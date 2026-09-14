De ce pun restaurantele boabe de orez în solnițe. Trucul simplu pe care îl poți folosi și acasă

Este un detaliu pe care mulți dintre noi poate că nici nu l-am observat, însă în solnițele din restaurante se găsesc și câteva boabe de orez. Acest truc ingenios este mult mai util decât am crede, iar partea cea mai bună este faptul că putem apela la această metodă chiar și acasă.

Câteva boabe de orez vor fi suficiente Foto: Vecteezy

Nu mulți oameni s-ar gândi să pună câteva boabe de orez în solniță, dar acest truc este mult mai util decât pare la prima vedere. În cele mai multe restaurante în care vom intra, dacă vom verifica cu atenție, vom găsi câteva boabe de orez crude puse în sarea din solniță.

Odată ce este adăugat, orezul funcționează ca un agent desicant natural, care va prelua o parte din umiditatea din solniță. Mai precis, orezul absoarbe umiditatea din jur înainte ca aceasta să înceapă să afecteze sarea din jur.

Orezul pus în solniță are un rol foarte practic

Odată ce este introdus în solniță, chiar și o cantitate mică de orez va fi de ajuns pentru a preveni apariția cocoloașelor. În general, pentru o solniță de mărime medie, va trebui să folosim aproximativ o jumătate de linguriță de orez crud.

În plus, acest truc ne va ajuta să ne dozăm mai ușor consumul de sare, lucru ce poate avea un impact foarte pozitiv asupra stării noastre generale de sănătate.

Boabele de orez vor absorbi umiditatea din jur

Datorită faptului că cristalele de sare vor rămâne separate, ele vor trece mult mai ușor prin găurile solniței. Iar acest lucru înseamnă că vom ști precis câtă sare adăugăm în mâncare și ne va fi mult mai ușor să o dozăm pe parcursul zilei.

Cel mai bine este să folosim boabe de orez alb crud. În plus, boabele trebuie să fie suficient de mari încât să nu treacă prin găurile solniței alături de sare. Acest truc va fi util împotriva umidității și va preveni apariția cocoloașelor de sare.