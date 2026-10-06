Țeapă uriașă. Un cuplu a cumpărat o casă veche de 200 de ani. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a depășit 300.000 de euro

O familie din Pennsylvania a crezut că a găsit soluția pentru a avea mai mult spațiu și un teren mai mare pentru copii. În 2020, Tyler și Lauren Bouldin au cumpărat la licitație o proprietate istorică, construită în jurul anului 1830, pentru 460.000 de dolari.

Un cuplu a cumpărat o casă veche de 200 de ani. Foto: Instagram

Planul era să transforme vechea casă de piatră într-un cămin pentru familia lor. Numai că proprietatea ascundea probleme mult mai mari decât își imaginaseră. Casa fusese lăsată în paragină, iar piscina abandonată devenise adăpost pentru șerpi, conform Il Messaggero.

După cinci ani de muncă și investiții care au trecut de 300.000 de dolari, renovarea este încă departe de final. Proprietatea este finalizată în proporție de aproximativ 85%.

De ce au ales o casă abandonată

Tyler și Lauren Bouldin își doreau să plece din cartierul rezidențial în care locuiau și să se mute într-o zonă rurală, unde copiii lor să aibă mai mult spațiu.

Problema era că piața imobiliară le depășea posibilitățile financiare. Prețurile crescuseră, iar proprietățile care le îndeplineau criteriile deveniseră dificil de cumpărat.

„Piața o luase razna și nu puteam concura pentru proprietăți care să corespundă nevoilor noastre. Am început să ne dăm seama că nu ne permitem să cumpărăm ceea ce ne doream”, au povestit cei doi, relatează Il Messaggero.

În aceste condiții, familia a ajuns să ia în calcul o variantă neobișnuită: o casă veche, abandonată, care urma să fie vândută la licitație.

Casa de piatră construită în jurul anului 1830

Proprietatea se afla într-o zonă montană, înconjurată de vegetație, iar clădirea avea o istorie de aproape două secole.

Deși era evident că imobilul avea nevoie de o renovare serioasă, cei doi au fost atrași de potențialul proprietății. După două vizionări, au decis să participe la licitație.

Prețul final a fost de 460.000 de dolari, cu 20.000 de dolari peste bugetul inițial al familiei.

Momentul achiziției a venit cu un amestec de emoții pentru Tyler.

„Tyler a zâmbit, iar licitatorul a luat asta ca pe o ofertă. Așa că am luat casa. A fost un adevărat carusel al emoțiilor. Mai întâi am fost confuz, apoi extaziat, apoi panicat. Și, în final, pur și simplu încântat să o sun pe Lauren și să-i spun că am reușit”, a povestit el.

Primele surprize au apărut după cumpărare

Bucuria achiziției nu a durat foarte mult. Odată ce familia a început să analizeze în detaliu proprietatea, a devenit clar că lucrările urmau să fie mult mai complicate decât anticipaseră.

În interior, anumite podele lipseau, scara era într-o stare precară, iar bucătăria nici măcar nu exista. Clădirea necesita practic o reconstrucție pe mai multe niveluri.

Una dintre cele mai neașteptate descoperiri se afla însă în exterior: piscina abandonată devenise un loc în care se adăposteau șerpi.

Situația nu i-a făcut, cel puțin la început, să renunțe la proiect.

„Cred că ar fi trebuit să fim mai îngrijorați decât eram în realitate, dar aveam un nivel de încredere care este posibil doar atunci când nu știi cu adevărat ce te așteaptă”, au spus Tyler și Lauren.

Renovarea s-a transformat într-un proiect de sute de mii de dolari

În loc să fie o renovare rapidă, transformarea casei s-a întins pe ani întregi.

Familia a întâmpinat probleme atât cu lucrările propriu-zise, cât și cu procurarea materialelor și găsirea muncitorilor. Pandemia a complicat suplimentar situația, prin întârzieri și dificultăți legate de aprovizionare și forța de muncă.

Pe măsură ce proiectul avansa, și nota de plată creștea.

În cinci ani, proprietarii au cheltuit peste 300.000 de dolari numai pentru renovări, iar casa nu este încă terminată.

Au renunțat la vacanțe și au locuit la rude pentru a economisi

Pentru a putea susține financiar proiectul, Tyler și Lauren au făcut numeroase compromisuri.

În anumite perioade, cei doi au stat împreună cu rudele pentru a reduce cheltuielile și a direcționa mai mulți bani către renovarea casei.

„Am locuit cu părinții în perioade diferite pentru a economisi banii necesari acestui proiect. Am renunțat la cine în oraș, vacanțe și alte conforturi timp de cinci ani”, au povestit cei doi.

Casa este aproape gata, dar lucrările continuă

După cinci ani de renovări, proprietatea este finalizată în proporție de aproximativ 85%.

Familia mai are însă de rezolvat o listă importantă de lucrări. Acoperișul, ferestrele, hambarul, capela și grădinile nu sunt încă finalizate.

În ciuda costurilor uriașe, a problemelor neașteptate și a timpului investit, Tyler și Lauren au continuat proiectul. Casa abandonată pe care au cumpărat-o la licitație s-a transformat astfel într-o investiție de lungă durată, care le-a consumat nu doar economiile, ci și o parte importantă din stilul lor de viață.

Povestea lor arată cât de înșelătoare poate fi, uneori, o proprietate aparent avantajoasă: prețul de cumpărare este doar începutul, iar o casă veche poate ascunde costuri pe care cumpărătorii nu le pot anticipa la prima vedere.