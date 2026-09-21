 Compania uriașă care vrea să concedieze 50.000 de angajați. „Speram ca măsurile convenite în 2024 să fie suficiente. Nu a fost cazul”
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Compania uriașă care vrea să concedieze 50.000 de angajați. „Speram ca măsurile convenite în 2024 să fie suficiente. Nu a fost cazul”

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Volkswagen își va intensifica programul de restructurare, după ce compania a anunțat că intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă. Decizia vine într-un moment dificil pentru industria auto germană, în care angajații au declanșat proteste, iar producătorii se confruntă cu presiuni tot mai mari pe piață.

Volkswagen
Volkswagen Foto: Arhivă

Directorul general al mărcii Volkswagen, Thomas Schaefer, a anunțat luni că măsurile de restructurare vor fi accelerate. Declarația vine la doar câteva zile după ce compania și-a redus prognoza de profit pentru 2026, pe fondul situației de pe piața chineză și al costurilor ridicate din Europa, scrie Reuters.

Volkswagen accelerează programul de restructurare

Thomas Schaefer le-a transmis angajaților că măsurile stabilite în 2024 nu au fost suficiente pentru obiectivele companiei. Directorul general al Volkswagen a precizat că producătorul auto trebuie să acționeze rapid și să intensifice programul destinat creșterii performanței.

„Speram ca măsurile convenite în 2024 să fie suficiente. Din păcate, nu a fost cazul”, a declarat Schaefer.

Acesta a subliniat și presiunea timpului asupra companiei, afirmând că Volkswagen nu își permite să amâne măsurile necesare.

„Nu avem absolut niciun timp de pierdut și vom intensifica semnificativ programul de performanță”, a transmis directorul general al mărcii.

În cadrul planului de restructurare convenit cu partenerii sociali, Volkswagen intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă. Măsura a permis evitarea unui conflict deschis cu sindicatele, însă reprezentanții angajaților cer în continuare acțiuni din partea conducerii companiei.

Christiane Benner, liderul IG Metall, a declarat că managerii Volkswagen trebuie să își asume responsabilitatea pentru industria auto din Germania și pentru menținerea locurilor de muncă.

Presiunea concurenței asiatice și profitul în scădere

Volkswagen se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor asiatici. Presiunea este resimțită atât pe piețele externe, cât și pe cea europeană, în timp ce compania trebuie să gestioneze și supracapacitatea de producție din Europa.

Situația este complicată și de tarifele din Statele Unite, dar și de scăderea profitului obținut pe piața din China. Săptămâna trecută, Volkswagen și-a redus prognoza de profit pentru 2026 la maximum 1%.

Compania a indicat piața chineză slabă și costurile ridicate asociate pensionărilor printre factorii care au contribuit la această revizuire.

Reprezentantul IG Metall, Horst Ott, a criticat modul în care managementul Volkswagen a gestionat tranziția către electromobilitate, digitalizare și tehnologia bateriilor.

În același timp, problemele companiei s-au reflectat și pe bursă. Acțiunile Volkswagen au scăzut luni cu 1,1%, după excluderea companiei din indicele Euro Stoxx 50.

Și titlurile Porsche au înregistrat o scădere, de 1,6%, în timp ce acțiunile Porsche SE au coborât cu 3,1%.

Planul de restructurare anunțat de Volkswagen vine astfel pe fondul mai multor presiuni asupra producătorului auto, de la concurența asiatică și situația de pe piața chineză până la costurile ridicate și transformările prin care trece industria auto.

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