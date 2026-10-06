 Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR a lovit o pompă într-o benzinărie din Călimănești. Șoferul a rămas încarcerat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoAccident grav pe Valea Oltului. Un TIR a lovit o pompă într-o benzinărie din Călimănești. Șoferul a rămas încarcerat

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un accident grav s-a produs marți, 6 octombrie, pe DN 7, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, după ce un autocamion a avariat o pompă de carburant într-o stație de alimentare. În urma impactului, o cantitate importantă de combustibil s-a scurs pe carosabil, iar conducătorul auto a rămas încarcerat în cabină.

image png
Foto: Captura video/ Youtube

Autoritățile au intervenit la fața locului

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, care desfășoară operațiuni de descarcerare, acordare a primului ajutor și prevenire a unui eventual incendiu.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul s-a produs în incinta unei stații de alimentare cu carburant din Călimănești. Din primele date, autocamionul a lovit una dintre pompele de combustibil în timpul unei manevre efectuate în benzinărie.

„În urmă cu puțin timp, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei stații de alimentare cu carburant din localitatea Călimănești. La fața locului se află polițiști, precum și pompieri militari vâlceni, care desfășoară activități specifice”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

În paralel, pompierii au mobilizat mai multe autospeciale pentru gestionarea situației.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Călimănești. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN și o ambulanță aparținând SAJ”, au precizat salvatorii.

Traficul pe DN 7, complet oprit

Din cauza pericolului generat de scurgerile de combustibil și a intervenției echipajelor de urgență, circulația pe DN 7, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din țară, a fost oprită în zona Călimănești.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că restricțiile au fost impuse pentru desfășurarea în siguranță a operațiunilor de salvare și eliminarea riscului de incendiu.

„În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină”, au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic.

Potrivit estimărilor autorităților, circulația în zonă urma să fie reluată după finalizarea intervenției și îndepărtarea pericolului.

Șoferul a fost salvat

Șoferul autocamionului implicat în accidentul produs în benzinăria din Călimănești a fost extras în siguranță de echipele de intervenție. Potrivit reprezentanților ISU Vâlcea, bărbatul era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, autoritățile au anunțat că nu mai există scurgeri de carburant, după ce autocamionul a avariat o pompă de alimentare în timpul unei manevre efectuate în stația de carburanți.

„Șoferul TIR-ului a fost extras în siguranță de către salvatorii vâlceni. A fost predat, conștient și cooperant, echipajului de Ambulanță Vâlcea”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat contracronometru, în condițiile în care conducătorul auto rămăsese blocat în cabină în urma impactului. După operațiunea de descarcerare, acesta a fost predat echipajului medical.

Ghid de cumpărături

banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct www.fanatik.ro
image
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Facultatea la care a renunţat pe loc Gică Hagi! Ce studii are, de fapt, cel care a făcut milioane de euro din fotbal şi afaceri as.ro
image
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil playtech.ro
image
Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Răzvan Burleanu are 27.000 de euro salariu ca președinte FRF www.fanatik.ro
image
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
valentina si iubitul ei, vlad (2) jpg
Pas important în ancheta morții Valentinei. Vlad Bălțățeanu a fost adus în România Național
image png
FotoNiamh O'Brien, soția legendarului Michael Flatley, a murit la 52 de ani. „Inima mi-e sfâșiată” Internațional
gio jpg
Tânăr de 21 de ani, mort după ce a fost mușcat de un țânțar. „Un băiat cu o inimă de aur” Internațional
Luca Niculescu desemnat premier de Nicușor Dan
„Eram un puști cu blugii rupți și aveam plete.” Luca Niculescu, despre tinerețea sa: de ce nu voia tatăl său să meargă cu el pe stradă Național
Prințul Charles, Prințesa Diana profimedia 0231618144 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre moartea ei. Dezvăluirea despre Regele Charles care reaprinde scandalul: „Descoperi că ai fost manipulat de propriul Rege” Internațional
accident atv vaslui jpg
Tragedie în Vaslui! Un adolescent de 16 ani a murit după o plimbare cu ATV-ul. Era împreună cu doi prieteni Național
vremea png
Meteorologii anunță o toamnă atipică. Cum vor fi temperaturile și ploile până în noiembrie Național
Mașină de Poliție în Finlanda FOTO Shutterstock
VideoCopil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Momentul în care un trecător i-a salvat viața Internațional
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net