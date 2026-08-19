Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”

Ioana Ginghină a rememorat în momentele de început alături de actualul său soț, Cristi. Actrița a dezvăluit cele două situații decisive prin care bărbatul i-a demonstrat că își asumă complet o viață în lumina reflectoarelor și rolul de sprijin necondiționat în familie.

Pentru Ioana Ginghină, maturitatea și siguranța într-un cuplu nu se măsoară în simple declarații, ci în asumare totală.

Prezentă în podcastul moderat de Gabriela Cristea, îndrăgita actriță a rememorat momentele de început alături de actualul său soț, Cristi.

Vedeta a dezvăluit cele două situații concrete în care partenerul ei a demonstrat că este pregătit să facă față atât presiunii mediatice, cât și rolului de sprijin necondiționat în viața de zi cu zi.

Avertismentul despre presiunea presei: „Dacă spun că am pe cineva, în două săptămâni apari în ziare”

La începutul idilei, actrița a evitat să își expună viața sentimentală la televizor, declarând în cadrul unei emisiuni că este singură, fapt care l-a deranjat pe partenerul ei.

Ioana i-a explicat însă deschis riscurile celebrității și faptul că oficializarea relației urma să îi atragă pe paparazzi pe urmele lui.

„I-am explicat: eu voi spune că nu sunt singură, dar în momentul acela s-ar putea să ne urmărească și se va afla. Când voi spune public că am pe cineva, în două săptămâni o să fii în Click! sau în CanCan, a spus Ioana Gingină.

Reacția fermă a lui Cristi

A doua cumpănă a apărut într-o perioadă în care cei doi nu locuiau încă împreună. În momentul în care centrala termică din locuința actriței s-a defectat, Ioana a apelat instinctiv la fostul ei soț, Alexandru Papadopol, pentru a rezolva problema tehnică.

Reacția lui Cristi a fost promptă și categorică, transmițându-i că el este noul ei partener și că are datoria să se bazeze pe el în orice situație critică.

„A doua zi când a venit domnul de la centrală, era Cristi acasă. Săracul meșter nu mai înțelegea nimic! Au fost două situații clare în care el mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu.”

Ioana Ginghină, declarație de dragoste pentru Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a marcat aniversarea relației cu Cristi Pitulice printr-un carusel de fotografii care surprinde evoluția poveștii lor de dragoste.

Prima imagine din postare este cea mai recentă, în timp ce ultima fotografie datează din noiembrie 2019, când cei doi au apărut pentru prima dată împreună.

Actrița a făcut și un scurt bilanț al anilor petrecuți împreună, vorbind despre numeroasele cafele, proiectele comune, momentele de veselie, dar și despre micile certuri care fac parte din orice relație. „La mulți ani, iubire!”, i-a transmis Ioana Ginghină partenerului său, într-un mesaj în care a evidențiat naturalețea și momentele care le-au consolidat relația.

Sursa Facebook