Cetățenii din această țară pot fi plătiți dacă citesc. Măsura inedită adoptată de autorități

O țară a decis să înceapă să-și plătească cetățenii dacă citesc cel puțin 15 minute în fiecare zi. Autoritățile încearcă să combată fenomenul cunoscut drept „doomscrolling”, adică derularea continuă a fluxurilor de știri și a postărilor de pe rețelele de socializare.

Autoritățile încearcă să încurajeze cititul Foto: IStock

Cetățenii din Singapore pot primi bani dacă citesc măcar și 15 minute în fiecare zi. Autoritățile încearcă să limiteze fenomenul numit „doomscrolling”, adică derularea constantă a fluxului de știri și postări de pe rețelele de socializare. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, pentru a putea primi bani, cetățenii trebuie să înregistreze sesiuni de lectură pe un site al guvernului.

Pentru a primi un singur dolar singaporez, adică aproximativ 0,68 euro, participanții trebuie să înregistreze 50 de sesiuni zilnice. O sesiune de cel puțin 15 minute este recompensată cu 20 de monede virtuale, iar pentru a primi un singur dolar este nevoie de 1.000 de monede. În plus, nu este permisă decât o singură sesiune de lectură pe zi.

Singapore recompensează cetățenii dacă citesc

„Trăim într-o lume în care avem la dispoziție o cantitate uriașă de conținut, informații și stimuli. În orice moment, putem derula sute de titluri, viziona un videoclip sau obține un rezumat despre aproape orice”, a spus Melissa Tam, șefa Consiliului Național al Bibliotecilor, potrivit Strait Times.

„Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante. Așa că începem cu un obiectiv simplu: citiți doar 15 minute pe zi. În autobuz, înainte de culcare sau în timpul prânzului”, a mai spus aceasta.

Statul oferă ajutoare financiare părinților

Aceasta nu este singura măsură luată de autoritățile din Singapore în încercarea de a sprijini cetățenii. Autoritățile din această țară oferă un ajutor financiar părinților în valoare de 55.000 de dolari pentru fiecare copil. Acești bani sunt oferiți în tranșe, până când copilul va împlini vârsta de 17 ani.

„Vrem ca fiecare familie să știe: dacă alegeți să aveți copii, guvernul vă va fi alături. Vom oferi mai mult sprijin și pe o perioadă mai lungă de timp”, a spus premierul țării, Lawrence Wong.