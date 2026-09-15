Ce meserii își doresc copiii din Generația Alpha. Rezultatul surprinzător al unui sondaj în care niciunul nu a vrut să fie „TikToker”

Un sondaj realizat în rândul a 50 de copii din Generația Alpha arată o revenire surprinzătoare la meseriile clasice. Deși trăiesc într-o lume complet digitalizată, niciunul dintre cei intervievați nu a ales meseria de TikToker, preferând domenii precum medicina, teatrul, sportul sau ingineria.

Ce joburi își doresc copiii din generația alpha Foto: FaustFoto

Contrar așteptărilor generale conform cărora noile generații visează doar la cariere de influenceri în social media, realitatea este complet diferită. Întrebați ce vor să devină când vor fi mari, 50 de copii cu vârste între 5 și 14 ani au oferit răspunsuri neașteptat de mature și variate. De la medicină și teatru pe Broadway până la fotbal profesionist sau vulcanologie, meseriile tradiționale rămân la mare căutare în rândul Generației Alpha.

Meseriile clasice și artele rămân în topul preferințelor

Deși cresc înconjurați de ecrane și inteligență artificială, copiii continuă să se orienteze spre profesii fundamentale, adesea inspirați de părinți sau bunici. Meserii precum medic, profesor, pompier, avocat, astronaut sau inginer ocupă locuri fruntașe, mulți dintre cei mici având deja idei foarte clare, cum ar fi oncologia pediatrică sau ilustrația de carte.

Zona artistică și sportul domină categoric alegerile, aproape 40% dintre cei intervievați visând la o carieră pe scenă sau pe terenul de joc:

Actoria, teatrul muzical și muzica sunt printre cele mai căutate opțiuni, mulți dorind să cânte în fața unui public numeros sau să joace pe scene mari, fără a pune neapărat preț pe faimă, ci pe plăcerea de a crea.

În sport, fotbalul conduce detașat, atrăgând majoritatea băieților pasionați de competiție, călătorii și bucuria de a juca în echipă, dar sunt menționate și baschetul sau patinajul artistic.

Datele cercetărilor: unde se situează mediul online în opțiunile tinerilor

Marea surpriză a sondajului este absența totală a platformei TikTok din alegerile copiilor. Doar trei dintre cei 50 de respondenți au inclus streamingul pe YouTube sau jocurile video în planurile lor, însă doar asociate cu profesii practice, cum ar fi gastronomia sau sportul. Niciun copil nu a indicat statutul de „influencer” sau „creator de conținut” ca o meserie de sine stătătoare.

Aceste rezultate nuanțează datele altor cercetări de profil:

Potrivit unui studiu coordonat de profesorul Matthew Simoneau de la University of Wisconsin-Stout Polytechnic, care a analizat tineri din SUA și Norvegia, rețelele sociale s-au clasat imediat după familie, prieteni și profesori ca factor de influență în alegerea unei cariere.

În același timp, sondajele YouGov derulate în rândul a mii de adolescenți arată o tranziție odată cu înaintarea în vârstă: dacă un studiu din 2021 plasa activitatea de streamer profesionist pe primul loc în topul preferințelor, cercetările din 2024 indică o orientare puternică spre criterii pragmatice, unde stabilitatea financiară (22%) și dorința de a ajuta comunitatea (16%) sunt principalele repere în alegerea drumului profesional.