dă” însă răceala.

Infecțiile respiratorii sunt provocate de virusuri. Frigul și aerul uscat pot influența însă modul în care organismul reacționează și pot accentua senzația de disconfort, mai ales la persoanele sensibile.

Nas înfundat, durere în gât, oboseală

Medicul de familie Eva Cristescu spune că, în această perioadă, este important să fim atenți la semnalele pe care ni le transmite organismul. Un nas înfundat sau care curge, strănutul, durerea în gât, tusea, oboseala și starea generală proastă pot apărea în cazul unei infecții respiratorii.

Diferența dintre o simplă senzație de disconfort și o răceală poate fi greu de făcut în primele ore. De aceea, dacă apar simptome și acestea se accentuează, este bine să nu le ignorăm. „Când apar semne precum febra, frisoanele, durerile musculare, tusea persistentă sau o stare generală alterată, trebuie să fim atenți și să nu punem totul pe seama schimbării vremii.

Organismul ne transmite că are nevoie de odihnă și, dacă simptomele sunt importante sau persistă, de o evaluare medicală”, explică medicul. În cazul unei răceli obișnuite, odihna și hidratarea sunt importante. Apa, ceaiurile calde și supele pot ajuta la menținerea hidratării și pot calma temporar senzația neplăcută din gât. Antibioticele nu tratează răcelile virale și nu ar trebui luate fără recomandarea medicului.

„Imunitatea este susținută de somn, alimentație variată, mișcare și hidratare"

Când diferența dintre temperatura de dimineață și cea de la prânz este mare, cea mai practică soluție este să alegem haine pe care le putem da jos sau adăuga ușor. Un tricou sau o bluză subțire, peste care putem pune un pulover și o geacă, ne permite să ne adaptăm pe parcursul zilei.

Astfel, nu suntem obligați să alegem între a tremura dimineața și a transpira la prânz. Și transpirația contează. Dacă ieșim în frig îmbrăcați prea gros și transpirăm, hainele umede pot accentua senzația de frig atunci când temperatura scade din nou. De aceea, mai multe straturi subțiri sunt, de multe ori, mai utile decât o singură haină foarte groasă.

„Când temperaturile se schimbă de la o zi la alta, tentația este să căutăm o soluție rapidă: un ceai „pentru imunitate”, o vitamină sau un supliment despre care am auzit că ne ferește de răceală. În realitate, nu există o băutură-minune care să ne protejeze de toate infecțiile. Imunitatea este susținută de obiceiuri pe care le avem zi de zi: somn suficient, alimentație variată, mișcare și hidratare", explică specialistul.

Dimineața, putem începe simplu: un pahar mare cu apă, iar pentru cei care preferă, apă cu puțină lămâie. În alimentație putem include și alimente bogate în vitamina C și antioxidanți, precum citricele, kiwi, fructele de pădure, cătina sau măceșele. Nu există însă o băutură sau un aliment care să „întărească” imunitatea peste noapte. Mai important este ceea ce facem constant: să ne hidratăm suficient, să avem mese echilibrate, să consumăm fructe și legume, să dormim bine și să facem mișcare.