Anca Serea a făcut anunțul cel mare: un nou membru în familie. „Cel de-al șaptelea copilaș”

Anca Serea a și-a surprins urmăritorii și a anunțat cine este noul membru al familiei. Vedeta s-a întors astăzi acasă cu o surpriză de proporții pentru copiii ei. Ce au găsit aceștia într-o cutie.

Foto: Instagram

Anca Serea a luat decizia de a achiziționa un câine. Aceasta l-a prezentat copiilor ei pe Crispy și susține că s-au îndrăgostit de el iremediabil. Imagini emoționante cu patrupedul.

Anca Serea, surpriză pentru copiii ei

Vedeta a postat pe rețelele de socializare momentul în care îl aduce acasă pe Crispy, noul cățeluș al familiei. Patrupedul este din rasa cavapoo. Anca Serea l-a pus într-o cutiuță, iar când a ajuns la locuința sa copiii au fost cei care au deschis-o. Rând pe rând, l-au luat în brațe pe Crispy și s-au jucat cu el. Înainte de acest moment, acesta i-a pregătit animăluțului un colțișor doar al lui.

„Faceți cunoștință cu Crispy, cel mai nou și, probabil, cel mai răsfățat membru al familiei noastre. A venit în viața noastră și, în doar câteva zile, ne-a cucerit pe toți”, a scris Anca Serea în descrierea videoclipului postat pe Instagram.

Anca Serea, la pat din cauza stării sale de sănătate

Anca Serea a dezvăluit pe InstaStory faptul că a răcit extrem de tare în ultimele zile. Aceasta recunoaște că s-a trezit cu gâtul inflamat, cu durere de cap și are o stare generală proastă, fiind extrem de slăbită.

Vedeta este „în priză” în această perioadă, având în vedere că se pregătește de noul an școlar în care fiica ei Sara pleacă la facultate, iar mama ei este în spital. De asemenea, trebuie să participe la o nuntă în Chișinău și are de făcut extrem de multe bagaje.

Răceala a venit într-un moment extrem de nepotrivit și se roagă ca Dumnezeu să-i dea putere pentru a-și duce toate treburile până la capăt. Între timp, aceasta mai petrece puțin timp în pat alături de Crispy.

„Voi auziți ce se întâmplă la noi în casă? Vă imaginați cum e viața cu mulți copii? Am salvat cățelul de pe mâna lor, așa că astăzi vreau să vi-l prezint pe cel de-al șaptelea copilaș, care este această superbitate”, a spus Anca Serea, în timp ce pe fundal se aud țipetele copiilor.