A refuzat să divorțeze pentru amant, iar el s-a răzbunat. Un tânăr din Bihor i-a trimis fiicei femeii filmări compromițătoare

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din Bihor are probleme serioase cu legea, după ce a recurs la un gest extrem de răzbunare împotriva fostei sale iubite. Femeia era căsătorită cu un alt bărbat, alături de care are și copii.

Foto: magnific.com

Tânărul a îndemnat-o pe să divorțeze și să rămână cu el, însă ea a refuzat. Din răzbunare, a trimis fiicei acesteia filmări compromițătoare cu mama ei. Cei doi vorbeau adesea prin apeluri video. Cu ce pedeapsă s-a ales tânărul bihorean.

Femeie amenințată de amant, după ce a refuzat să divorțeze

Povestea lor de iubire a început în toamna lui 2023, în timp ce ambii se aflau în străinătate la muncă. Tânărul de 27 de ani știa că aceasta este căsătorită și are copii, însă a fost de acord să înceapă o relație cu ea.

În martie 2024 el s-a întors în țară, în timp ce femeia a mai rămas pentru un timp în străinătae. Cei doi au continuat să țină legătura prin apeluri video, timp în care el i-a cerut în repetate rânduri să se expună în ipostaze indecente. Deși femeia i-a spus să nu o înregistreze, el a folosit un alt telefon pentru a păstra imaginile și a amenințat-o că îi va destrăma familia.

„În nenumărate rânduri, înainte să se dezbrace în timpul apelului (...), l-a rugat să nu o înregistreze și el i-a spus că nu va face acest lucru”, se arată în hotărârea judecătorilor, potrivit ebihoreanul.ro.

Filmările au ajuns la fiica femeii

În august 2024, bărbatul a decis să treacă la fapte. Femeia a refuzat să se întâlnească cu el, iar tânărul l-a sunat pe soțul acesteia și i-a povestit despre relație extraconjugală. Ulterior, și-a făcut un cont fals de Facebook și a trimis înregistrările cu femeia fiicei.

Fata a apucat să vadă o parte din imagini, în timp ce tatăl ei credea că filmările sunt false. Într-un final, și-a dat seama că în videoclipuri se află chiar soția lui. După o ceartă zdravănă, potrivit declarației fiicei, cei doi s-au împăcat.

Ce pedeapsă a primit tânărul

Anchetatorii și-au dat seama că adresa de e-mail asociată contului fals îi aparținea tânărului. La finalul lunii august 2024 bihoreanul a fost reținut. El a cooperat cu autoritățile și și-a recunoscut integral faptele.

Instanța a considerat că o amendă penală ar fi prea puțin, iar judecătorul a decis să-i aplcie acestuia o pedeapsă cu închisoarea. Cu toate acestea, s-a dispus suspendarea executării pedepsei, având în vedere că tânărul nu mai avusese probleme cu legea în trecut.

Pentru șantaj, el a primit 1 an de închisoare iar pentru cele două infracțiuni de violare a vieții private, o lună și 6 luni. În urma contopirii, pedeapsa finală a fost stabilită la 1 an, 2 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării și un termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, el trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității. Totodată, a fost obligat să-i plătească victimei 1.500 de euro daune morale, precum și 1.500 de lei statului, reprezentând cheltuieli judiciare.