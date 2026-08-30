Anca Serea, cheltuieli uriașe pentru începutul școlii! Cât scoate din buzunar pentru cei 5 copii: „Sumele sunt mari”

Pentru Anca Serea și Adi Sînă, sfârșitul verii nu înseamnă doar vacanță și relaxare, ci și o adevărată desfășurare de forțe pentru noul an școlar. Cei doi părinți au început încă de acum două săptămâni pregătirile și cumpărăturile pentru copii, iar lista de rechizite pare să nu se mai termine. Anca Serea are șase copii, însă în prezent se pregătește pentru școală cu cinci dintre ei, fiul cel mare, David, fiind deja pe cont propriu.

Anca Serea, cheltuieli uriașe pentru începutul școlii Foto: arhiva Click!

Anul acesta este unul cu totul special pentru familia numeroasă. Cel mai mic dintre copii pășește pentru prima dată în școală, astfel că emoțiile sunt cu atât mai mari. În același timp, Sarah, fiica cea mare, a terminat liceul și se pregătește pentru un nou capitol al vieții sale: va pleca în Italia, unde va studia la prestigiosul Institut Marangoni.

Ceilalți copii ai familiei sunt înscriși la o școală privată din Pipera, București, iar începutul anului școlar vine cu o listă impresionantă de lucruri care trebuie cumpărate. Uniformele și ghiozdanele sunt achiziționate prin intermediul școlii, însă rechizitele rămân în sarcina părinților.

Anca Serea a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, cât de costisitoare sunt pregătirile și ce presupune începutul de an școlar într-o familie numeroasă.

„Ne pregătim pentru școală cu cei patru elevi și o studentă. Încep cu mari emoții anul școlar. Leah va merge în clasa întâi, unul dintre copii va fi în clasa a treia, Ava în clasa a șasea, iar Noah în clasa a IX-a, în sistemul Cambridge, la Olga Gudynn International School. Sarah va merge la Institutul Marangoni”, ne-a povestit Anca Serea.

Pentru vedetă și soțul ei, cumpărăturile au început deja, iar listele primite de la școală și de la cadrele didactice sunt cât se poate de lungi. Caiete studențești, caiete de dictando, carioci, penare echipate, stilouri, încălțăminte, blocuri de desen, truse de geometrie și multe alte produse se adună rapid pe lista de cumpărături.

„Cât despre sume... sunt mari”

1/4 Cât scoate din buzunar pentru cei 5 copii Foto: Click!

„Pregătirile sunt în toi, iar noi suntem norocoși pentru că uniformele și ghiozdanele le achiziționăm din cadrul școlii. În rest, listele de rechizite sunt interminabile și foarte lungi. Le-am primit de asemenea de la doamna învățătoare, iar noi acum ne ocupăm de achiziționarea lor. În general, caiete studențești, caiete dictando, care trebuie să fie liniate, carioci, penare echipate, stilouri, încălțăminte, blocuri de desen și așa mai departe, trusa de geometrie”, a explicat Anca Serea pentru Click!

Iar când vine vorba despre bani, lucrurile devin și mai serioase. Pentru o familie cu mai mulți copii, începutul anului școlar reprezintă o cheltuială importantă, iar Anca Serea recunoaște că suma necesară pentru rechizitele unui singur copil ajunge să fie considerabilă.

„Cât despre sume... sunt mari. Cred că, în medie, de copil, undeva în jur de 800 de lei doar rechizitele”, ne-a declarat vedeta.

Dacă se ia în calcul faptul că patru dintre copii merg la școală, numai rechizitele pot ajunge la aproximativ 3.200 de lei, fără a pune la socoteală alte cheltuieli care apar inevitabil la început de an: haine, încălțăminte, echipamente, activități sau alte necesități școlare. În cazul familiei Serea-Sînă, pregătirile sunt cu atât mai ample cu cât copiii se află în etape diferite ale educației.

Pentru Anca Serea, începutul școlii nu înseamnă însă doar liste, cumpărături și facturi. Este și un moment cu o puternică încărcătură emoțională, mai ales acum, când cel mai mic copil începe școala, iar Sarah se pregătește să plece la studii în Italia.

Vedeta atrage atenția și asupra familiilor care nu își permit aceste cheltuieli și consideră că statul ar trebui să aibă un rol mai important în sprijinirea părinților aflați în dificultate.

„Cred că ar fi normal ca statul român să subvenționeze familiile care nu au potențial financiar. Ar trebui încurajați și cei mai puțin norocoși”, a mai spus fosta prezentatoare de la Prima TV.

Astfel, pentru familia numeroasă a Ancăi Serea, noul an școlar vine cu emoții, agitație, liste interminabile și o investiție serioasă. Cinci copii, cinci etape diferite și un singur lucru în comun: un nou început, pentru care părinții fac toate pregătirile din timp.