 „Războiul cailor” între Ungaria și Regele Charles. De ce Budapesta a cerut înapoi doi cai oferiți monarhului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

„Războiul cailor” între Ungaria și Regele Charles. De ce Budapesta a cerut înapoi doi cai oferiți monarhului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doi cai lipiţani oferiţi Regelui Charles al III-lea (77 de ani) de Ungaria, în 2024, cu ocazia încoronării sale, au ajuns în centrul unei dispute diplomatice neobişnuite. Nelson şi Iveco, doi cai de elită în vârstă de 6, respectiv 8 ani, au fost trimişi în Marea Britanie drept cadou pentru monarhul britanic, cunoscut pentru pasiunea sa pentru cai. Acum, însă, în jurul lor a izbucnit un scandal pe care politicienii maghiari l-au numit „Războiul cailor”.

Regele Charles al III-lea este pasionat de cai
Regele Charles al III-lea este pasionat de cai Foto: Getty Images

Lipiţanii sunt una dintre cele mai cunoscute rase de cai din Europa Centrală. Animalele sunt recunoscute pentru culoarea albă şi au fost folosite timp de secole la curţile regale, inclusiv în perioada Imperiului Habsburgic.

Un exemplar bine pregătit şi antrenat poate ajunge să valoreze aproximativ 80.000 de euro. Nelson şi Iveco provin de la herghelia de stat Szilvásvárad, din nordul Ungariei, aflată la aproximativ două ore de mers cu maşina de Budapesta. În 2024, cei doi cai au fost predaţi Grajdurilor Regale de ministrul apărării de atunci al Ungariei, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care ocupase anterior şi funcţia de ambasador la Londra.

Problemele au apărut în această vară, când Palatul Buckingham a primit o scrisoare din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria. Documentul, redactat într-un ton descris drept foarte ferm, solicita returnarea celor doi cai la herghelia de unde proveneau. Atât autorităţile britanice, cât şi cele ungare au încercat să reducă importanţa incidentului şi au susţinut că totul a pornit de la o eroare administrativă.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Ungariei a declarat pentru The Telegraph că Nelson şi Iveco vor rămâne în Marea Britanie, aşa cum fusese stabilit iniţial. Vestea scrisorii a provocat însă agitaţie în Ungaria. Partidul Popular Creştin-Democrat, aflat în opoziţie, a cerut publicarea integrală a documentului, pentru a se afla cine este responsabil pentru situaţia care, în opinia formaţiunii, „a făcut Ungaria de râs”.

Caii lipiţani oferiţi de Ungaria monarhului britanic 
Caii lipiţani oferiţi de Ungaria monarhului britanic  Foto: X @tothcsabatibor

Ministerul Agriculturii a recunoscut că scrisoarea a fost trimisă Regelui Charles în luna iulie, dar a susţinut că solicitarea a fost formulată greşit. Instituţia a precizat că eroarea a fost corectată imediat şi că partea britanică a fost informată că Ungaria nu doreşte ca animalele să fie aduse înapoi.

Totuşi, autorităţile maghiare au făcut o precizare care complică situaţia. Nelson şi Iveco au fost transferaţi la Grajdurile Regale în baza unui acord de împrumut. Astfel, din punct de vedere tehnic, caii au rămas proprietatea statului ungar, chiar dacă guvernul continuă să îi descrie drept un cadou. 

Ghid de cumpărături

madalina apostol si monica gabor
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două Vedete românești
banner dida dragan jpg
#Exclusiv Click!
Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru Vedete românești
image
Biciclist lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în Arad. Bărbatul a fost grav rănit adevarul.ro
image
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
Arena Națională, devastată după concerte! Imagini dezolante cu cel mai mare stadion al țării înainte de FCSB – Petrolul www.fanatik.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Card european de sănătate sau asigurare de călătorie? Diferențele importante pe care trebuie să le știi înainte să pleci din țară playtech.ro
image
Ce pierde FCSB odată cu Tavi Popescu! Cifrele surprinzătoare ale fotbalistului trimis de Gigi Becali în Grecia www.fanatik.ro
image
Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
Insomnie - lipsa somn - femeie in pat FOTO Shutterstock
Ai grijă! 3 obiceiuri aparent banale care pot crește colesterolul rău Fapt divers
securisti captura video jpg
Câți angajați avea Securitatea înainte de Revoluție. Peste 6.000 erau înregistrați doar în București Fapt divers
kiwi eatingwell1 jpeg
Portocală sau kiwi? Care dintre cele două fructe are mai multe beneficii pentru sănătate Fapt divers
2 alexandru nazare si maria mihali
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la nunta lui Alexandru Nazare. Partenera lui Nicușor Dan, apariție impecabilă Național
ciuperci pexels jpg
Ce se întâmplă în organism atunci când consumi ciuperci în fiecare zi. Conțin un antioxidant rar, benefic pentru memorie Fapt divers
nuntă jpg
Nunta în care fiecare gram a contat. Mirii au pregătit un meniu special pentru invitații pasionați de fitness: „În loc de o bruschetă, am pus o rondea de orez expandat” Actualitate
meteo termometru jpg
Căldura nu mai ține mult. Ploile și temperaturile scăzute își fac loc în România. Cum va fi vremea până pe 27 septembrie Național
pensie, foto shutterstock jpg
Românii pot primi bani în plus la pensie pentru anii de facultate. Care sunt condițiile Actualitate
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net