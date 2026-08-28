 Procurorul Radu Bucurică, arestat când era la cumpărături: „N-am știut că s-a emis mandatul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Procurorul Radu Bucurică, arestat când era la cumpărături: „N-am știut că s-a emis mandatul”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Radu Bucurică, procurorul dat în urmărire națională după ce judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, a fost prins joi, 27 august. Bărbatul a fost găsit într-un magazin din Snagov, unde venise să își facă cumpărăturile.

Radu Bucurică
Radu Bucurică Foto: Facebook/Sindicatul Europol

Procurorul dispăruse după decizia instanței supreme, care a stabilit că trebuie să fie plasat în arest preventiv. El este acuzat că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a intrat într-un local din Hunedoara având asupra sa un pistol pentru care, potrivit acuzațiilor, nu mai avea autorizație, potrivit Observator.

A fost găsit la cumpărături, într-un magazin din Snagov

Radu Bucurică a fost identificat de polițiști într-un supermarket din Ilfov. Potrivit reporterului Observator, procurorul se afla în magazin și își făcea cumpărăturile, fără să dea impresia că se așteaptă să fie găsit de oamenii legii.

După ce polițiștii l-au identificat, bărbatul nu s-a opus. El a fost dus mai întâi la Poliția din Snagov, iar ulterior a fost transportat la Arestul Central.

Întrebat de ce nu s-a predat după emiterea mandatului de arestare, Radu Bucurică a susținut că nu știa că pe numele său fusese emis un astfel de mandat.

„N-am știut că s-a emis mandatul”, a declarat acesta. Întrebat cum este posibil să nu fi știut că este urmărit național, procurorul a răspuns: „Evident că n-am știut”.

Procurorul este acuzat că a folosit pistolul într-un local

Incidentul pentru care Radu Bucurică este cercetat a avut loc în urmă cu trei săptămâni, într-un local din Hunedoara. Potrivit acuzațiilor, procurorul ar fi intrat în local cu un pistol pentru care nu avea autorizație.

În timpul intervenției polițiștilor, bărbatul s-ar fi luptat cu oamenii legii care încercau să îl liniștească și ar fi folosit spray lacrimogen. În același timp, arma s-a descărcat, fiind tras un foc de armă.

Glonțul nu a lovit pe nimeni. Ulterior, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca magistratul să fie lăsat în libertate. În motivarea situației prezentate în sursă sunt menționate mai multe elemente luate în considerare de judecători: faptul că pistolul s-ar fi descărcat accidental, lipsa unei dovezi din dosar privind faptul că autorizația pentru armă nu mai era valabilă și susținerea procurorului că a folosit sprayul pentru că s-a considerat atacat de mafioți.

Ce a declarat Radu Bucurică la Înalta Curte

Înainte de a fi prins, Radu Bucurică ajunsese la Curtea Supremă, unde intenționa să conteste acuzațiile pe care le considera exagerate. Procurorul a întârziat aproximativ 30 de minute la termenul de judecată, după ce a greșit adresa.

El a susținut că a scos pistolul doar în momentul în care a fost atacat și a afirmat că avea la dispoziție 30 de zile pentru a preda arma, conform dispoziției legale.

„Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat. Aveam 30 de zile să predau arma conform dispoziției legale. Aștept ca justiția să facă dreptate și în cazul ăsta”, a afirmat Radu Bucurică.

Ședința de judecată a durat aproximativ o oră, iar procurorul a fost reprezentat de un avocat din oficiu. În sala de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta nu a făcut declarații.

În urmă cu trei săptămâni, însă, în fața magistraților de la Alba Iulia, Radu Bucurică a explicat de ce avea arma asupra sa. Întrebat de cine voia să se apere, acesta a spus că se teme de persoane despre care susține că încearcă să îl asasineze de mai mulți ani.

„Aveam arma pentru a mă apăra”, a declarat procurorul.

La întrebarea „De cine?”, Radu Bucurică a răspuns: „De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulți ani. Mafia din Banat și mafia resurselor”.

Ghid de cumpărături

banner oana lis png
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei” PrimeTime
banner rica raducanu png
#Exclusiv Click!
VideoLa 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!” Vedete românești
image
Tensiuni energetice la nivel înalt: Norvegia acuză UE de ipocrizie în privința petrolului și gazelor din Arctica adevarul.ro
image
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert adevarul.ro

Parteneri

image
Eliminarea Craiovei i-a provocat moartea lui Nae Ungureanu! Dezvăluirile lui Rodion Cămătaru: „A făcut infarct de supărare după meci!” www.fanatik.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat" observatornews.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit www.antena3.ro
image
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Betty Salam, însărcinată pentru a doua oară! Artista a fost cerută de soție și va avea un băiețel www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026 playtech.ro
image
Sorin Cârțu, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” www.fanatik.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Elixirul tinereții propus de o celebră creatoare de modă din România. Costă 10 lei și îți face fața ”de păpușă” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
Nicolae Ungureanu jpg
A murit Nae Ungureanu! Legenda Craiovei Maxima, găsită fără viață la câteva ore după meciul Universității Național
masina de politie jpeg
Crimă rezolvată după 4 ani: un bărbat a fost găsit îngropat într-o pădure din Vâlcea. Cine este suspectul principal Național
loto png
Jobul la care visează oricine. Ești plătit să-i ajuți pe milionarii de la Loto să-și cheltuie banii Internațional
image png
Jaf în timp record: tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar 4 minute dintr-un muzeu din Spania Internațional
arestat jpg
Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat Internațional
image png
BIAS 2026, cel mai mare spectacol aviatic din România, va avea loc în acest weekend. Care este programul oficial Național
kids getting back school together jpg
#Exclusiv Click!
Cât de greu poate fi ghiozdanul unui copil. Regula simplă pe care părinții trebuie să o știe Național
gradinarit jpg
Mai trebuie udate plantele toamna? Ce spun experții în grădinărit Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Satul din România înghițit de un lac toxic. Casele și cimitirul au rămas sub ape actualitate.net