Ce se întâmplă în organism atunci când consumi ciuperci în fiecare zi. Conțin un antioxidant rar, benefic pentru memorie

Ciupercile sunt un ingredient foarte apreciat în bucătărie, însă nu foarte mulți oameni știu și faptul că ele sunt și foarte bune pentru sănătate. Un antioxidant rar care se găsește în ciuperci, de exemplu, poate fi foarte util pentru a susține sănătatea creierului.

Ciupercile pot fi foarte bune pentru sănătatea creierului Foto: Pexels

Ciupercile sunt folosite în nenumărate rețete, însă, pe lângă gustul și textura pe care o au, trebuie să avem în vedere și faptul că ciupercile pot fi foarte bune pentru sănătate. Potrivit EatingWell, acest ingredient are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante și, pe lângă acest lucru, ciupercile au și un nivel ridicat de vitamine B.

Experții spun că ciupercile sunt una dintre puținele surse alimentare de ergotioneină, sau ERGO, un aminoacid rar cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Acest aminoacid ajunge direct la creier, iar unele studii arată faptul că poate proteja creierul împotriva stresului oxidativ și poate reduce și inflamația asociată cu declinul cognitiv.

Ciupercile pot fi foarte bune pentru creier

Studiile au arătat că persoanele care au niveluri mai scăzute de ERGO în sânge tind să obțină rezultate mai slabe la testele de memorie și funcție cognitivă. Într-un studiu, experții au observat faptul că adulții cu demență aveau niveluri semnificativ mai scăzute de ERGO decât adulții sănătoși din punct de vedere cognitiv, iar nivelurile scădeau și mai mult pe măsură ce gradul de afectare cognitivă se agrava.

Mai mult decât atât, un alt studiu a constatat că nivelurile mai ridicate de ERGO au fost asociate cu un risc mai scăzut de apariție a demenței.

Consumul de ciuperci poate susține memoria

Un consum constant de ciuperci poate duce la o memorie ceva mai bună, iar experții spun că acest ingredient ar putea reduce și riscul apariției depresiei.

Chiar dacă acest ingredient poate părea a fi unul banal atunci când vine vorba despre impactul asupra sănătății, în realitate, el poate fi foarte bun pentru a susține sănătatea creierului. Practic, ciupercile nu numai că pot susține memoria, dar ar putea chiar să fie utile și împotriva simptomelor de depresie.