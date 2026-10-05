Ella Vișan, mărturii despre accidentul de pe munte. Fosta concurentă a căzut 100 de metri în gol: „M-a iubit Dumnezeu”

Ella Vișan a trecut prin clipe de coșmar după un accident petrecut pe munte, care i-ar fi putut fi fatal. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit cum a căzut aproximativ 100 de metri pe un versant abrupt și cum a reușit să supraviețuiască în mod aproape miraculos, fără fracturi.

Foto: instagram

Invitată la emisiunea de la Cancan a lui Dan Capatos, aceasta a oferit detalii despre momentele dramatice pe care le-a trăit și despre intervenția salvatorilor care au ajutat-o să ajungă în siguranță la spital.

Cum s-a produs accidentul

Ella Vișan se afla pe munte împreună cu un grup de prieteni, însă, pe parcursul traseului, membrii grupului s-au dispersat. La un moment dat, ea a pierdut marcajele și a ajuns într-o zonă acoperită cu gheață și zăpadă.

Potrivit mărturiilor sale, prietenii au observat imediat că a părăsit traseul și au încercat să o ajute să revină în zona sigură. Cu toate acestea, terenul alunecos și gravitația și-a spus cuvântul.

„Am alunecat și am început să mă rostogolesc. M-am lovit de toate stâncile de pe traseu. Medicii mi-au spus ulterior că am avut mare noroc că impactul principal a fost preluat de corp și nu de cap”, a povestit ea.

Deși purta echipament adecvat, inclusiv bocanci de munte și colțari, nu a reușit să își recapete echilibrul. După ce s-a așezat pe vine pentru a încerca să se oprească, a început să alunece și a fost purtată la vale printre stânci.

„Eram într-un grup, doar că noi ne-am răsfirat, ca să zic așa, ne-am împărțit. Eram undeva pe la mijloc și, la un moment dat, eu am ieșit de pe traseu. Eu n-am mai văzut marcajele și am intrat într-o zonă cu gheață și cu zăpadă.

Colegii mei m-au văzut că nu mai sunt pe traseu și, în momentul acela, au strigat la mine să rămân acolo. Au venit să mă ajute să mă redresez, să pot să ajung înapoi pe traseul marcat. Aveam bocanci speciali, aveam și gheruțele pe bocanci. M-am pus pe vine efectiv, pentru că simțeam că plec. Am încercat să mă țin, dar nu am putut. Gravitația și-a spus cuvântul”.

A avut nevoie de intervenția Salvamont

După accident, Ella Vișan a reușit să ajungă cu dificultate până la o cabană, sprijinită de unul dintre prietenii care o însoțeau. Din păcate, starea sa s-a agravat ulterior, fiind necesară intervenția echipelor Salvamont.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” spune că a scăpat cu răni superficiale la nivelul feței și cu dureri în zona coastelor.

„Am avut mare noroc. Dumnezeu m-a protejat. Nu am nicio fractură. Medicii au observat doar o suprapunere la nivelul coastelor din partea stângă, însă fără leziuni care să necesite o intervenție”, a explicat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Dramele ascunse din viața Ellei Vișan

În cadrul podcastului moderat de Bursucu, Ella a povestit cum pierderea tatălui său a fost un moment definitoriu: „L-am pierdut la 10 ani, într-un accident de mașină. Nu am putut să merg la înmormântare”. Această experiență a lăsat urme adânci și a contribuit la maturizarea ei prematură.

Relațiile familiale au fost, de asemenea, complicate. Ella a dezvăluit că relația cu mama și sora ei nu a fost întotdeauna susținută și că uneori s-a simțit singură în fața traumelor sale.

Unul dintre subiectele cele mai sensibile abordate de Ella a fost imposibilitatea de a avea copii: „Am avut unele probleme care mi-au luat un drept… Da, nu pot avea copii”, a mărturisit aceasta cu lacrimi în ochi.

Ella a subliniat că această realitate este extrem de dificilă, dar încearcă să găsească echilibrul și sensul în alte aspecte ale vieții sale.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mai vorbit și despre relațiile sale romantice, inclusiv despre experiența cu Teo Costache, ispita din reality-show: „Nu m-am îndrăgostit de Teo”, a clarificat vedeta. Ea a explicat că momentele de apropiere au fost parte din dinamica emisiunii, dar nu au reprezentat o legătură emoțională durabilă.