A primit 5.000 de dolari ca să se mute într-un oraș despre care nu auzise! Câți bani economisește lunar femeia

Pentru Brianna Beyrouti, viața într-un oraș mare devenise tot mai greu de susținut financiar. Chiriile ridicate și cheltuielile zilnice îi consumau cea mai mare parte din venit, iar ca părinte singur era nevoită să fie atentă la fiecare cheltuială.

Brianna a fost plătită cu 5.000 de dolari să se mute într-un loc de care nu auzise Foto: BBC

Situația s-a schimbat radical după ce a decis să părăsească Portland, Oregon, și să se mute într-un oraș mic din Indiana. Mai mult, pentru a face pasul, a primit 5.000 de dolari printr-un program local destinat atragerii de noi locuitori.

Anul trecut, Brianna și cei doi copii ai săi au făcut o schimbare majoră și s-au mutat la aproximativ 3.200 de kilometri distanță, în Muncie, Indiana. Orașul are în jur de 65.000 de locuitori și este cunoscut pentru universitatea sa și numeroasele spații verzi. Pentru Brianna, însă, principalul argument a fost unul cât se poate de practic: costurile mult mai mici.

În Portland, femeia spune că ajunsese să trăiască de la un salariu la altul și că orice cheltuială neprevăzută devenea o problemă.

„Trăiam de la un salariu la altul. De fiecare dată când apărea cea mai mică problemă, eram ceva de genul «O, Doamne, copiii au nevoie de pantofi, cum o să-mi permit?». Ca părinte singur, totul cade pe umerii mei”, a spus ea potrivit BBC.

Salariul de 107.000 de dolari a rămas același

Relocarea nu a însemnat și renunțarea la locul de muncă. Brianna lucrează în continuare de la distanță pentru aceeași bancă, iar venitul său anual, de aproximativ 107.000 de dolari, a rămas neschimbat.

Marea diferență este reprezentată de cheltuielile lunare. După mutare, femeia a reușit chiar să își cumpere o locuință, iar costurile asociate acesteia sunt mai mici decât chiria pe care o achita în Portland. În Portland, Brianna plătea 1.290 de dolari pe lună pentru un apartament. În Muncie, rata ipotecară, asigurarea locuinței și impozitul pe proprietate însumează aproximativ 1.100 de dolari lunar.

Și alte cheltuieli au scăzut după mutare. Femeia beneficiază de un impozit pe venit mai mic în Indiana, în timp ce asigurarea auto și facturile la energie au ajuns, de asemenea, să coste mai puțin.

La finalul lunii, toate aceste diferențe se traduc într-o economie importantă pentru familia sa. Brianna estimează că are aproximativ 600 de dolari în plus disponibili în fiecare lună.

„Calitatea vieții mele a crescut dramatic”

Pentru Brianna, schimbarea nu se rezumă doar la bani. Femeia spune că noua situație financiară îi permite să fie mai relaxată și să le ofere copiilor mai multe lucruri fără să se teamă că va rămâne fără bani pentru cheltuielile esențiale.

„Pot să-mi trăiesc viața mai mult decât o făceam înainte. Când copiii mei își doresc ceva, sunt mult mai înclinată să spun da. Calitatea vieții mele a crescut dramatic”, a afirmat ea.

Povestea sa vine într-un moment în care tot mai mulți americani iau în calcul mutarea din marile orașe către comunități mai mici, în încercarea de a reduce cheltuielile. Un raport publicat în 2025 de National Association of Realtors indică accesibilitatea financiară drept principalul motiv pentru care americanii care se mută într-un alt stat aleg să facă acest pas.