Cât costă benzina și motorina pe 5 octombrie 2026. Prețurile de la pompă în București și marile orașe

Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în România, la începutul lunii octombrie. Pe 5 octombrie 2026, benzina standard are un preț mediu de 10,08 lei pe litru la nivel național, în timp ce motorina standard ajunge la 10,95 lei pe litru. Șoferii care folosesc GPL plătesc, în medie, 4,71 lei pentru un litru.

Cât costă benzina și motorina pe 5 octombrie 2026. Foto: arhiva

Valorile diferă însă de la un oraș la altul și chiar de la o stație de alimentare la alta. În București, de exemplu, cele mai mici tarife identificate pentru această zi sunt de 10,05 lei pe litru pentru benzina standard și 10,91 lei pentru motorina standard.

Prețurile carburanților în România, luni, 5 octombrie 2026

Datele centralizate pentru 5 octombrie arată că benzina standard 95 se vinde, în medie, cu 10,08 lei pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ar trebui să plătească aproximativ 504 lei dacă alege benzina la acest preț mediu.

Motorina standard este mai scumpă. Prețul mediu național ajunge la 10,95 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri ar costa aproximativ 547,5 lei.

În cazul GPL-ului, media națională este de 4,71 lei pe litru.

Pentru carburanții premium, prețurile sunt și mai ridicate. Benzina premium are o medie de aproximativ 10,63 lei pe litru, în timp ce motorina premium ajunge la 11,79 lei pe litru.

Diferența dintre benzina standard și motorina standard este, în prezent, de aproximativ 87 de bani pentru fiecare litru.

Cât costă benzina și motorina în București

În Capitală, șoferii pot găsi prețuri ușor mai mici decât media națională, în funcție de stația aleasă.

Cele mai mici prețuri identificate pe 5 octombrie sunt de 10,05 lei pe litru pentru benzina standard și 10,91 lei pe litru pentru motorină. În cazul GPL-ului, cel mai mic tarif indicat este de 4,64 lei pe litru.

Prețurile pot varia pe parcursul zilei, iar diferențele dintre stații pot fi importante mai ales pentru cei care alimentează cantități mari.

Astfel, verificarea tarifelor înainte de alimentare poate face diferența la costul unui plin, în special pentru șoferii care folosesc frecvent mașina.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină în marile orașe

Diferențe de preț sunt întâlnite și între cele mai mari orașe ale țării.

În Cluj-Napoca, benzina standard poate fi găsită la un minim de 9,93 lei pe litru, acesta fiind cel mai mic preț identificat dintre marile orașe analizate.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,03 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,88 lei pe litru. Timișoara are astfel cel mai mic preț la motorină dintre orașele comparate.

La Iași, benzina standard pornește de la 10,05 lei pe litru, iar motorina de la 10,91 lei pe litru. Pentru GPL, valoarea minimă identificată este de 4,71 lei pe litru.

În Constanța, benzina poate fi găsită la un preț minim de 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,91 lei. GPL-ul are un preț minim de 4,69 lei pe litru.

Bucureștiul are un minim de 10,05 lei pe litru pentru benzină, 10,91 lei pentru motorină și 4,64 lei pentru GPL.

Prin urmare, dintre aceste mari orașe, Cluj-Napoca se remarcă prin cel mai mic preț pentru benzina standard, iar Timișoara are cel mai mic tarif pentru motorină. Bucureștiul are cel mai mic preț dintre valorile analizate pentru GPL.

Cum au evoluat prețurile la pompă în ultima perioadă

Prețul mediu al benzinei standard a rămas la același nivel față de ziua precedentă, însă comparația cu săptămâna trecută arată o creștere de aproximativ 5 bani pe litru.

În ultimele 30 de zile, benzina s-a scumpit cu aproximativ 32 de bani pe litru. Media a crescut de la 9,76 lei la 10,08 lei pe litru.

În schimb, prețurile medii pentru motorină și GPL sunt stabile față de nivelul înregistrat în urmă cu o săptămână.

Unde pot fi găsite cele mai mici prețuri din țară

Diferențele dintre stațiile de alimentare pot fi considerabile, iar cele mai mici prețuri nu se găsesc neapărat în marile orașe.

Potrivit datelor centralizate pentru această perioadă, un preț de 9,99 lei pe litru pentru benzina standard este indicat la o stație Socar din Jilava.

Alte valori mai mici sunt raportate în localități din apropierea marilor centre urbane. De exemplu, Peco Online indică un preț de 9,87 lei pe litru pentru benzină la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

În cazul motorinei, una dintre cele mai mici valori menționate este de 10,75 lei pe litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord.

Prețul unui plin poate depăși 500 de lei

La nivelurile actuale, alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu benzină standard costă, în medie, aproximativ 504 lei.

Pentru aceeași cantitate de motorină, costul ajunge la aproape 548 de lei.

Aceste calcule sunt orientative și se bazează pe mediile naționale. Suma plătită efectiv poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de stația aleasă și de prețul afișat în momentul alimentării.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic, astfel că șoferii care vor să reducă valoarea plătită pentru un plin ar trebui să verifice tarifele înainte de a alimenta.