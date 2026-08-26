Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”

Vedetele care câștigă un ban în plus și din turism anunță reduceri substanțiale de prețuri la cazare, în apartamentele, vilele sau hotelurile pe care le dețin pe Litoral. Iată cu ce oferte tentante vin, în întâmpinarea turiștilor, solistul Mihai Trăistariu și fostul fotbalist Gică Hagi, din 1 septembrie, când debutează campania „Litoralul pentru toți”. Și văduva lui Leo Iorga anunță reduceri de preț de până la 30% la vila familiei din Eforie Nord.

1/10 Mihai Trăistariu deține 6 garsoniere la Mamaia Nord Foto: foto: Facebook

„Litoralul pentru toți” e la Mihai Trăistariu tot anul!”

Mihai Trăistariu scade prețul la cazare, din 1 septembrie 2026, de la 350 de lei, pe noapte, o garsonieră, la prețul de 250 de lei. Câte persoane se pot caza? Fără număr! Are, de departe, cele mai bune prețuri de pe Litoral:

„Păi, eu dintotdeauna m-am încadrat la „Litoralul pentru toți”, sunt foarte ieftin pentru Mamaia Nord, la mine, la cele 6 garsoniere, e cel mai mic preț. Avem și canapea extensibilă de trei persoane și pat matrimonial, în care de fapt încap alte trei persoane, le mai dau și saltele gonflabile, și pături în plus și prosoape.

Au stat și câte 9 persoane într-o garsonieră, la noi nu e nicio limită. E cam exagerat cu 9, dar erau două familii, cu părinți, copii, le-am permis, oamenii sunt săraci, de unde să le ceri bani în plus? Eu măresc la 350 de lei numai în iulie și în august, apoi, de la 1 septembrie, am 250 de lei pe noapte. La hoteluri turiștii plătesc și dublu, așa că se poate spune că „Litoralul pentru toți” e la Mihai Trăistariu tot anul!”, ne-a declarat solistul, exclusiv pentru Click!

Gică Hagi lansează campania „Ghiozdanul mai poate aştepta. Vara continuă la mare!”

La Hotelul Iaki din Mamaia al lui Gică Hagi, fostul mare fotbalist propune, în această toamnă, un pachet atractiv, valabil în perioada 06.09-13.09.2026, în limita disponibilității. Pachetul include: 2 nopți de cazare în camera dublă superioară, cu mic dejun și prânz, acces Iaki Spa pentru: piscină interioară, saună, fitness, Jacuzzi, duș cervical, terapii IAKI Spa pentru părinți.

Servirea mesei se face în regim bufet (min. 30 pers) și în regim meniu prestabilit, pentru un număr mai mic de oaspeți. Activități incluse: vizită la Delfinariu Constanța, cu acces la spectacolul delfinilor și microrezervație, vizită fără ghid la Cazinoul din Constanța.

Veți descoperi poveștile fascinante ale „Perlei Mării Negre”, veți admira vitraliile spectaculoase și veți afla secretele Belle Époque. Cât costă tot acest răsfăț, pentru doi adulți și un copil, pentru cele 2 nopți de cazare? Prețul e de 456 de euro.

Reduceri de până la 30% în vila din Eforie Nord a familiei regretatului Leo Iorga. Paula Iorga: „Pentru cei care dispun de resurse limitate financiare”

Iar la vila „Iorga s House”, din Eforie Nord, a familiei regretatului solist Leo Iorga, văduva lui a anunțat reduceri de preț, pe contul de Facebook, cuprinse între 20 și 30%. De pildă, prin agențiile de turism, pentru două nopți de cazare aici, plătești 367 de lei, în loc de 480 de lei:

„Reduceri și de 30%, pentru cei care iubesc marea, liniștea, starea de bine, somnul relaxant și dispun de resurse limitate financiare. Vă garantez o escapadă meritorie!”, a menționat Paula Iorga, pe Facebook.

Vila este situată la un kilometru de centru, curtea este dotată cu piscină și cu șezlonguri. Camerele au tv, frigider și baie proprie.