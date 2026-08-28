Procurorul Radu Bucurică, arestat când era la cumpărături: „N-am știut că s-a emis mandatul”

Radu Bucurică, procurorul dat în urmărire națională după ce judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, a fost prins joi, 27 august. Bărbatul a fost găsit într-un magazin din Snagov, unde venise să își facă cumpărăturile.

Radu Bucurică Foto: Facebook/Sindicatul Europol

Procurorul dispăruse după decizia instanței supreme, care a stabilit că trebuie să fie plasat în arest preventiv. El este acuzat că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a intrat într-un local din Hunedoara având asupra sa un pistol pentru care, potrivit acuzațiilor, nu mai avea autorizație, potrivit Observator.

A fost găsit la cumpărături, într-un magazin din Snagov

Radu Bucurică a fost identificat de polițiști într-un supermarket din Ilfov. Potrivit reporterului Observator, procurorul se afla în magazin și își făcea cumpărăturile, fără să dea impresia că se așteaptă să fie găsit de oamenii legii.

După ce polițiștii l-au identificat, bărbatul nu s-a opus. El a fost dus mai întâi la Poliția din Snagov, iar ulterior a fost transportat la Arestul Central.

Întrebat de ce nu s-a predat după emiterea mandatului de arestare, Radu Bucurică a susținut că nu știa că pe numele său fusese emis un astfel de mandat.

„N-am știut că s-a emis mandatul”, a declarat acesta. Întrebat cum este posibil să nu fi știut că este urmărit național, procurorul a răspuns: „Evident că n-am știut”.

Procurorul este acuzat că a folosit pistolul într-un local

Incidentul pentru care Radu Bucurică este cercetat a avut loc în urmă cu trei săptămâni, într-un local din Hunedoara. Potrivit acuzațiilor, procurorul ar fi intrat în local cu un pistol pentru care nu avea autorizație.

În timpul intervenției polițiștilor, bărbatul s-ar fi luptat cu oamenii legii care încercau să îl liniștească și ar fi folosit spray lacrimogen. În același timp, arma s-a descărcat, fiind tras un foc de armă.

Glonțul nu a lovit pe nimeni. Ulterior, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca magistratul să fie lăsat în libertate. În motivarea situației prezentate în sursă sunt menționate mai multe elemente luate în considerare de judecători: faptul că pistolul s-ar fi descărcat accidental, lipsa unei dovezi din dosar privind faptul că autorizația pentru armă nu mai era valabilă și susținerea procurorului că a folosit sprayul pentru că s-a considerat atacat de mafioți.

Ce a declarat Radu Bucurică la Înalta Curte

Înainte de a fi prins, Radu Bucurică ajunsese la Curtea Supremă, unde intenționa să conteste acuzațiile pe care le considera exagerate. Procurorul a întârziat aproximativ 30 de minute la termenul de judecată, după ce a greșit adresa.

El a susținut că a scos pistolul doar în momentul în care a fost atacat și a afirmat că avea la dispoziție 30 de zile pentru a preda arma, conform dispoziției legale.

„Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat. Aveam 30 de zile să predau arma conform dispoziției legale. Aștept ca justiția să facă dreptate și în cazul ăsta”, a afirmat Radu Bucurică.

Ședința de judecată a durat aproximativ o oră, iar procurorul a fost reprezentat de un avocat din oficiu. În sala de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta nu a făcut declarații.

În urmă cu trei săptămâni, însă, în fața magistraților de la Alba Iulia, Radu Bucurică a explicat de ce avea arma asupra sa. Întrebat de cine voia să se apere, acesta a spus că se teme de persoane despre care susține că încearcă să îl asasineze de mai mulți ani.

„Aveam arma pentru a mă apăra”, a declarat procurorul.

La întrebarea „De cine?”, Radu Bucurică a răspuns: „De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulți ani. Mafia din Banat și mafia resurselor”.