George Simion, mesaj tranșant după ce Luca Niculescu a fost desemnat premier: „E tot o marionetă”

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a stârnit o reacție imediată din partea liderului AUR. George Simion a transmis că parlamentarii formațiunii nu vor acorda votul pentru un Guvern condus de diplomatul desemnat de Nicușor Dan și a lansat un atac la adresa acestuia. Reacția vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni, în care partidele parlamentare au avut poziții diferite în privința formării viitorului Executiv.

George Simion, atac la Luca Niculescu după desemnarea pentru funcția de premier Foto: Mediafax

George Simion, liderul AUR, a reacționat luni seară după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Liderul formațiunii a anunțat că parlamentarii AUR nu vor susține un Guvern condus de acesta.

Simion și-a transmis poziția printr-o postare pe Facebook, în care l-a criticat pe premierul desemnat și a făcut din nou referire la Călin Georgescu.

Ce mesaj a transmis liderul AUR

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris Simion pe Facebook.

În postarea sa, numele lui Luca Niculescu apare alături de steagul Franței, în timp ce mesajul privind susținerea lui Călin Georgescu este însoțit de drapelul României.

Reacția lui George Simion vine după consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Delegația AUR, condusă de Dan Dungaciu și formată din Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu, Mihai Enache și Petrișor Peiu, a participat la discuțiile cu președintele Nicușor Dan.

George Simion nu a fost prezent la consultări, însă a transmis ulterior poziția partidului cu privire la desemnarea lui Luca Niculescu.

Simion continuă să-l susțină pe Călin Georgescu

Mesajul „Libertate pentru Călin Georgescu” vine în contextul situației juridice în care se află fostul candidat la alegerile prezidențiale. Călin Georgescu se află sub control judiciar și este cercetat într-un dosar deschis de DIICOT. George Simion a continuat să își exprime public susținerea față de acesta.

Luca Niculescu trebuie să poarte, în perioada următoare, negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități și a viitorului Guvern, care va avea nevoie de votul Parlamentului.