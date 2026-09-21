Surpriză neplăcută pentru doi pensionari întorși din vacanță. Casa le fusese ocupată

Doi pensionari din Italia au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când s-au întors din vacanță. În perioada în care au lipsit de acasă, două persoane fără adăpost au pătruns în locuința lor și au început să o folosească. Mai mult, cei doi intruși au schimbat încuietoarea de la ușa principală, iar proprietarii nu au mai putut intra în propria casă.

Locuință ocupată abuziv Foto: Arhivă

Incidentul a avut loc într-o zonă rurală din apropierea localității Predosa, din Italia. Proprietarii, un cuplu de pensionari, erau plecați în vacanță atunci când cele două persoane au pătruns în imobil, potrivit presei italiene..

Pentru a intra în locuință, intrușii au spart o ușă-fereastră. După ce au reușit să intre în casă, aceștia au schimbat încuietoarea de la ușa principală. Astfel, la revenirea din vacanță, cei doi proprietari s-au trezit în situația de a nu mai avea acces în propria locuință.

Pensionarii au apelat la poliție după ce au descoperit că imobilul era ocupat. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au intervenit pentru evacuarea celor două persoane.

Intervenția polițiștilor nu a fost lipsită de probleme. Cei doi ocupanți s-ar fi opus acțiunii autorităților și i-ar fi amenințat pe oamenii legii. În urma intervenției, persoanele care ocupaseră imobilul au fost arestate pentru ocuparea ilegală a locuinței.

Cazul a ajuns ulterior în fața instanței, iar situația celor doi a fost analizată de Tribunalul din Alessandria.

Ce a decis judecătorul în cazul celor doi ocupanți

În ziua următoare arestării, a avut loc ședința pentru validarea măsurii. Judecătorul Tribunalului din Alessandria a decis eliberarea celor două persoane în așteptarea procesului.

Cei doi nu au fost însă lăsați fără nicio obligație. Instanța a stabilit ca aceștia să se prezinte periodic pentru semnătură până la desfășurarea procesului.

Decizia judecătorului a generat reacții din partea unor reprezentanți politici și ai autorităților locale. Davide Buzzi Langhi, consilier regional și membru al opoziției din Consiliul Local Alessandria, a criticat hotărârea de eliberare a celor doi.

În cadrul unei întâlniri organizate la Ovada, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de situațiile în care persoane care au comis infracțiuni sunt eliberate la scurt timp după arestare.

Și Francesco Pugliese, comisarul poliției locale din cadrul Uniunii Gavi, a contestat decizia. Acesta a criticat faptul că cele două persoane au fost puse în libertate după intervenția poliției și după incidentul în care ocupanții s-ar fi opus oamenilor legii.

Reacții au venit și din partea primăriței localității Predosa, Maura Pastorino. Aceasta a comentat situația într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a susținut că legislația poate crea uneori impresia că cetățenii nu beneficiază de suficientă protecție.

Primărița a mai transmis că, în anumite situații, activitatea forțelor de ordine poate părea afectată de garanțiile prevăzute de legislație. Mesajul a fost publicat după cazul celor doi pensionari care și-au găsit locuința ocupată la întoarcerea din vacanță.