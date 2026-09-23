Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, 3 ani de căsnicie. Dezvăluirile actriței despre relația lor

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au împlinit trei ani de când și-au unit destinele. Cu această ocazie, actrița a marcat momentul special pe rețelele de socializare, unde a publicat două fotografii care surprind parcursul lor: una de la începutul căsniciei și una din prezent.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice. Foto: Instagram

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc, chiar dacă el este mult mai discret în aparițiile publice decât soția sa. Cei doi s-au căsătorit civil pe 23 septembrie 2023, în cadrul unei ceremonii restrânse, după aproximativ patru ani de relație.

Ioana Ginghină: „Azi se împlinesc trei ani de când am spus «DA»”

Miercuri, 23 septembrie 2026, se împlinesc trei ani de la căsătorie, iar vedeta a transmis și un mesaj emoționant despre timpul petrecut împreună, cu toate momentele frumoase, dar și cu provocările pe care le-au întâmpinat de-a lungul perioadei.

Ioana Ginghină: „Între ele, trei ani de viață adevărată”

Ioana Ginghină a ales să compare fotografia din ziua în care a spus „DA” cu una realizată în prezent, mărturisind că între cele două imagini se află trei ani de experiențe trăite împreună.

„3 ani. Azi se împlinesc trei ani de când am spus «DA».

Poza 1: atunci. Poza 2: acum.

Între ele, trei ani de viață adevărată. Cu zile frumoase, zile grele, râsete, nervi, planuri, schimbări și mult «noi».

Și poate că într-o zi ca asta înțeleg și mai bine cât de important este să-i iubești pe oamenii tăi cât sunt lângă tine. La mulți ani nouă, Cristi”, a transmis Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.

Ce spunea actrița acum ceva vreme despre căsnicia cu Cristi Pitulice

Invitată în trecut în emisiunea „La Măruță”, Ioana Ginghină povestea fără rețineri despre relația pe care o are cu soțul ei, Cristi Pitulice. Actrița vorbea deschis atât despre momentele mai dificile din cuplu, cât și despre felul în care ea și partenerul său reușesc să păstreze pasiunea vie și să depășească micile neînțelegeri.

În cadrul emisiunii, Ioana Ginghină a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor și a recunoscut, cu umor, că lucrurile nu sunt întotdeauna perfecte între ea și soțul său.

Ioana Ginghină: „Făceam bine până n-am mai făcut bine. Îmi caut soț”

Cătălin Măruță: „Cum să îți cauți soț? Te-ai despărțit?”

Ioana Ginghină: „Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”

Cătălin Măruță: „Tu cu al tău acum ești bine?”

Ioana Ginghină: „Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…)

Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”