 Platformă de dating lansată de guvernul din Singapore. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire
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Platformă de dating lansată de guvernul din Singapore. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire

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Guvernul din Singapore a lansat o platformă de dating destinată, în etapa de testare, angajaților din sectorul public. Inițiativa vine într-un moment în care orașul-stat se confruntă cu o scădere accentuată a natalității și cu îmbătrânirea populației.

Aplicatie de dating
Aplicatie de dating Foto: Pixabay

Platforma poartă numele FirstDate și a fost lansată luna aceasta sub forma unui program-pilot. Serviciul se adresează angajaților din sectorul public cu vârste cuprinse între 21 și 35 de ani și propune o abordare diferită față de aplicațiile tradiționale de întâlniri.

Cum funcționează platforma FirstDate

FirstDate folosește un algoritm de potrivire care a fost premiat cu Nobelul pentru Economie. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire la un moment dat, iar platforma include și un instrument care poate sugera activități pentru întâlniri. Ulterior, utilizatorii își pot evalua experiența prin intermediul unui chestionar, scrie Financial Time.

Proiectul a apărut în urma hackathonului anual organizat la începutul acestui an de agenția de tehnologie a guvernului din Singapore. Pe site-ul platformei este explicat și punctul de la care a pornit ideea.

„FirstDate a pornit de la o întrebare apărută într-un grup de angajați GovTech: a avea mai multe potriviri posibile face neapărat mai ușoară găsirea unui partener potrivit?”, se arată pe site.

Platforma intră pe o piață în care există deja numeroase aplicații de dating și servicii de matchmaking personalizate. În Asia, aplicațiile de întâlniri au devenit o piață importantă, iar stigmatul asociat întâlnirilor online s-a diminuat. Tot mai multe femei își creează conturi pe astfel de platforme.

Singapore încearcă să răspundă scăderii natalității

Lansarea FirstDate are loc în contextul unei scăderi importante a natalității în Singapore. Orașul-stat, care are puțin peste 6 milioane de locuitori, a înregistrat anul trecut o rată a fertilității de 0,87 copii pe femeie, după ce în 2024 valoarea fusese de 0,97.

Demografii consideră că, în lipsa imigrației nete, este nevoie de o rată de 2,1 pentru ca populația să rămână stabilă. În același timp, creșterea speranței de viață și scăderea numărului de nașteri au contribuit la îmbătrânirea populației.

Luna trecută, premierul Lawrence Wong a anunțat un pachet de măsuri destinat familiilor. Printre acestea se află posibilitatea ca părinții să primească peste 55.000 de dolari pentru fiecare copil, până la vârsta de 17 ani.

Nu este prima încercare a guvernului din Singapore de a încuraja formarea cuplurilor. În 1984 a fost creată Unitatea de Dezvoltare Socială, o agenție matrimonială destinată încurajării căsătoriilor între absolvenții de facultate.

Politica a fost adoptată după ce datele recensământului au arătat că femeile cu studii superioare se căsătoreau tot mai rar. Bărbații își alegeau partenere cu un nivel de educație mai scăzut, în timp ce femeile nu procedau în același mod.

În prezent, protecția datelor reprezintă un alt aspect important pentru FirstDate. Platforma folosește instrumentul guvernamental de autentificare a identității, conectat la date personale precum adresa și starea civilă. Sistemul are rolul de a proteja confidențialitatea utilizatorilor și de a împiedica persoanele căsătorite să se prezinte drept singure.

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