 Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi
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Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi

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Generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță a avut o imagine impecabilă în cariera militară, însă în cercul apropiat, colegii și prietenii cunoșteau și aspecte mai puțin știute despre viața sa personală. Unul dintre foștii săi colegi, colonelul Ion, a vorbit despre omul pe care l-a cunoscut dincolo de uniformă și despre relația pe care generalul ar fi avut-o timp de aproximativ 10 ani cu o femeie pe nume Alice.

Ce spun colegii de muncă despre generalul Dorin Ioniță
Ce spun colegii de muncă despre generalul Dorin Ioniță Foto: Facebook

Dorin Ioniță era descris de colegi drept un militar foarte bine pregătit, dar și un om sociabil, glumeț și generos. Potrivit colonelului Ion, generalul participa la evenimentele importante din viața colegilor și era o prezență constantă la petreceri.

„Era sufletul petrecerii, la final de an când petreceau era mereu pe ringul de dans. Nelipsit de la nunțile copiilor colegilor lui, un om cu dare de mână. Zicea mereu: «N-ai bani?! Îți dau eu!». Era glumeț, dar extrem de profesionist în meseia lui. Pe 17 iulie 2023 ieșise la pensie, însă nu a apucat să se bucure prea mult de ea. Se știa în cercurile lor de amanta lui”, a spus colonelul Ion, unul dintre colegii lui Dorin Ioniță, pentru cancan.ro.

Potrivit fostului coleg, relația lui Dorin Ioniță cu Alice nu ar fi fost un secret pentru persoanele apropiate. Aceasta ar fi fost cunoscută atât în cercul său de prieteni, cât și printre unii dintre colegii de muncă.

Generalul Dorin Ioniță a murit la 61 de ani

Dorin Ioniță a fost găsit fără viață vineri dimineață, 11 septembrie, în locuința sa din Prahova. Polițiștii au găsit o armă de foc lângă trupul generalului, iar prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este că acesta și-ar fi pus capăt zilelor.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului-locotenent a fost depus luni, 14 septembrie, la capela bisericii din Cimitirul Orășenesc Voluntari. Cei care l-au cunoscut au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea lui Dorin Ioniță este programată pentru marți, 15 septembrie, la ora 12:00, la Cimitirul Orășenesc din Voluntari. La capelă au fost depuse coroane cu flori albe, iar cei care au dorit să transmită un mesaj familiei au avut la dispoziție și o carte de condoleanțe.

La priveghi s-a aflat și fiica generalului, Mirela, medic pediatru, care i-a întâmpinat pe cei veniți să-și ia rămas-bun. Dorin Ioniță a fost caracterizat de foștii colegi drept un patriot și un profesionist desăvârșit, dar și un om respectuos, jovial și generos, care era foarte apreciat în cercul său apropiat.

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