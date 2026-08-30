 Bancnota rară care îți poate aduce 20.000 de euro. Are o valoare istorică importantă
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Bancnota rară care îți poate aduce 20.000 de euro. Are o valoare istorică importantă

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Atunci când vine vorba despre monede și bancnote vechi care pot valora mult, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la piese foarte vechi sau rare. Însă, chiar și unele bancnote surprinzător de noi pot să ne aducă un profit uriaș, dacă încă le mai avem prin casă.

Bancnota a fost emisă în anul 1884
Bancnota a fost emisă în anul 1884 Foto: Katz Auction

Colecționarii sunt dispuși să scoată sume importante din portofel, pentru unele piese care pot părea surprinzător de banale, dacă nu știm precis contextul istoric din spatele lor. La polul opus, unele monede foarte vechi pot fi, în realitate, foarte ieftine și nu sunt considerate a fi foarte valoroase de către colecționari.

Piese surprinzător de valoroase se găsesc chiar în apropiere de România, în Serbia. Este vorba despre monedele cu chipul lui Nikola Tesla, care sunt foarte populare printre colecționarii sârbi indiferent de anul în care ar fi fost emise sau de numărul de exemplare.

Colecționarii plătesc sume importante pentru unele monede

Cu toate acestea, există o bancnotă anume din Serbia care poate aduce o avere celor care o mai au prin casă. Este vorba despre bancnota de 100 de dinari emisă în Serbia în anul 1884, o bancnotă care a fost folosită până la începutul Primului Război Mondial, în 1914.

Denumirea de „dinar” a fost folosită în Serbia încă din 1875, pentru a denumi noua unitate monetară, conform Blic.

O bancnotă rară poate valora 20.000 de euro

În perioada Primului Război Mondial, numai 70 de exemplare din această bancnotă se mai aflau în circulație. În prezent, numărul este și mai mic, iar experții estimează că ar mai exista numai 10 astfel de bancnote.

Prețul acestei bancnote poate varia masiv în funcție de condiția în care se află. Însă, dacă se află într-o stare excepțională bancnota poate valora chiar și 20.000 de euro. Iar cum mulți români au ajuns de-a lungul timpului în Serbia, nu este exclus ca o astfel de piesă să fi ajuns în posesia unui român, în timp.

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