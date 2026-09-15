 Șoc în lumea interlopă! Fostul lider al „Brigăzii”, găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași
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Șoc în lumea interlopă! Fostul lider al „Brigăzii”, găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași

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Viorel Marian Oarză, cunoscut în lumea interlopă ieșeană, a fost găsit rănit într-o pădure din comuna Holboca. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, prezenta o plagă împușcată la nivelul capului.

Fostul lider interlop Viorel Oarză, găsit împușcat în cap într-o pădure
Fostul lider interlop Viorel Oarză, găsit împușcat în cap într-o pădure Foto: Facebook

Incidentul a avut loc în pădurea Cananău, iar autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112. La scurt timp, la fața locului au fost trimise echipaje medicale și de poliție.

Viorel Oarză, transportat de urgență la spital

Potrivit primelor informații, bărbatul a fost găsit cu o plagă cranio-cerebrală provocată prin împușcare. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași s-a deplasat în pădure pentru a-i acorda primele îngrijiri.

Polițiștii au fost sesizați că în zona împădurită din comuna Holboca se află un bărbat rănit la nivelul capului. Oamenii legii au ajuns la locul indicat și au confirmat cele sesizate.

„În urma deplasării la fața locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor și stabilirii naturii, provenienței și eventualei utilizări a acestuia”, a transmis Poliția.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat. În apropierea victimei a fost găsit un obiect cu caracteristicile unei arme, care a fost ridicat pentru verificări.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Deocamdată, nu este clar dacă Viorel Oarză a fost împușcat de o altă persoană sau dacă arma găsită în apropierea sa a fost folosită chiar de acesta. Stabilirea naturii și provenienței armei, precum și eventualele urme criminalistice ar putea fi esențiale pentru anchetă.

Fost boxer, ajuns cunoscut în lumea interlopă din Italia

Viorel Marian Oarză este originar din Iași și a practicat boxul la nivel profesionist. Numele său a devenit cunoscut atât în România, cât și în Italia, unde a fost asociat cu gruparea „Brigada”.

În perioada în care s-a aflat la Torino, Oarză ar fi fost prezentat drept lider al grupării formate în principal din cetățeni români. Structura a fost descrisă de autoritățile italiene drept una de tip mafiot.

Presa din România și Italia a relatat de-a lungul timpului despre presupusa implicare a grupării în mai multe activități infracționale, printre care extorcări, trafic de droguri, proxenetism și acte de violență. Viorel Oarză a primit în Italia porecla „Il Padrino” și a ajuns în atenția autorităților italiene.

După întoarcerea în România, numele lui Viorel Oarză a apărut în mai multe cauze penale. În 2024, acesta a fost condamnat definitiv la Iași după ce a agresat membri ai unui juriu în timpul unei competiții de box.

Un alt dosar a vizat un scandal mai vechi izbucnit la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Iași. În această cauză, Oarză a fost achitat, iar decizia a fost menținută de Curtea de Apel Iași în 2026.

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