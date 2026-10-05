Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Apartamentele, terenurile și economiile din declarația de avere

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României, acesta fiind un nume cunoscut atât în diplomație, cât și în jurnalism și relații internaționale. Odată cu nominalizarea sa pentru această funcție, interesul public s-a îndreptat și către declarația sa de avere și patrimoniul pe care îl deține.

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Ce avere are Luca Niculescu

Cele mai recente date publice privind bunurile și economiile lui Luca Niculescu provin din declarația de avere depusă în anul 2024, înainte de modificarea regulilor referitoare la publicarea online a acestor documente.

Potrivit Cancan, acesta deține cote-părți din două terenuri forestiere aflate în Balotești, județul Ilfov. Cele două proprietăți însumează aproximativ 16 hectare, iar bunurile au intrat în posesia sa prin moștenire, în anul 2002.

În ceea ce privește proprietățile imobiliare, Luca Niculescu este proprietarul unui apartament situat în București, cu o suprafață de 72 de metri pătrați, cumpărat în anul 2005. De asemenea, în patrimoniul său figurează și un apartament în Mangalia, cu o suprafață de 64 de metri pătrați, achiziționat în 2008.

Lista bunurilor imobiliare este completată de o casă de vacanță situată în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Imobilul are o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați și a fost cumpărat în anul 2021.

Ce economii are premierul desemnat

Pe lângă proprietățile imobiliare, declarația de avere indică și existența unor economii importante. Conform documentului depus în 2024, Luca Niculescu avea în conturi deschise la BRD și ING aproximativ 45.000 de euro.

De-a lungul carierei sale, Luca Niculescu a ocupat mai multe funcții importante în serviciul public. După mandatul de ambasador al României la Paris, el a fost implicat în coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai importante organizații internaționale în domeniul politicilor economice și al guvernanței publice.

Astfel, potrivit ultimei declarații de avere disponibile public, patrimoniul premierului desemnat include terenuri forestiere moștenite, două apartamente, o casă de vacanță și economii de aproximativ 45.000 de euro.

Cine este Luca Niculescu

Născut la București, pe 25 aprilie 1971, Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Și-a continuat studiile în Franța, unde a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg, potrivit Digi24.

Deși nu este afiliat politic, Luca Niculescu a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții importante în administrația statului român și în diplomație.

Din 2022, acesta deține funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai importante organizații economice internaționale.

Înainte de a intra în diplomație, Luca Niculescu a avut o carieră de aproape 25 de ani în presă. Între 1992 și 2016 a activat ca jurnalist, fiind redactor-șef al postului RFI România și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni, printre care TVR, Digi24 și Money Channel.

Specializat în politică externă și relații internaționale, a colaborat și cu publicația Dilema Veche, unde a semnat timp de cinci ani o rubrică săptămânală.

În paralel, a fost corespondent în România pentru mai multe instituții media din Franța, inclusiv France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération.

Înainte de a reveni la București, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, funcție pe care a ocupat-o între 2016 și 2022.

În aceeași perioadă, a reprezentat România și în Principatul Monaco și Principatul Andorra. De asemenea, a fost delegatul țării noastre pe lângă mai multe organizații internaționale cu sediul la Paris, printre care OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

Între 2019 și 2022, acesta a condus Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franța, consolidând prezența diplomatică a României în spațiul francofon.