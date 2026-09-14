„Războiul cailor” între Ungaria și Regele Charles. De ce Budapesta a cerut înapoi doi cai oferiți monarhului

Doi cai lipiţani oferiţi Regelui Charles al III-lea (77 de ani) de Ungaria, în 2024, cu ocazia încoronării sale, au ajuns în centrul unei dispute diplomatice neobişnuite. Nelson şi Iveco, doi cai de elită în vârstă de 6, respectiv 8 ani, au fost trimişi în Marea Britanie drept cadou pentru monarhul britanic, cunoscut pentru pasiunea sa pentru cai. Acum, însă, în jurul lor a izbucnit un scandal pe care politicienii maghiari l-au numit „Războiul cailor”.

Regele Charles al III-lea este pasionat de cai Foto: Getty Images

Lipiţanii sunt una dintre cele mai cunoscute rase de cai din Europa Centrală. Animalele sunt recunoscute pentru culoarea albă şi au fost folosite timp de secole la curţile regale, inclusiv în perioada Imperiului Habsburgic.

Un exemplar bine pregătit şi antrenat poate ajunge să valoreze aproximativ 80.000 de euro. Nelson şi Iveco provin de la herghelia de stat Szilvásvárad, din nordul Ungariei, aflată la aproximativ două ore de mers cu maşina de Budapesta. În 2024, cei doi cai au fost predaţi Grajdurilor Regale de ministrul apărării de atunci al Ungariei, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care ocupase anterior şi funcţia de ambasador la Londra.

Problemele au apărut în această vară, când Palatul Buckingham a primit o scrisoare din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria. Documentul, redactat într-un ton descris drept foarte ferm, solicita returnarea celor doi cai la herghelia de unde proveneau. Atât autorităţile britanice, cât şi cele ungare au încercat să reducă importanţa incidentului şi au susţinut că totul a pornit de la o eroare administrativă.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Ungariei a declarat pentru The Telegraph că Nelson şi Iveco vor rămâne în Marea Britanie, aşa cum fusese stabilit iniţial. Vestea scrisorii a provocat însă agitaţie în Ungaria. Partidul Popular Creştin-Democrat, aflat în opoziţie, a cerut publicarea integrală a documentului, pentru a se afla cine este responsabil pentru situaţia care, în opinia formaţiunii, „a făcut Ungaria de râs”.

Caii lipiţani oferiţi de Ungaria monarhului britanic Foto: X @tothcsabatibor

Ministerul Agriculturii a recunoscut că scrisoarea a fost trimisă Regelui Charles în luna iulie, dar a susţinut că solicitarea a fost formulată greşit. Instituţia a precizat că eroarea a fost corectată imediat şi că partea britanică a fost informată că Ungaria nu doreşte ca animalele să fie aduse înapoi.

Totuşi, autorităţile maghiare au făcut o precizare care complică situaţia. Nelson şi Iveco au fost transferaţi la Grajdurile Regale în baza unui acord de împrumut. Astfel, din punct de vedere tehnic, caii au rămas proprietatea statului ungar, chiar dacă guvernul continuă să îi descrie drept un cadou.