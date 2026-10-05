Plimbarea câinelui face parte din rutina zilnică a oricărui stăpân responsabil, însă nu înseamnă doar câteva ture prin parc pentru mișcare. Felul în care folosești lesa, câtă libertate îi oferi animalului și modul în care reacționezi la alți câini pot influența semnificativ starea lui de bine. Iată cele mai frecvente greșeli la plimbarea câinelui și ce poți face pentru a transforma ieșirile într-o experiență mai plăcută pentru amândoi.

8 greșeli pe care majoritatea stăpânilor le fac artunci când își plimbă câinii fără să-și dea seama Foto: iStock.

O plimbare bună îi oferă câinelui mult mai mult decât exercițiu fizic. Ieșirea afară îi permite să exploreze, să adulmece, să observe mediul și să interacționeze cu lumea din jur.

În același timp, plimbările contribuie la reducerea plictiselii și a surplusului de energie și pot avea un rol important în menținerea echilibrului emoțional al animalului.

Totuși, chiar și stăpânii care își iubesc foarte mult câinii pot face, fără intenție, anumite greșeli. Unele par neînsemnate, dar pot transforma o simplă plimbare într-o experiență stresantă.

1. Ții lesa permanent întinsă

Una dintre cele mai comune greșeli este menținerea unei tensiuni constante în lesă.

Poate părea că astfel ai mai mult control asupra câinelui, însă presiunea continuă poate fi inconfortabilă pentru animal. Mai mult, unii câini răspund la tensiunea din lesă trăgând și mai puternic.

Ideal este ca lesa să fie suficient de sigură pentru a-ți permite să controlezi situația, dar să aibă și puțin joc. Câinele trebuie să poată merge și explora fără să simtă că este permanent restricționat.

2. Lași câinele să se apropie de orice alt animal

Faptul că un câine pare prietenos nu înseamnă automat că își dorește să fie abordat de un alt câine.

Întâlnirile între câini aflați în lesă pot fi complicate. Animalul nu are aceeași libertate de mișcare ca atunci când este liber și poate percepe apropierea unui alt câine drept o situație tensionată.

De aceea, este mai bine să nu apropii câinele de un alt animal fără să întrebi mai întâi stăpânul. O simplă întrebare poate preveni o situație neplăcută sau chiar un conflict.

3. Crezi că o plimbare scurtă în lesă este suficientă

Pentru unii câini, o ieșire rapidă în jurul blocului nu este suficientă pentru a-și consuma energia.

Nevoile diferă în funcție de vârstă, rasă, condiție fizică și temperament. Un câine tânăr și energic poate avea nevoie de mai multă mișcare și de oportunități pentru explorare decât un câine senior.

Atunci când este posibil și sigur, oferă-i și momente în care să se miște mai liber, într-un spațiu potrivit și controlat. O combinație între mers, explorare și joacă poate face plimbarea mult mai satisfăcătoare.

4. Uiți să folosești recompensele

Recompensele pot fi un instrument foarte util în educația câinelui, inclusiv în timpul plimbărilor.

Dacă animalul merge liniștit, revine la tine când îl chemi sau te privește spontan pentru a verifica unde ești, poți marca acel comportament printr-o recompensă.

În timp, câinele va înțelege mai ușor ce comportamente sunt dorite. Important este ca recompensa să fie folosită pentru a încuraja comportamentele bune, nu ca metodă de a forța animalul să facă ceva.

5. Folosești o lesă prea scurtă

O lesă foarte scurtă poate limita excesiv libertatea câinelui și poate crea tensiune în timpul mersului.

În zonele unde este sigur, o lesă mai lungă îi permite animalului să miroasă, să exploreze și să își ajusteze ritmul fără să simtă că este tras permanent înapoi.

O lungime de aproximativ doi-trei metri poate fi utilă în spațiile potrivite, însă alegerea trebuie făcută în funcție de locul în care plimbi câinele și de nivelul său de control.

În zone aglomerate, pe lângă șosele sau în apropierea altor animale, este preferabil să ai un control mai bun asupra lesei.

6. Nu ții cont de nevoile reale ale câinelui

Nu există o durată perfectă de plimbare care să se potrivească tuturor câinilor.

Un câine tânăr și activ poate avea nevoie de ieșiri mai lungi și mai intense, în timp ce un animal în vârstă poate obosi mult mai repede.

Vremea contează, de asemenea. Temperaturile ridicate pot face ca o plimbare obișnuită să devină dificilă, în timp ce frigul sau condițiile meteo nefavorabile pot necesita ajustarea traseului și a duratei.

Observă comportamentul câinelui și adaptează plimbarea în funcție de energia, vârsta și starea sa fizică.

7. Îl oprești de fiecare dată când vrea să miroasă

Pentru oameni, opririle repetate pentru adulmecarea unui copac sau a unui petic de iarbă pot părea o pierdere de timp. Pentru câine, însă, mirosurile sunt una dintre principalele modalități prin care descoperă lumea.

Adulmecarea îi oferă stimulare mentală și îi permite să afle informații despre mediul înconjurător.

Nu este nevoie să îl lași să se oprească la nesfârșit, mai ales când ești într-o zonă aglomerată. Însă câteva momente în care îi permiți să exploreze cu nasul pot face plimbarea mai interesantă și mai relaxantă.

8. Folosești lesa extensibilă în locuri aglomerate

Lesa extensibilă poate fi practică în anumite situații, dar nu este potrivită pentru orice mediu.

Într-o zonă aglomerată, firul lung se poate încurca în jurul picioarelor oamenilor, bicicletelor sau altor câini. În plus, poate fi mai dificil să reacționezi rapid dacă apare un pericol.

Astfel de lese sunt mai potrivite în spații deschise și liniștite, unde câinele poate explora fără să îi incomodeze pe ceilalți și fără să existe riscuri importante.

O plimbare bună înseamnă mai mult decât kilometri parcurși

O plimbare reușită nu se măsoară doar în durata ei sau în numărul de pași făcuți.

Pentru câine, ieșirea afară înseamnă mișcare, explorare, mirosuri și stimulare mentală. Uneori, o plimbare ceva mai lentă, în care animalul are timp să adulmece și să descopere mediul, poate fi mai benefică decât o tură rapidă în care este tras permanent înainte.

Cel mai important este să adaptezi plimbarea la nevoile propriului câine și la mediul în care vă aflați. O lesă potrivită, puțină răbdare, recompensele folosite corect și libertatea de a explora pot transforma ieșirea zilnică într-un moment de relaxare și conectare pentru amândoi.