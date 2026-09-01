Vacanță la mare cu bani puțini, în septembrie. Cât plătești pentru o noapte în Mamaia?

Pentru românii care nu au reușit să ajungă la mare în această vară, vacanța nu este încă pierdută. De la 1 septembrie a început o nouă ediție a programului „Litoralul pentru Toți”, care aduce prețuri reduse în mai multe stațiuni de la malul mării. Turiștii pot găsi cazare de la câteva zeci de lei pe noapte, iar reducerile ajung până la 60%.

"Litoralul pentru toți", programul care a început pe 1 septembrie Foto: Ovidiu Oprea

„Mergem când ne permitem!"

„Acum ne permitem să mergem la mare. Ce să facem? Mergem când ne permitem. Chiar nu avem de ales. În iulie și august prețurile au fost prea mari pentru noi, așa că am preferat să așteptăm până când găsim o variantă pe care să ne-o permitem. Mai bine mergem acum câteva zile, decât să nu mergem deloc”, spune Alina.

Nu sunt însă singurii români care au ales să amâne vacanța până la începutul toamnei. Pentru tot mai mulți turiști, septembrie a devenit o alternativă la lunile de vârf ale sezonului, mai ales atunci când bugetul nu le permite un concediu în iulie sau august. Prețurile mai mici, stațiunile mai puțin aglomerate și vremea care poate rămâne plăcută îi conving pe turiști să-și facă bagajele chiar și după ce vara s-a încheiat oficial. Pentru aceștia, o vacanță la mare nu ține neapărat de calendar, ci de momentul în care își permit să plece.

Eforie Nord, printre cele mai ieftine variante

Pe 1 septembrie a început cea de-a 49-a ediție a programului „Litoralul pentru Toți”, iar prețurile sunt mult mai prietenoase decât în plin sezon. Peste 70 de unități de cazare participă anul acesta și oferă reduceri de până la 60%, astfel că turiștii care nu au ajuns la mare în iulie sau august mai au o șansă să-și facă vacanța cu un buget mai mic.

Cele mai mici tarife sunt în Eforie Nord, unde cazarea fără masă pornește de la 39 de lei de persoană pe noapte. Asta înseamnă că, pentru un cuplu, două persoane pot plăti de la 78 de lei pe noapte, dacă oferta este disponibilă și sunt respectate condițiile unității de cazare. În Neptun-Olimp, tariful de pornire ajunge la 58 de lei de persoană pe noapte, în timp ce în Mangalia prețurile trec de 100 de lei de persoană pe noapte.

Cât costă o noapte în Mamaia

La Costinești, turiștii pot găsi cazare de la aproximativ 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia o cameră dublă pornește de la 140 de lei pe noapte. Diferențele se văd și mai bine atunci când vorbim despre un sejur de câteva zile. Pentru un cuplu care stă trei nopți, tariful de 39 de lei de persoană în Eforie Nord ar însemna, la prețul minim comunicat, 234 de lei pentru cazare.

În Mamaia, la un tarif de pornire de 140 de lei pe cameră dublă, același sejur ar ajunge la 420 de lei. Banii economisiți la cazare pot face diferența pentru bugetul unei vacanțe. În loc să meargă pe cazare o parte importantă din buget, turiștii pot păstra mai mulți bani pentru masă, transport, o plimbare pe faleză sau o ieșire în oraș.

Totodată, ediția din acest an vine și cu participanți noi. „O noutate a acestei ediţii este schimbarea listei de participanţi. 24 dintre unităţile înscrise acum nu au participat la ediţia din primăvară. Între acestea sunt unităţi care intră pentru prima dată în program, dar şi operatori care revin după o perioadă”, se arată într-un comunicat al Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Programul, lansat de FPTR în anul 2001, urmărește să le ofere turiștilor vacanțe pe litoral la tarife mai mici și să prelungească sezonul estival.

Oferte și pentru luna octombrie

Cei care nu reușesc să ajungă la mare în septembrie mai au o variantă. Deși perioada oficială a programului este 1-30 septembrie 2026, unele unități de cazare au pregătit oferte care se prelungesc și în luna octombrie. Astfel, turiștii care preferă liniștea de după sezon pot găsi în continuare variante de cazare, iar operatorii își pot menține activitatea pentru mai mult timp.„După 49 de ediţii, «Litoralul pentru Toţi» continuă să atragă unităţi noi şi să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediţii.

Am declarat 2026 «Anul Calităţii în Turism» pentru că turismul românesc trebuie să câştige în faţa destinaţiilor externe prin servicii, profesionalism şi un raport corect între preţ şi ceea ce aşteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon şi trebuie să plece mulţumit, cu dorinţa de a reveni”, a declarat Dragoş Răducan, preşedintele FPTR.

Înainte să facă rezervarea, turiștii trebuie să verifice perioada în care este valabilă oferta și ce servicii sunt incluse în preț. În extrasezon, unele facilități pot avea un program diferit. FPTR recomandă verificarea serviciilor de masă, a programului piscinelor, dar și a programelor de muzică și divertisment.