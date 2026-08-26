 Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vedetele care câștigă un ban în plus și din turism anunță reduceri substanțiale de prețuri la cazare, în apartamentele, vilele sau hotelurile pe care le dețin pe Litoral. Iată cu ce oferte tentante vin, în întâmpinarea turiștilor, solistul Mihai Trăistariu și fostul fotbalist Gică Hagi, din 1 septembrie, când debutează campania „Litoralul pentru toți”. Și văduva lui Leo Iorga anunță reduceri de preț de până la 30% la vila familiei din Eforie Nord.

Mihai Trăistariu deține 6 garsoniere la Mamaia Nord
1/10
Mihai Trăistariu deține 6 garsoniere la Mamaia Nord Foto: foto: Facebook

„Litoralul pentru toți” e la Mihai Trăistariu tot anul!”

Mihai Trăistariu scade prețul la cazare, din 1 septembrie 2026, de la 350 de lei, pe noapte, o garsonieră, la prețul de 250 de lei. Câte persoane se pot caza? Fără număr! Are, de departe, cele mai bune prețuri de pe Litoral:

„Păi, eu dintotdeauna m-am încadrat la „Litoralul pentru toți”, sunt foarte ieftin pentru Mamaia Nord, la mine, la cele 6 garsoniere, e cel mai mic preț. Avem și canapea extensibilă de trei persoane și pat matrimonial, în care de fapt încap alte trei persoane, le mai dau și saltele gonflabile, și pături în plus și prosoape.

Au stat și câte 9 persoane într-o garsonieră, la noi nu e nicio limită. E cam exagerat cu 9, dar erau două familii, cu părinți, copii, le-am permis, oamenii sunt săraci, de unde să le ceri bani în plus? Eu măresc la 350 de lei numai în iulie și în august, apoi, de la 1 septembrie, am 250 de lei pe noapte. La hoteluri turiștii plătesc și dublu, așa că se poate spune că „Litoralul pentru toți” e la Mihai Trăistariu tot anul!”, ne-a declarat solistul, exclusiv pentru Click!

Gică Hagi lansează campania „Ghiozdanul mai poate aştepta. Vara continuă la mare!”

La Hotelul Iaki din Mamaia al lui Gică Hagi, fostul mare fotbalist propune, în această toamnă, un pachet atractiv, valabil în perioada 06.09-13.09.2026, în limita disponibilității. Pachetul include: 2 nopți de cazare în camera dublă superioară, cu mic dejun și prânz, acces Iaki Spa pentru: piscină interioară, saună, fitness, Jacuzzi, duș cervical, terapii IAKI Spa pentru părinți.

Servirea mesei se face în regim bufet (min. 30 pers) și în regim meniu prestabilit, pentru un număr mai mic de oaspeți. Activități incluse: vizită la Delfinariu Constanța, cu acces la spectacolul delfinilor și microrezervație, vizită fără ghid la Cazinoul din Constanța.

Veți descoperi poveștile fascinante ale „Perlei Mării Negre”, veți admira vitraliile spectaculoase și veți afla secretele Belle Époque. Cât costă tot acest răsfăț, pentru doi adulți și un copil, pentru cele 2 nopți de cazare? Prețul e de 456 de euro. 

Reduceri de până la 30% în vila din Eforie Nord a familiei regretatului Leo Iorga. Paula Iorga: „Pentru cei care dispun de resurse limitate financiare”

Iar la vila „Iorga s House”, din Eforie Nord, a familiei regretatului solist Leo Iorga, văduva lui a anunțat reduceri de preț, pe contul de Facebook, cuprinse între 20 și 30%. De pildă, prin agențiile de turism, pentru două nopți de cazare aici, plătești 367 de lei, în loc de 480 de lei:

„Reduceri și de 30%, pentru cei care iubesc marea, liniștea, starea de bine, somnul relaxant și dispun de resurse limitate financiare. Vă garantez o escapadă meritorie!”, a menționat Paula Iorga, pe Facebook.

Vila este situată la un kilometru de centru, curtea este dotată cu piscină și cu șezlonguri. Camerele au tv, frigider și baie proprie.

Ghid de cumpărături

Paula Seling, foto Instagram jpg
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe” Vedete românești
aleksandras cesnavicius jpeg
Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul PrimeTime
image
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia adevarul.ro
image
Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin” adevarul.ro

Parteneri

image
„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea observatornews.ro
image
Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali www.antena3.ro
image
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Restricții pentru mașinile poluante în orașele din România. Primăriile trebuie să delimiteze zone cu emisii zero și scăzute playtech.ro
image
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!” www.fanatik.ro
image
VIDEO EXCLUSIV | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
marian godina facebook jpg
Marian Godină a spus din ce va trăi după demisia din Poliție. Ce job are în plan și câte proiecte pregătește: „Nu mor de foame” Vedete românești
banner olivia cucos png
#Exclusiv Click!
VideoOlivia Cucoș, soția fotbalistului Denis Furtună, emoții la naștere! Primel declarații după ce a făcut cezariană: „Nu recomand” Vedete românești
rihanna lenjerie intima instagram (1) jpg
Rihanna, sexy lângă semne de circulație! Artista a pozat într-un pictorial neobișnuit Vedete internaționale
Paula Seling, foto Instagram jpg
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe” Vedete românești
cabral instagram jpg
VideoCabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii” Vedete românești
laura girucanu jpg
S-a aflat cine este iubitul Laurei Giurcanu. Influencerița trăiește o poveste de dragoste cu un fotbalist Vedete românești
Vica Blochina Edan Piturca jpg
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă că nu își tratează la fel copiii. Fiul lor ar fi plecat la mare cu doar 10 euro Vedete românești
laura cosoi si nina jpg
Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile” Vedete românești
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net