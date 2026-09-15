 O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism, iar practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism, iar practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Părinții din România văd tehnologia ca un instrument pentru educația, sănătatea și orientarea pentru viitor a copiilor lor, dar utilizarea excesivă îi face să se teamă de sedentarism (29%), interacțiuni online necontrolate (29%) și chiar izolarea celor mici de realitate (28%), arată un studiu realizat de D&D Research, la cererea Vodafone.

telefoane copii dependenti png
Foto: arhiva

Timpul petrecut de copii în fața ecranelor și efortul de a limita și controla singuri felul în care copiii folosesc tehnologia a devenit pentru familii o provocare din ce în ce mai mare. Într-o lume în care tehnologia este permanent prezentă, presiunea pe care o resimt este să se asigure că aceasta nu ajunge să ocupe locul experiențelor care îi ajută pe copii să se dezvolte, să-și descopere abilitățile și să-și găsească propriul drum.

Aproximativ 45% dintre părinții care au participat la studiu sunt preocupați de educația și viitorul copiilor, iar peste 32% de sănătatea lor în contextul dezvoltării tehnologice. Siguranța locului de muncă influențează direct modul în care familiile gestionează timpul liber, activitățile copiilor și capacitatea de a investi mai mult în potențialul lor. Aproape 50% dintre părinți au declarat că grijile financiare generate de situația economică și inflație reprezintă o problemă.

image
Foto: Vodafone

Familiile nu resping tehnologia, ci îi recunosc potențialul pozitiv pentru dezvoltarea copiilor și își doresc ca aceasta să devină o resursă pentru educația (41%), sănătatea fizică (31%), sănătatea mintală (30%) și orientarea vocațională (25%) a copiilor. Dincolo de gestionarea tehnologiei, cercetarea conturează astfel o preocupare mai amplă a familiilor pentru crearea de oportunități prin care să descopere și să dezvolte potențialul celor mici pentru un viitor din care tehnologia nu mai poate să lipsească. Aspirația vine însă într-un moment în care problemele financiare sunt principala preocupare a familiilor, iar costurile ridicate și lipsa resurselor și sprijinul material ajung să reprezinte o barieră pentru dezvoltarea copiilor dincolo de ecrane.

Sportul a pierdut mult teren” și „acum talentele se pierd pe drum” sunt concluziile îngrijorătoare ale participanților la focus grup. Părinții simt că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în activități sportive revine acum exclusiv familiilor, care, din cauza presiunilor financiare, nu reușesc să susțină astfel de activități pentru copiii lor, iar șansele de descoperire a talentelor sunt tot mai reduse. În contrast, acum trei decenii „sportul era promovat activ în școli și de stat”.

image
Foto: Vodafone

„Părinții înțeleg beneficiile tehnologiei și încearcă mai degrabă să găsească echilibrul într-un mediu mult mai complex decât cel în care au crescut ei. Părinții vor să pună limite și să gestioneze riscurile, dar în același timp nu își doresc să piardă oportunitățile de dezvoltare pe care tehnologia și lumea de astăzi le oferă. E o presiune tot mai prezentă, care se suprapune însă peste preocupările financiare și peste responsabilitatea de a identifica ce poate deveni copilul lor și cum îl pot ajuta să ajungă acolo, indicând o așteptare pentru un ecosistem mai larg de sprijin”, explică Dan Petre, managing partner şi director al departamentelor de antropologie și studii calitative pentru D&D Research.

Descoperirea vocației, principala așteptare legată de viitorul copiilor

Cercetarea calitativă realizată de D&D Research la inițiativa Vodafone arată că sportul este unul dintre domeniile în care familiile resimt puternic această presiune și confirmă că principala barieră în practicarea sportului de performanță este legată de costurile ridicate și lipsa susținerii financiare. Taxele și costurile echipamentelor și a logisticii implicate accentuează inegalitățile între familii cu niveluri diferite de venit.

image
Foto: Vodafone

81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor. Părinții consideră că acestea au atât resurse financiare, cât și umane, dar și capacitatea de a mobiliza specialiști și autorități pentru a crea schimbări notabile. Cele mai importante domenii în care părinții consideră că implicarea companiilor ar putea produce un impact sunt educația (53%), sănătatea fizică și mintală (39%) și orientarea copiilor pentru viitor (38%), mai arată studiul. Sportul este văzut ca un instrument cu beneficii multiple pentru copii. Mișcarea în natură (45%), sporturile de echipă (45%), descoperirea talentelor și aptitudinilor sportive (42%), implicarea regulată în activități sportive (40%) și dezvoltarea abilităților fizice (37%) se numără printre direcțiile pe care părinții le consideră importante.

„Tehnologia ne oferă astăzi posibilități extraordinare, dar potențialul unui copil nu se dezvoltă doar pentru că aceste oportunități există. E nevoie de o comunitate întreagă pentru a crește și dezvolta un copil la adevăratul potențial. Copiii au nevoie să fie descoperiți, încurajați și susținuți, iar pentru părinți nu mai este astăzi deloc ușor să facă toate aceste lucruri singuri. Rezultatele acestui studiu ne arată că familiile caută aliați în acest proces și cred că marile companii pot avea un rol concret. La Vodafone, misiunea noastră este să conectăm oamenii cu ceea ce contează pentru ei și asta înseamnă și să folosim resursele, tehnologia și capacitatea noastră de a aduce oameni împreună pentru a crea oportunități reale pentru generația următoare”, spune Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs Vodafone România.

Când vine vorba despre viitorul copiilor, descoperirea potențialului și ghidarea vocației copiilor este principala prioritate indicată de părinți (51%), urmată de pregătirea pentru joburile viitorului și de susținerea fetelor pentru a-și afirma potențialul la același nivel cu băieții în sport, educație și profesie (49%). Datele indică astfel că părinții nu caută doar soluții pentru probleme punctuale, ci contexte în care copiii să poată descoperi ce îi motivează, unde au aptitudini și în ce direcție își pot construi viitorul.

Cercetarea a fost realizată de D&D Research pentru Vodafone România printr-o anchetă sociologică față în față (CAPI), pe un eșantion național de 1.073 de părinți cu copii între 0 și 18 ani, cu o marjă de eroare de maximum ±3,0% și un nivel de încredere de 95%. Concluziile cantitative derulate în septembrie 2025 au fost completate cu o etapă calitativă, derulată prin focus grupuri.

Despre Vodafone

everyone.connected

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Susținem o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor. Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.

Ghid de cumpărături

madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, tentativă de suicid cu două luni înainte să moară. „Ea a zis că nu își mai aduce aminte” Vedete românești
madalina apostol jpg
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America Vedete românești
image
Cine e liderul AUR suspectat că e omul lui Bolojan SURSE adevarul.ro
image
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților adevarul.ro

Parteneri

image
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să nu-l calci pe bombeuri” www.fanatik.ro
image
Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
George Simion le cere protestatarilor din Piața Victoriei să manifesteze pașnic și forțelor de ordine să acționeze cu reținere: „Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Cum arată un test PISA. Exemple de întrebări pe care trebuie să le rezolve elevii playtech.ro
image
Gigi Becali, chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile împotriva lui Istvan Kovacs! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Apariție senzațională și atât de așteptată. Prințesa Kate și Prințul William, din nou alături de Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Mesajul lui Meghan de ziua lui Harry nu lasă loc de interpretări. Ce a avut să-i transmită mai tânărului ei soț okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Economii Foto Freepik com jpg
Regulile care i-au ajutat pe români să scape de sărăcie: „Să îți alegi bine partenerul de viață” Fapt divers
masina de spalat rufe, foto shutterstock jpg
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci Fapt divers
GettyImages 2668654 jpg
136 de ani de la nașterea Agathei Christie. Secrete din viața scriitoarei și enigma dispariției sale Fapt divers
joburi jpg
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum” Fapt divers
generatia alpha jpg
Ce meserii își doresc copiii din Generația Alpha. Rezultatul surprinzător al unui sondaj în care niciunul nu a vrut să fie „TikToker” Fapt divers
corporație jpg
„Simt că trece viața pe lângă mine”. Cum ajung românii din corporații să trăiască doar pentru weekend Fapt divers
Moment șocant Năvodari jpg
Clipe de panică în Năvodari: un stâlp s-a prăbușit peste un bărbat. Momentul impactului, surprins în imagini Național
turbine eoliene transformate jpg
Ce se întâmplă cu turbinele eoliene vechi. O companie le transformă în case moderne, schiuri și fațade Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net