 Cât de sigur este plasticul din capsulele de spălat vase. Ce trebuie să știi înainte de a-l folosi
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Cât de sigur este plasticul din capsulele de spălat vase. Ce trebuie să știi înainte de a-l folosi

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Dacă ne numărăm printre românii care au acasă o mașină de spălat vase, atunci mai mult ca sigur că deja am folosit detergent sub formă de capsule. Iar cum efectele nocive ale microplasticelor devin tot mai cunoscute, mulți oameni se întreabă dacă și aceste capsule pot fi, de fapt, periculoase.

Capsulele de spălat vase sunt foarte comune
Capsulele de spălat vase sunt foarte comune Foto: IStock

Capsulele de spălat vase conțin o peliculă din polimer sintetic care este clasificată, teoretic vorbind, drept plastic. Cu toate acestea, există o anumită particularitate pe care aceste capsule o au și pe care trebuie să o știm, înainte de a ne îngrijora din cauza lor. Practic, acest tip de material este unul solubil, lucru ce permite dizolvarea completă în apă.

Astfel, pelicula acestei capsule nu se comportă în același mod precum plasticul unei sticle. Cel mai frecvent material folosit în aceste produse este alcoolul polivinilic (PVA sau PVOH), fiind vorba despre un material hidrofil și solubil, care se va dizolva complet în apă.

Cât de sigure sunt capsulele de spălat vase

Practic, acest tip de plastic este complet sigur pentru a fi folosit la spălarea vaselor și tacâmurilor noastre. Materialul se va dizolva complet în apă, astfel că acest tip de plastic nu reprezintă un risc pentru sănătatea umană.

Pelicula acestui tip de detergent este concepută în așa fel încât să se dizolve complet în timpul ciclului de spălare. Mai precis, acest tip de plastic este complet diferit față de cel folosit în sticle sau alte produse din plastic.

Mulți oameni folosesc capsulele de spălat vase

Acest tip de detergent este foarte popular datorită faptului că reprezintă o doză precisă și suficientă pentru ciclul de spălare. Practic, nu mai este nevoie să estimăm cât detergent va fi nevoie să folosim, deoarece aceste capsule au în ele o doză prestabilită.

Unele produse de acest fel chiar au compartimente diferite, pentru a ține separate anumite componente până în momentul în care are loc spălarea.

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