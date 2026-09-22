Cum s-au transformat lupii în câini. Misterul care i-a fascinat pe cercetători

Povestea domesticirii câinilor este mult mai complexă decât se credea. Deși arheologia arată că oamenii și câinii trăiesc împreună de cel puțin 14.000 de ani – dovezile includ morminte comune și reprezentări în artă și mitologie – procesul prin care lupii au devenit companionii noștri nu a fost unul liniar.

Povestea domesticirii lupilor Foto: Shutterstock

Începuturile domesticirii lupilor

În noua sa carte, „Primii câini”, profesorul Peter Mitchell susține că începuturile domesticirii nu au fost o relație de dominație, ci un parteneriat între comunitățile de vânători-culegători și lupii care se apropiau de așezările umane. Pe măsură ce oamenii s-au răspândit în medii diferite, câinii au evoluat alături de ei, dezvoltând trăsături adaptate climatului, resurselor și stilului de viață al fiecărei comunități, potrivit Scitechdaily.

„Legăturile dintre câini, pe de o parte, și oamenii care depind de resursele vegetale și animale sălbatice, pe de altă parte, sunt vechi, diverse și profunde”, a declarat Peter Mitchell în cartea sa.

Astfel, câinii din Arctica au devenit rezistenți și puternici, perfecți pentru tras sania, iar analizele arheologice arată modificări ale scheletului cauzate de efortul intens. În regiunile tropicale, câinii au rămas mici și agili, specializați în vânătoare prin vegetație deasă. Pe Platoul Tibetan, câinii au dezvoltat chiar adaptări genetice similare oamenilor, care îi ajută să supraviețuiască la altitudini cu aer rarefiat.

Câinii tropicali au devenit vânători specializați

În pădurile tropicale din America de Sud și Asia de Sud-Est, câinii au devenit tovarăși de vânătoare extrem de specializați. Ei au dezvoltat abilități care îi ajutau să urmărească animalele prin vegetația densă și să se deplaseze pe terenuri dificile.

Acești câini tropicali au rămas, în general, mai mici și mai agili decât omologii lor din zona arctică, trăsături care le ofereau avantaje evidente în mediile forestiere.

Relatările etnografice sugerează că comunitățile indigene gestionau cu atenție procesul de reproducere pentru a păstra abilitățile puternice de vânătoare. Oamenii selectau puii promițători și, uneori, ar fi putut încrucișa câini domestici cu canide sălbatice pentru a reintroduce trăsăturile dorite.

Aspectele care au influențat evoluția câinilor

Evoluția câinilor nu a fost influențată doar de mediu, ci și de cultură. Unele comunități indigene din America de Nord creșteau câini pentru lâna lor, folosită la țesutul unor pături ceremoniale. În alte zone, câinii aveau roluri spirituale, iar selecția se făcea în funcție de trăsături cu semnificație ritualică.

Cercetările recente arată că bolile transmise prin vectori au limitat răspândirea câinilor în anumite regiuni, în special în Africa subsahariană, unde afecțiuni precum tripanosomiaza au împiedicat stabilirea unor populații canine numeroase.

Genetica modernă dezvăluie și că multe linii canine străvechi au dispărut, fiind înlocuite de rase europene odată cu expansiunea colonială. Totuși, urme ale acestor linii vechi persistă în unele zone, oferind indicii despre o istorie mult mai profundă a co-evoluției dintre oameni și câini.

Profesorul Mitchell subliniază că domesticirea nu a fost un moment unic, ci un proces lung, încă în desfășurare. Relația dintre oameni și câini s-a construit treptat, printr-o interdependență profundă, în care cele două specii s-au influențat reciproc timp de milenii.

„Nu știm când au apărut câinii printre ei pentru prima dată, iar variantele genetice necesare pentru a se adapta la acel mediu s-ar putea să fi fost dobândite rapid, dar până când s-a ajuns la acest punct, hipoxia a reprezentat, probabil, o barieră în calea prezenței câinilor”, explică profesorul Mitchell.

De la tundra arctică până la pădurea tropicală, câinii s-au schimbat radical pe măsură ce s-au răspândit alături de oameni în medii diferite.

Această evoluție paralelă a dat naștere unor animale cu diferențe izbitoare. În extremul nord, câinii compacti, cu blană groasă, s-au adaptat foarte bine la condițiile de frig și la trasul saniei. În apropierea ecuatorului, câinii mai zvelți au dezvoltat trăsături mai potrivite pentru căldură și vânătoare.