 A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Finalul a fost dramatic
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoA încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Finalul a fost dramatic

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Scene șocante au avut loc în Brazilia, unde un bărbat a încercat să fugă pe geamul unui hotel, după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Tentativa sa a avut însă un deznodământ dramatic.

A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat
A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat Foto: The Sun

Scene dramatice au fost surprinse în fața unui hotel din Brazilia, după ce un bărbat a încercat să scape pe geam, în urma unui presupus incident conjugal. Imaginile arată momentul în care acesta, îmbrăcat sumar, încearcă să coboare de la o fereastră, însă planul său eșuează într-o fracțiune de secundă, potrivit thesun.com.

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în cartierul Barra din Salvador, în nord-estul Braziliei. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, bărbatul ar fi încercat să fugă după ce ar fi fost surprins în compania soției unui alt bărbat.

În imaginile filmate în timpul incidentului, bărbatul apare la fereastra hotelului și încearcă să se strecoare în exterior. Acesta coboară cu grijă, în încercarea de a ajunge la o margine aflată mai jos.

Pentru câteva secunde, pare că planul său ar putea funcționa. Bărbatul își caută sprijinul cu picioarele și încearcă să se lase către nivelul inferior.

A ratat marginea și s-a prăbușit

Situația ia însă o turnură dramatică atunci când bărbatul nu reușește să-și fixeze picioarele pe marginea pe care încerca să ajungă.

Rămas fără punct de sprijin, acesta este nevoit să-și dea drumul. Imaginile surprind momentul în care bărbatul cade în gol și se rostogolește în aer în timpul tentativei eșuate de a coborî de la fereastră.

Filmarea s-a răspândit rapid, după ce momentul spectaculos a fost surprins de martori.

Incidentul s-a petrecut în zona Barra din Salvador, un cartier cunoscut pentru poziționarea sa pe litoralul orașului brazilian. Informațiile disponibile despre caz nu precizează în ce stare se afla bărbatul după cădere și nici dacă acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

De asemenea, presupusa relație cu soția altui bărbat reprezintă motivul relatat pentru tentativa de fugă, însă circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost clarificate independent.

Ghid de cumpărături

aris eram jpg
VideoCe îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată” PrimeTime
horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul oficial www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Se însoară milionarul român de doar 30 de ani! Cum arată femeia care îi va deveni soţie as.ro
image
'Preaprobat' nu înseamnă 'credit aprobat'. De ce banca te poate refuza chiar dacă ți-a oferit deja o sumă playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual www.fanatik.ro
image
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
Bani - lei - plata rata - facturi FOTO Shutterstock
Ai împlinit 18 ani? Poți primi în continuare alocația de stat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești Național
Cel mai mare anaconda din lume FOTO profimedia 0848605341 jpg
Anaconda uriașă, confundată cu o altă specie timp de milioane de ani. Șarpele poate ajunge la 6,3 metri Fapt divers
aeroport foto pixabay jpg
Un norvegian vrea să trăiască 8 luni în România cu 6.000 de euro. Ce i-au răspuns românii Național
Viorel Oarza jpg
Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași, a murit. Familia a luat o decizie în privința organelor Național
bloc nou png
La ce etaj e bine să stai într-un bloc. Apartamentele de aici sunt mai ușor de vândut și pot avea facturi mai mici Fapt divers
Brad Pitt sursa foto profimedia jpg
Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Dezvăluirea actorului a stârnit controverse Fapt divers
cartofi prajiti vecteezy jpg
Nu sunt proaspeți, dar au un avantaj surprinzător. De ce cartofii prăjiți congelați pot fi mai gustoși Fapt divers
aninoasa png
Orașul din România unde o locuință nouă se închiriază cu doar 15 lei. Apartamentele vechi, afectate de cutremure Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net