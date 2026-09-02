Analiză a sezonului turistic. Litoralul bulgăresc i-a luat iar faţa celui românesc!

O analiză a sezonului turistic în staţiunile româneşti şi cele bulgăreşti de la Marea Neagră a fost făcută la „Trip Expert”, un club al experţilor din acest domeniu, în care sunt membre 1500 de agenţii din turism. Click! a asistat la o dezbatere corectă, în care fiecare a încercat să explice de ce litoralul românesc a fost bătut iar de staţiunile din Bulgaria.

Litoralul bulgăresc atrage românii ca un magnet Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

„Litoralul românesc a avut o creştere de 5 la sută, iar cel bulgăresc de 10 la sută, adică dublu. Rezervările au fost în salturi: ianuarie-februarie foarte bine, martie-aprilie aproape nimic, mai aşteptare, iar vara cu salturi, au fost săptămâni cu multe rezervări, altele cu mai puţine şi multe cereri ciudate, personalizate. Oricum a fost un an bun”, a fost concluzia „summitului” turistic, organizat în weekendul trecut la Nisipurile de Aur, la Prestige Hotel and Aquapark Club, declarat cel mai iubit de turistul român şi în 2026.

Experții în turism s-au întâlnit la Nisipurile de Aur Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

Ca şi caracteristici, turistul român a mers în această vară pe litoralul nostru mai ales pe oferte „last minute”, iar pentru cel bulgar pe „early booking”. Un alt avantaj al ofertelor pentru litoralul bulgar este că se cere avans de doar 10 la sută, în timp ce la noi mulţi hotelieri merg pe achitarea aproape integrală a sejurului la rezervare.

Elena Ionescu a cântat pentru turiștii români Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

Elena Ionescu, invitata Angelicăi Chirică la Hotel Prestige Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

Angelica Chirică, director de vânzări pentru piaţa românească al hotelului Prestige, ne-a făcut o radiografie a sezonului: „Sezonul 2026 confirmă încă o dată faptul că turiştii români apreciază tot mai mult conceptul de vacanţă completă pe care îl oferă Bulgaria şi, ca exemplu concret, complexul nostru. Pentru noi, România reprezintă cea mai importantă piaţă externă, iar în acest an aproximativ 80% dintre oaspeţii noştri sunt turişti români. Suntem bucuroşi să anunţăm că, în 2026, am înregistrat o creştere de aproximativ 10% a numărului de turişti faţă de anul trecut, iar în perioada de vârf a sezonului gradul de ocupare a atins 100%. Familiile reprezintă una dintre principalele categorii de turişti care ne aleg, iar noi ne adaptăm permanent nevoilor lor prin investiţii în zone de agrement, animaţie şi activităţi dedicate celor mici. Oferim o combinaţie de factori: servicii all-inclusive, aquapark-uri moderne, centre SPA, programe de divertisment. În plus, ne concentrăm tot mai mult pe componenta de experienţă, deoarece vacanţa de astăzi înseamnă mai mult decât cazare şi masă – înseamnă emoţie, relaxare şi momente memorabile petrecute împreună cu familia şi prietenii. În acest context, organizăm frecvent concerte şi evenimente speciale cu artişti români îndrăgiţi de public. Recent, turiştii noştri s-au bucurat de un concert extraordinar susţinut de Elena Ionescu. Am avut-o invitată şi pe Anna Lesko, care a fost, de asemenea, foarte apreciată de turişti.”

Așa arată bucatele de la un hotel all-inclusive Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

Așa arată bucatele de la un hotel all-inclusive Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

S-au lansat deja primele oferte pentru Eurovision 2027

Foto: Profimedia

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Şi pentru că, în perioada 10-16 mai 2027, oraşul bulgar Burgas va găzdui concursul Eurovision 2027, bulgarii au intrat în febra pregătirlor. Pentru a nu rata oportunitatea din punct de vedere turistic, autorităţile din ţara vecină au lansat deja ofertele. Au apărut primele propuneri „early booking” (n.r. rezervare timpurie) pentru cei care vor să fie siguri că nu ratează evenimentul. „Vor fi oferte de 2, 3 şi 4 nopţi, iar cazarea se face fie în Burgas, fie în staţiunile de pe litoral cele mai apropiate, Sunny Beach şi Nesebar. Preţurile de persoană pe noapte, cazare cu mic dejun vor porni de la 150-200 de euro”, ne-a dezvăluit Lucian Bădîrcea, şeful IRI Travel, tour operator care duce turişti români în ţara vecină. „

Foto: Adrian Popescu/Ştefania Stancu

Vor fi chartere şi autocare cu plecări zilnice spre Metropola Eurovision cum au denumit deja bulgarii oraşul Burgas şi localităţile aflate la o distanţă în jurul a 30 de kilometri. Plecările vor fi în jur de 65 de euro de exemplu la autocar, dus întors”, a explicat Bădîrcea. Ne spune că bulgarii au mari aşteptări de la români pentru cumpărarea ofertelor, deoarece destinaţia turistică este foarte aproape de ţara lor. Şi în această vară românii au fost pe locul I între ţările din UE la petrecerea concediilor în Bulgaria. Cum în acest an „Ziua Muncii” (1 mai) este foarte aproape de Paştele Ortodox (2 mai) şi ambele cad în weekend, patronatele din turismul bulgar pariază pe Eurovision. Deja sunt gândite proiecte pentru a duce fanii festivalului prin toată Bulgaria, din satele emblematice în oraşele reprezentative.