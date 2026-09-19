A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Finalul a fost dramatic

Scene șocante au avut loc în Brazilia, unde un bărbat a încercat să fugă pe geamul unui hotel, după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat. Tentativa sa a avut însă un deznodământ dramatic.

A încercat să fugă pe geamul hotelului după ce ar fi fost prins cu soția altui bărbat Foto: The Sun

Scene dramatice au fost surprinse în fața unui hotel din Brazilia, după ce un bărbat a încercat să scape pe geam, în urma unui presupus incident conjugal. Imaginile arată momentul în care acesta, îmbrăcat sumar, încearcă să coboare de la o fereastră, însă planul său eșuează într-o fracțiune de secundă, potrivit thesun.com.

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în cartierul Barra din Salvador, în nord-estul Braziliei. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, bărbatul ar fi încercat să fugă după ce ar fi fost surprins în compania soției unui alt bărbat.

În imaginile filmate în timpul incidentului, bărbatul apare la fereastra hotelului și încearcă să se strecoare în exterior. Acesta coboară cu grijă, în încercarea de a ajunge la o margine aflată mai jos.

Pentru câteva secunde, pare că planul său ar putea funcționa. Bărbatul își caută sprijinul cu picioarele și încearcă să se lase către nivelul inferior.

A ratat marginea și s-a prăbușit

Situația ia însă o turnură dramatică atunci când bărbatul nu reușește să-și fixeze picioarele pe marginea pe care încerca să ajungă.

Rămas fără punct de sprijin, acesta este nevoit să-și dea drumul. Imaginile surprind momentul în care bărbatul cade în gol și se rostogolește în aer în timpul tentativei eșuate de a coborî de la fereastră.

Filmarea s-a răspândit rapid, după ce momentul spectaculos a fost surprins de martori.

Incidentul s-a petrecut în zona Barra din Salvador, un cartier cunoscut pentru poziționarea sa pe litoralul orașului brazilian. Informațiile disponibile despre caz nu precizează în ce stare se afla bărbatul după cădere și nici dacă acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

De asemenea, presupusa relație cu soția altui bărbat reprezintă motivul relatat pentru tentativa de fugă, însă circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost clarificate independent.