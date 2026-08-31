 Apartament de 2 camere, sub 16.000 de euro. Unde îl vinde ANAF?
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Apartament de 2 camere, sub 16.000 de euro. Unde îl vinde ANAF?

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O locuință cu două camere din Costești, județul Argeș, poate fi cumpărată la un preț de pornire de 82.500 de lei, echivalentul a aproximativ 15.700 de euro. Apartamentul este scos la licitație de ANAF, iar procedura se desfășoară până pe 6 septembrie 2026. Pentru înscriere, participanții trebuie să achite o garanție de 8.250 de lei.

Locuința se află într-un bloc construit în 1970 și are aproape 40 de metri pătrați utili
Locuința se află într-un bloc construit în 1970 și are aproape 40 de metri pătrați utili Foto: ANAF

Apartamentul de 2 camere, sub 16.000 de euro

Un apartament cu două camere din orașul Costești, județul Argeș, a ajuns la licitație prin ANAF, iar prețul de pornire este unul care poate atrage atenția celor aflați în căutarea unei locuințe la un cost mai mic decât cel întâlnit în mod obișnuit pe piață. Imobilul este situat pe Calea Alexandriei, la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje, și are o suprafață utilă de 39,44 de metri pătrați, în timp ce suprafața totală este de 42 de metri pătrați.

Apartamentul este semidecomandat, are două camere și balcon, iar potrivit descrierii din anunțul oficial, locuința se află într-o stare bună. Blocul a fost construit în anul 1970, iar structura de rezistență este realizată din beton armat. Prețul de la care pornește licitația este de 82.500 de lei, adică aproximativ 15.700 de euro, ceea ce înseamnă că proprietatea poate fi adjudecată, cel puțin teoretic, pentru o sumă mai mică de 16.000 de euro. 

Prețul locuinței a fost redus la jumătate

Prețul actual este cu atât mai interesant cu cât nu reprezintă valoarea inițială stabilită pentru apartament. Aceasta este a treia licitație organizată pentru imobil, iar în cadrul procedurii prețul de pornire a fost redus cu 50% față de evaluarea inițială. Apartamentul fusese evaluat la 165.000 de lei, adică aproximativ 31.400 de euro, însă după reducerea aplicată suma de la care se pornește acum este de 82.500 de lei.

Licitația este în desfășurare până pe 6 septembrie 2026, astfel că persoanele interesate mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se interesa de condițiile de participare. Pentru înscriere este necesară achitarea unei garanții de participare de 8.250 de lei, iar potrivit anunțului publicat de ANAF, vânzarea imobilului este scutită de TVA.

Important de precizat este că cei 82.500 de lei reprezintă prețul de pornire, nu neapărat suma cu care apartamentul va fi cumpărat, deoarece valoarea finală poate crește dacă la licitație participă mai multe persoane interesate.

Cum ajunge un apartament să fie vândut de ANAF

Faptul că un apartament este scos la licitație de ANAF nu înseamnă că instituția este proprietarul locuinței, ci că imobilul este valorificat în cadrul unei proceduri de executare silită, pentru recuperarea unor obligații neachitate către bugetul de stat.

În astfel de situații, proprietarul are datorii fiscale care nu au fost achitate la termen, iar autoritatea fiscală poate trece, în condițiile prevăzute de lege, la măsuri de executare pentru recuperarea banilor. Procesul nu începe direct cu scoaterea apartamentului la licitație.

Proprietarul este mai întâi înștiințat cu privire la datoriile pe care le are și primește termenul legal pentru a-și achita obligațiile, iar dacă acestea rămân neachitate, ANAF poate aplica măsuri precum poprirea conturilor bancare sau valorificarea altor bunuri. În funcție de situație, pot fi urmărite autoturisme, echipamente sau alte bunuri, iar atunci când datoria nu poate fi recuperată prin aceste măsuri se poate ajunge inclusiv la valorificarea unui imobil.

Ce spun românii despre licitațiile ANAF

Prețurile mici de pornire îi fac pe mulți români să se uite cu interes la licitațiile organizate de ANAF, însă în comentariile apărute pe Facebook se poate observa și multă neîncredere. Unii utilizatori susțin că, atunci când apare o locuință la un preț mult sub valoarea obișnuită a pieței, omul de rând ar avea puține șanse să o cumpere.

La banii ăștia, sigur se găsește cineva care știe dinainte că îl ia”, a comentat un utilizator. Un altul a scris că „omul de rând se înscrie, plătește garanția și tot nu are nicio șansă”, în timp ce o altă reacție a fost mult mai directă: „Tot cei cu pile câștigă”. Au existat și persoane care s-au declarat curioase dacă un cumpărător fără experiență poate participa și obține efectiv un astfel de apartament, în condițiile în care prețul de pornire este atât de mic.

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