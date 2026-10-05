 Cât va costa cazarea pe litoralul bulgaresc în perioada Eurovision? Prețurile explodează cu 30%!
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VideoCât va costa cazarea pe litoralul bulgaresc în perioada Eurovision? Prețurile explodează cu 30%!

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Prețurile vor crește cu aproximativ 30% în perioada concursului Eurovision, pe litoralul bulgăresc, cererea fiind foarte mare, au anunțat week-end-ul trecut hotelierii bulgari într-o conferință de presă ce a avut loc pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Burgas a fost desemnat să fie gazda celebrului concurs european, ce se va desfăşura în perioada 10-16 mai, anul viitor.

Litoralul bulgăresc, pregătit să primească un număr mare de turiști în perioada Eurovision.
Litoralul bulgăresc, pregătit să primească un număr mare de turiști în perioada Eurovision. Foto: Click!

Litoralul bulgăresc se pregătește să primească un val uriaș de turiști în perioada concursului Eurovision, programat pentru 10-16 mai 2027, iar hotelierii din zonă au anunțat deja scumpiri considerabile.

Burgas va găzdui Eurovision 2027
Burgas va găzdui Eurovision 2027 Foto: Facebook

„Tarifele la cazare vor crește cu 30% în perioada Eurovision” 

În cadrul unei conferințe de presă susținute în Bulgaria, hotelierii din țara vecină au prezentat strategia pentru luna mai.

„Trebuie să fim realiști. Cererea pentru perioada concursului este uriașă, deja primim sute de solicitări pe zi. Este normal ca în această perioadă tarifele să fie ajustate. 

Vorbim de o mărire de aproximativ 30% față de tariful standard din luna mai. Este legea cererii și ofertei. Litoralul va fi plin în acea săptămână. Ne pregătim intens, hotelurile noastre vor fi la capacitate maximă”, a precizat Francisco Ramos, general manager  Hyatt inclusive Bulgaria.

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Foto: Click!

Pachetul Eurovision 2027- Sunny Beach, cu 7 nopți la ultra all inclusive  plus transport cu autocarul, costă 649 de euro

Pe de altă parte, reprezentanții agențiilor din România au venit cu o soluție pentru turiștii români care caută febril încă de pe acum cazare în perioada desfășurării Eurovision. Aceștia pregătesc un pachet special de 7 nopți. 

„Trebuie să profităm de acest concurs care are loc aici în Bulgaria. Am discutat despre posibilitatea de a avea un pachet cu autocar. Turiștii să vină pe 10 mai și să stea șapte nopți. 

Este un pachet de șapte nopți pentru că evenimentele se desfășoară pe 11, 13 și 15 mai, deci oamenii ar trebui să stea cel puțin șapte nopți ca să participe la toate aceste manifestări. 

Arena Burgas
Arena Burgas Foto: Facebook

După cum vă puteți imagina, va fi foarte aglomerat, nu vor fi locuri de parcare suficiente, așa că, chiar dacă vor veni cu mașina, va fi foarte dificil să parcheze. Recomandăm să vină mai degrabă cu autocarul.

Aceste pachete pe care le vom pune la dispoziție în perioada imediat următoare vor fi la  hoteluri de top din zonă, foarte aproape de locația concursului””, a anunțat Cristina Bădîrcea, manager IRI Travel. 

Hotelieri bulgari și agenți de turism din România, la Sunny Beach
Hotelieri bulgari și agenți de turism din România, la Sunny Beach Foto: Click!

Întrebați care este prețul final al pachetului Eurovision de 7 nopți, aceștia au venit cu noi precizări:

„Un astfel de pachet Eurovision 2027- Sunny Beach, în perioada 10 - 17 mai 2027, la Hotel Alua Sunny Beach Resort and SPA 5* - Ultra All Inclusive, va costa 649 euro/ persoana/pachet.

Pachetul include: 7 nopți cazare în cameră dublă cu vedere la mare, regim de masă Ultra All Inclusive, transport  cu autocarul București - Sunny Beach - București, transfer inclus cu autocarul de la hotel la Arena Burgas în zilele de concurs: 11, 13 și 15 mai, pentru semifinalele și finala Eurovision 2027.

Sfătuim turiștii interesați să achiziționeze pachetele de pe acum pentru că disponibilitățile sunt limitate iar cererea e foarte mare”, a precizat Lucian Bădârcea, manager IRI Travel, pentru Click! 

Potrivit hotelierilor bulgari, gradul de ocupare pentru perioada 10-17 mai este estimat la aproape 100%.

Apel pentru turiștii români: rezervați de pe acum pentru vara viitoare

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Foto: Click!

La finalul conferinței de presă, reprezentanții agențiilor de turism de la noi au avut și un mesaj  pentru turiștii români care intenționează să ajungă pe litoralul bulgăresc vara viitoare:

„Sfatul meu pentru turiștii români este să nu mai aștepte. Dacă vor să prindă vacanțe pe litoralul bulgăresc vara viitoare la prețuri foarte bune, trebuie să își facă rezervările încă de pe acum. 

Suntem în plin sezon de early booking și avem oferte foarte avantajoase, cu discounturi considerabile față de prețurile care vor fi la vară în sezon. De cinci ani, aducem în Bulgaria în fiecare vară aproximativ 120 000 de turiști români pe sezon”, a mai precizat Lucian Bădîrcea, în exclusivitate pentru Click!

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