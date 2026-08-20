 Cântăreața Ashley Roberts, topless la plajă!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cântăreața Ashley Roberts, topless la plajă!

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ashley Roberts (44 de ani) a petrecut o vacanță romantică în Barbados alături de iubitul ei, artistul George Rollinson (26 de ani).

Ashley Roberts a petrecut o vacanță romantică în Barbados / Sursă foto: Getty
Ashley Roberts a petrecut o vacanță romantică în Barbados / Sursă foto: Getty

Cântăreața din trupa Pussycat Dolls, care are o avere de 1,6 milioane de dolari, a publicat mai multe fotografii de pe plajă, inclusiv una în care apare topless, în timp ce în alte imagini poartă un bikini negru.

Ashley și George au fost surprinși împreună în mai multe ipostaze romantice în timpul vacanței din Caraibe. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni.

Ashley Roberts și-a acoperit sânii cu două flori albe (Foto: Instagram)
Ashley Roberts și-a acoperit sânii cu două flori albe (Foto: Instagram)
Ashely Roberts se iubește cu artistul George Rollinson (Foto: Instagram)
Ashely Roberts se iubește cu artistul George Rollinson (Foto: Instagram)

Ashley a povestit anterior că se află într-o perioadă fericită a vieții și că relația lor este una bazată pe bunătate, susținere reciprocă și distracție. George este artist și a colaborat cu mai multe vedete, printre care Drake și Anthony Joshua. El a realizat inclusiv modele pentru ghetele boxerului Francis Ngannou înaintea meciului acestuia cu Tyson Fury.

Cum se menține Ashley Roberts în formă

Ashley Roberts are o siluetă de invidiat! Vedeta pune accent pe o alimentație bazată pe alimente integrale și cât mai puțin procesate.

La micul dejun, artista consumă ouă cu avocado și spanac sau smoothie-uri verzi preparate din kale, spanac, banană, avocado și afine. La mesele principale, optează pentru surse de proteine precum carnea slabă de pui sau peștele, alături de legume proaspete și grăsimi sănătoase.

Ashley include în rutina sa și sucuri din legume crude și acordă o atenție deosebită hidratării. Deși preferă o alimentație echilibrată, nu se privează complet de micile plăceri culinare și își permite ocazional pizza sau prăjituri. 

De asemenea, ea este atentă la porțiile consumate și încearcă să mențină un echilibru între alimentele sănătoase și micile plăceri culinare.

Pe lângă dietă, Ashley Roberts pune accent pe mișcare, practicând antrenamente Tabata, plimbări și exerciții de rezistență.

Ghid de cumpărături

image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
Catalin Scarlatescu, foto Instagram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți” Interviurile Click!
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Măsuri dure după ce FCSB a fost alungată de pe Arena Națională: „Vom face în protest în fața primăriei!” www.fanatik.ro
image
Oraşul în care ANAF vinde un BMW cu 2000 euro. Care este preţul de pornire la licitaţie observatornews.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei www.antena3.ro
image
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă as.ro
image
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați playtech.ro
image
Dezvăluirile lui Meme Stoica la 10 ani după coregrafia DDB care a făcut înconjurul lumii la FCSB – Manchester City. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
image png
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer Vedete românești
image png
FotoUn an și jumătate fără Andrei Perneș, fostul concurent Mireasa. Sora lui a mers la mormântul său și a transmis un mesaj sfâșietor Vedete românești
Anca Serea
Anca Serea, o mamă cool pentru copiii ei. Unde i-a dus pe cei mici pentru o experiență de neuitat Vedete românești
banner nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Înfiată și ea din orfelinat, Nicoleta Voicu sare în apărarea lui David Pușcaș: „Un copil adoptat nu e ca restul lumii” Vedete românești
emily ratajkowski mallorca instgram jpg
Divele au fugit în paradisurile exotice! Unde își petrec vedetele vacanțele de vară Vedete internaționale
image png
FotoFratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani. Dezvăluirea emoționantă a mamei sale: „39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil” Vedete românești
dana roba jpg
VideoDana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?” Vedete românești
gabriela prisacariu dani otil instagram jpg
VideoDani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net