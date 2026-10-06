Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR a lovit o pompă într-o benzinărie din Călimănești. Șoferul a rămas încarcerat

Un accident grav s-a produs marți, 6 octombrie, pe DN 7, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, după ce un autocamion a avariat o pompă de carburant într-o stație de alimentare. În urma impactului, o cantitate importantă de combustibil s-a scurs pe carosabil, iar conducătorul auto a rămas încarcerat în cabină.

Foto: Captura video/ Youtube

Autoritățile au intervenit la fața locului

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, care desfășoară operațiuni de descarcerare, acordare a primului ajutor și prevenire a unui eventual incendiu.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul s-a produs în incinta unei stații de alimentare cu carburant din Călimănești. Din primele date, autocamionul a lovit una dintre pompele de combustibil în timpul unei manevre efectuate în benzinărie.

„În urmă cu puțin timp, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei stații de alimentare cu carburant din localitatea Călimănești. La fața locului se află polițiști, precum și pompieri militari vâlceni, care desfășoară activități specifice”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

În paralel, pompierii au mobilizat mai multe autospeciale pentru gestionarea situației.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Călimănești. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN și o ambulanță aparținând SAJ”, au precizat salvatorii.

Traficul pe DN 7, complet oprit

Din cauza pericolului generat de scurgerile de combustibil și a intervenției echipajelor de urgență, circulația pe DN 7, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din țară, a fost oprită în zona Călimănești.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că restricțiile au fost impuse pentru desfășurarea în siguranță a operațiunilor de salvare și eliminarea riscului de incendiu.

„În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină”, au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic.

Potrivit estimărilor autorităților, circulația în zonă urma să fie reluată după finalizarea intervenției și îndepărtarea pericolului.

Șoferul a fost salvat

Șoferul autocamionului implicat în accidentul produs în benzinăria din Călimănești a fost extras în siguranță de echipele de intervenție. Potrivit reprezentanților ISU Vâlcea, bărbatul era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, autoritățile au anunțat că nu mai există scurgeri de carburant, după ce autocamionul a avariat o pompă de alimentare în timpul unei manevre efectuate în stația de carburanți.

„Șoferul TIR-ului a fost extras în siguranță de către salvatorii vâlceni. A fost predat, conștient și cooperant, echipajului de Ambulanță Vâlcea”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat contracronometru, în condițiile în care conducătorul auto rămăsese blocat în cabină în urma impactului. După operațiunea de descarcerare, acesta a fost predat echipajului medical.