 Trucul de 90 de secunde al unei însoțitoare de zbor când ajunge la hotel. Ce verifică înainte să despacheteze
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Trucul de 90 de secunde al unei însoțitoare de zbor când ajunge la hotel. Ce verifică înainte să despacheteze

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Membrii echipajelor de zbor folosesc o metodă de 90 de secunde, denumită „autopsia camerei de hotel”, pentru a identifica riscurile de securitate înainte de cazare. Rutina presupune verificarea încuietorilor, a căilor de evacuare și a ascunzătorilor posibile, fiind recomandată și de autorități.

Cum verifică însoțitorii de bord camerele de hotel
Cum verifică însoțitorii de bord camerele de hotel Foto: Pexels

Din motive de securitate personală, foștii însoțitori de zbor au dezvoltat un protocol riguros de inspecție care durează doar un minut și jumătate, menit să asigure un sejur fără riscuri înainte de despachetarea bagajelor.

Ce presupune „autopsia camerei de hotel” în primele momente de la sosire

Numit informal „autopsia camerei” pe platforma CabinCrew24, acest control rapid include șase etape cheie. Prima măsură de siguranță impune blocarea ușii principale în poziție deschisă în timp ce se face o primă scanare a interiorului.

Această poziționare garantează o cale facilă de retragere dacă în cameră se află deja cineva, fie din cauza unei rezervări duble, fie a personalului de serviciu care nu a părăsit spațiul.

Următoarele 15 secunde sunt dedicate verificării zonelor ascunse privirii: interiorul căzii, spatele perdelelor și dulapurile de haine.

Tot la intrare se recomandă reperarea celei mai apropiate ieșiri de urgență prin consultarea directă a planului de evacuare afișat pe ușa camerei, evitând astfel explorarea inutilă a coridoarelor.

Verificarea încuietorilor și reguli esențiale pe durata nopții

Testarea sistemelor de închidere durează circa 20 de secunde și reprezintă o etapă esențială recomandată inclusiv de Departamentul de Stat al SUA. Turiștii trebuie să controleze funcționarea zăvoarelor și yalelor atât la ușa de acces, cât și la baie, geamuri sau ușile de balcon, pentru a bloca orice acces neautorizat.

Un alt element trecut frecvent cu vederea este testarea telefonului fix din încăpere, linia directă către recepție sau servicii de urgență fiind vitală în cazul în care telefoanele mobile rămân fără semnal sau baterie.

Finalul inspecției implică montarea unui opritor cu alarmă portabilă la baza ușii, un dispozitiv simplu care declanșează un sunet strident la forțarea intrării.

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