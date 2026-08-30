Obiectele neobișnuite pe care Regele Charles le ia mereu în bagaj în timpul vizitelor. La ce nu renunță niciodată

În vârstă de 77 de ani, Regele Charles nu dorește să renunțe la confortul de care se bucură la Palatul Buckingham nici măcar atunci când călătorește. Atunci când face o vizită în afara palatului pentru mai mult timp, monarhul britanic ia cu el propriul pat ortopedic, lenjerie de pat și chiar colacul său de toaletă.

Regele Charles ia cu el multe obiecte personale în timpul vizitelor Foto: Profimedia

Regele Charles încă urmează un tratament pentru o formă de cancer, iar atunci când călătorește în afara Palatului Buckingham, monarhul britanic are grijă să ia cu el toate obiectele de care va avea nevoie, potrivit Radaronline.

Regele Charles nu dorește să renunțe la confortul de care se bucură în propriul palat, motiv pentru care ar trimite personal și un camion întreg cu piese de mobilier, înainte de a porni într-o vizită mai îndelungată.

Ce obiecte are mereu în bagaj Regele Charles

Regina Camilla (79 de ani), soția suveranului englez, călătorește, de asemenea, cu propriile ei obiecte, printre care s-ar număra chiar și tablouri și băuturi preferate. Tom Bower, un renumit jurnalist de investigații, a vorbit despre aceste aranjamente în cartea sa, intitulată „Rebel King”.

În cartea sa, jurnalistul scrie că Charles „își trimitea personalul cu o zi înainte, cu un camion încărcat cu mobilier, pentru a înlocui dotările perfect adecvate din camerele de oaspeți.” Practic, regele britanic ar fi luat cu el propriul pat ortopedic, cât și mobilierul din dormitor.

Nu dorește să renunțe la confortul Palatului Buckingham

În cartea sa, Bower spune că, atunci când pleacă într-o călătorie, Regele Charles ia cu el obiecte precum role de hârtie igienică Kleenex Premium Comfort, whisky Laphroaig, un radio portabil, propriul capac de toaletă, dar și două tablouri cu peisaje din Scoția.

Mai mult decât atât, monarhul britanic ar fi luat cu el propriile alimente bio, în timpul unei vizite. Regele Charles ar aprecia enorm confortul și rutina sa din Palatul Buckingham, iar potrivit jurnalistului de investigații Tom Bower, monarhul britanic are o listă lungă de obiecte pe care le ia cu el în timpul vizitelor.