 Ce se întâmplă cu turbinele eoliene vechi. O companie le transformă în case moderne, schiuri și fațade
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce se întâmplă cu turbinele eoliene vechi. O companie le transformă în case moderne, schiuri și fațade

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Turbinele eoliene scoase din uz își găsesc și ele un rol. O companie din Suedia se ocupă cu transformarea componentelor și în reutilizarea acestora, ele ajungând să fie din nou utile. Europa este din ce în ce mai dotată când vine vorba de energie eoliană, așa că turbinele vechi nu se aruncă pur și simplu.

Turbinele eoliene scoase din uz, transformate.
Turbinele eoliene scoase din uz, transformate. Foto: Instagram

La fiecare turbină nouă care pornește, există o alta care se oprește, însă o companie din Suedia se asigură că materialele nu sunt irosite. Până la 90% din masa unei turbine eoliene este fabricată din materiale ușor reciclabile, precum oțelul, cuprul, aluminiul și betonul, astfel că ajung să fie transformate în lucruri cu adevărat utile.

Din tubine eoliene, în case

Există un proces prin care trebuie să treacă materialele respective. Separarea lor este un prim pas, acesta putând fi problematic în unele situații. Palele sunt mai dificil de reciclat deoarece ele sunt făcute, în principal, din materiale compozite.

„Separarea materialelor compozite de rășină necesită procese specializate, care implică adesea temperaturi ridicate sau alte metode de tratare care consumă multă energie. În unele cazuri, aceste procese pot afecta calitatea și valoarea materialelor recuperate, ceea ce face reciclarea la scară largă mai dificilă”, a explicat Eva Julius-Philipp, director pentru Mediu și Sustenabilitate în cadrul diviziei Wind a companiei Vattenfall, conform euronews.com.

După introducerea, în 2021, a unei interdicții privind depozitarea la groapa de gunoi a palelor, carcaselor de nacele și conurilor frontale, compania suedeză a început să caute alternative pentru componentele scoase din uz.

Astfel, compania Vattenfall a colaborat cu studioul de design Superuse pentru a transforma o carcasă a nacelei unei turbine eoliene scoase din uz într-o casă. Nacela este componenta aflată în partea superioară a turbinei și adăpostește echipamentele mecanice și electrice.

Construcția are patru metri lățime, 10 metri lungime și trei metri înălțime. Carcasa fusese montată pe o turbină din Austria. Ulterior, a fost transformată într-o casă mică, dotată cu bucătărie, baie și spațiu de locuit, precum și cu pompă de căldură, panouri solare și un sistem solar pentru încălzirea apei.

Palele, folosite în decorarea unor clădiri

Și palele au fost regândite ca materiale de construcție. După ce au fost scoase din funcțiune în 2023, cele 57 de pale ale parcului eolian terestru danez Nørre Økse Sø și-au găsit o nouă întrebuințare, iar acum fac parte din designul unei fațade pentru o parcare din orașul Lund. De asemenea, au fost realizate și schiuri din anumite componente.

„Proiecte precum Tiny House, proiectele de construcții bazate pe pale și schiurile reciclate nu reprezintă încă o soluție la scară largă. Cu toate acestea, ele sunt menite să ne ajute să dobândim experiență, să dezvoltăm noi aplicații și să stimulăm piața pentru soluții circulare”, a spus Eva Julius-Philipp.

Palele turbinelor eoliene pot avea o lungime cuprinsă între 50 și 100 de metri și sunt proiectate să se rotească în condiții meteorologice dificile timp de până la 25 de ani. Ceea ce le face atât de durabile este și ceea ce le face dificil de reciclat: materiale precum fibra de sticlă, fibra de carbon, rășina epoxidică, lemnul de balsa, metalele și diverse materiale de umplutură presate strâns împreună în straturi.

Pe măsură ce prima generație de parcuri eoliene europene majore ajunge la sfârșitul duratei sale de viață operaționale în următorii ani, tot mai multe pale vor fi scoase din uz. UE nu a aplicat încă o interdicție privind depozitarea acestora. Doar Austria, Finlanda, Germania și Olanda au propriile interdicții naționale obligatorii, iar WindEurope face acum presiuni asupra Bruxelles-ului pentru ca angajamentul să devină obligatoriu din punct de vedere juridic în toate statele membre.

Producătorii țin cont de viitor

Producătorii iau din ce în ce mai mult în calcul sfârșitul duratei de viață atunci când proiectează palele turbinelor. Lamele reciclabile de la Siemens Gamesa, care sunt utilizate la parcul eolian offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ) al companiei Vattenfall din Olanda, sunt un exemplu.

Acestea folosesc un tip de rășină care se dizolvă într-o soluție ușor acidă, la temperatură scăzută. Astfel, rășina poate fi separată de celelalte materiale, fibră de sticlă, fibră de carbon, plastic, lemn și metal, fără ca proprietățile acestora să fie afectate semnificativ.

„Deși lamele reciclabile nu sunt încă adoptate pe scară largă, observăm un accent tot mai mare pe dezvoltarea de tehnologii care permit o reciclare mai eficientă a lamelor și ajută la păstrarea valorii și calității materialelor recuperate”, a mai afirmat Julius-Philipp, conform sursei menționate.

Europa se îndreaptă spre un an record pentru energia eoliană. În prima jumătate a lui 2026 au fost instalați 8,8 GW de capacitate nouă, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit organizației WindEurope

Ghid de cumpărături

madalina apostol jpg
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America Vedete românești
generalului Dorin Ioniţă jpg
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi Național
image
Construcții fără autorizație: cum pot fi aduse în legalitate prin noua autorizație de regularizare adevarul.ro
image
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze adevarul.ro

Parteneri

image
Primele impresii după debutul lui Denis Drăguș la FCSB! ”La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat” www.fanatik.ro
image
Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
O nouă rundă de audieri la comisia din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR. Premierul demis nu confirmă participarea www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp playtech.ro
image
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata www.fanatik.ro
image
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Moment șocant Năvodari jpg
Clipe de panică în Năvodari: un stâlp s-a prăbușit peste un bărbat. Momentul impactului, surprins în imagini Național
concediere istock jpg
Val de concedieri la o companie uriașă. Angajații au primit la 6 dimineața e-mailul care le-a schimbat viața: „Este ultima dumneavoastră zi de lucru” Internațional
poze vechi pexels1 jpeg
Motivul pentru care oamenii din fotografiile vechi par mai bătrâni decât erau. Moda are un rol important Fapt divers
buchet flori adobestock jpg
Cum faci buchetele de flori să reziste mai mult. Trucul florarilor care te ajută să le păstrezi proaspete zile întregi Fapt divers
prosoape getty1 jpeg
De ce prosoapele devin aspre după spălare. Greșeala pe care o fac cei mai mulți români Fapt divers
foto1 postul craciunului jpg
Când începe Postul Crăciunului în 2026 și ce durată are. Când pică Lăsatul Secului Fapt divers
corfu jpg
Insulele perfecte pentru vacanțe în luna octombrie. Prețurile sunt chiar și cu 20% mai mici Fapt divers
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla ar fi pus piciorul în prag după întoarcerea lui Harry și Meghan. Ce l-ar fi sfătuit pe regele Charles Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net