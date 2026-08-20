 Un apartament, scos la vânzare de ANAF pentru mai puțin de 20.000 de lei. În ce oraș se află?
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Un apartament, scos la vânzare de ANAF pentru mai puțin de 20.000 de lei. În ce oraș se află?

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ANAF a publicat un anunț conform căruia un apartament din Oradea se află la vânzare cu prețul de pornire 18.850 lei, valoarea acestuia scăzând cu 50% în urma unor licitații anterioare.

Apartament scos la licitație în Oradea/sursă foto: elicitații ANAF
Apartament scos la licitație în Oradea/sursă foto: elicitații ANAF

ANAF scoate la licitație un apartament

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează o nouă licitație pentru un apartament situat în Oradea, cu o suprafață utilă de 54,80 metri pătrați. Imobilul are un preț de pornire de 18.850 lei, redus cu 50% față de valoarea de evaluare, stabilită la 37.700 lei, după licitațiile anterioare.

Apartamentul este amplasat pe strada Nufărului nr. 27D, bloc PB147, apartamentul 19, și este înscris în Cartea Funciară 152888-C1-U15, împreună cu o cotă de 16/312 din terenul aferent.

Ce particularitate are licitația

Licitația are o particularitate: participanții pot depune oferte sub prețul de pornire, dar nu mai mici de 9.425 lei, adică 25% din valoarea de evaluare. Imobilul va fi adjudecat la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este sub nivelul de pornire, cu condiția să existe cel puțin doi participanți cu oferte valabile. În cazul unui singur ofertant, adjudecarea se face doar dacă oferta depășește prețul de pornire.

Taxa de participare

Potrivit anunțului publicat pe platforma eLicitații a ANAF, perioada de publicitate pentru licitație este stabilită între 19 august 2026, ora 07:00, și 18 septembrie 2026, ora 07:00.

Taxa de participare este de 1.885 de lei, iar imobilul este scutit de TVA. În documentația aferentă apar menționați coproprietari, iar la capitolul sarcini figurează o ipotecă de rang I în favoarea AJFP Bihor. O ipotecă de rang I înseamnă că este prima ipotecă înscrisă pe acel imobil, adică are prioritate absolută față de orice alte eventuale ipoteci sau sarcini care ar putea fi adăugate ulterior.

Cum vă înscrieți pentru aceste licitații

Pentru a putea participa la licitațiile ANAF trebuie să utilizați platforma eLicitații. Pentru acest lucru este nevoie să aveți cont SPV (Spațiul Privat Virtual) pentru logarea în platformă și să achitați taxa de participare pentru bunul dorit. 

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