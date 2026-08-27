Codruța Filip, dezvăluiri după divorțul de Valentin Sanfira. Ce sfat a primit de la părinți: „Am înțeles ce era de înțeles”

Au trecut opt luni de la despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, iar artista vorbește acum despre perioada care a urmat divorțului. Cântăreața a dezvăluit cât de important a fost sprijinul familiei în procesul de vindecare și ce sfaturi a primit de la părinți.

Ce sfat a primit de la părinți Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira Foto: Arhiva Click!

În același timp, Codruța Filip a vorbit și despre viitorul său sentimental. Artista spune că nu exclude posibilitatea unei noi relații, însă știe foarte clar ce își dorește de la un eventual partener.

Ce i-au spus părinții după despărțire

Familia a avut un rol important în perioada dificilă prin care a trecut artista. Părinții au încurajat-o să își urmeze instinctul și să nu grăbească lucrurile, lăsând timpul să își spună cuvântul. Codruța Filip mărturisește că are parte de încrederea totală a celor care i-au fost alături dintotdeauna și spune că experiențele prin care a trecut au ajutat-o să devină mai puternică.

„Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. (...) Nu mai fac terapie, am făcut.

Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțelss că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe”, a mărturisit artista, potrivit spynews.ro.

Ce caută Codruța Filip la un bărbat

După experiența prin care a trecut, artista spune că nu se mai lasă impresionată de aspecte precum situația financiară sau compatibilitatea astrologică. Pentru ea, mult mai importante sunt caracterul unei persoane, trecutul acesteia și felul în care știe să construiască o relație bazată pe încredere.

Codruța Filip consideră că instinctul joacă, de asemenea, un rol important atunci când vine vorba despre alegerea partenerului.

„Eu nu pun accent pe zodii. Eu cred că trebuie să știi chestii generale, din ce familie provine, ce trecut are, bine mna...nu despici firul în patru. Pentru mine, primordial, este să fie un om onest și deschis. Poate e important să te bazezi pe instinct. Nu! (n.r. nu o interesează că viitorul partener să fie bogat). Mi-am dat seama că familia e cea mai de preț și nu trebuie să renunți doar că pentru tine nu a mers la un moment dat”, a adăugat cântăreața.

Nu renunță la ideea unei noi relații

Chiar dacă despărțirea a fost o experiență dificilă, Codruța Filip nu și-a pierdut încrederea în iubire. Artista crede că o relație poate funcționa atunci când ambii parteneri sunt sinceri, loiali și dispuși să ofere la fel de mult.

Pentru ea, comunicarea deschisă și lipsa secretelor sunt esențiale într-un cuplu.

„Eu am spus la un moment dat că viața bate filmul, deci da, se poate. Dar uite, o să-ți spun altceva: eu încă cred cu tărie că expresia asta este adevărată și că poate fi reală la un moment dat. Cred că trebuie să existe foarte multă sinceritate din partea amândurora și cred că trebuie să fie dispuși amândoi să meargă până la capăt și să fie loiali, pentru mine asta este foarte important.

Și deschiși unul față de celălalt și să n-aibă secrete, e esențial. Până la urmă, cred că trebuie să iubească amândoi, nu e suficient ca unul să-și dăruiască tot sufletul și celălalt să vină cu jumătăți de măsură sau poate spre deloc. La un moment dat, îmi era greu tot timpul, nu conta momentul zilei, dar am depășit cumva tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că mie dintotdeauna mi s-a spus că sunt un om foarte tare, și psihic vorbind.

Și cred că pur și simplu mi-am indus ideea asta și am zis nu, eu trebuie să trec peste asta și trebuie să fiu bine.

Și în primul rând, pentru mine sunt foarte importanți oamenii din jurul meu, oamenii la care eu țin foarte tare și pe care-i prețuiesc. Și dacă văd că starea mea le face rău, automat încerc să-mi revin ca să-i văd fericiți”, a precizat Codruța Filip în podcastul „Salvat de clopoțel”.