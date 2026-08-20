Cântăreața Ashley Roberts, topless la plajă!

Ashley Roberts (44 de ani) a petrecut o vacanță romantică în Barbados alături de iubitul ei, artistul George Rollinson (26 de ani).

Cântăreața din trupa Pussycat Dolls, care are o avere de 1,6 milioane de dolari, a publicat mai multe fotografii de pe plajă, inclusiv una în care apare topless, în timp ce în alte imagini poartă un bikini negru.

Ashley și George au fost surprinși împreună în mai multe ipostaze romantice în timpul vacanței din Caraibe. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni.

Ashley a povestit anterior că se află într-o perioadă fericită a vieții și că relația lor este una bazată pe bunătate, susținere reciprocă și distracție. George este artist și a colaborat cu mai multe vedete, printre care Drake și Anthony Joshua. El a realizat inclusiv modele pentru ghetele boxerului Francis Ngannou înaintea meciului acestuia cu Tyson Fury.

Cum se menține Ashley Roberts în formă

Ashley Roberts are o siluetă de invidiat! Vedeta pune accent pe o alimentație bazată pe alimente integrale și cât mai puțin procesate.

La micul dejun, artista consumă ouă cu avocado și spanac sau smoothie-uri verzi preparate din kale, spanac, banană, avocado și afine. La mesele principale, optează pentru surse de proteine precum carnea slabă de pui sau peștele, alături de legume proaspete și grăsimi sănătoase.

Ashley include în rutina sa și sucuri din legume crude și acordă o atenție deosebită hidratării. Deși preferă o alimentație echilibrată, nu se privează complet de micile plăceri culinare și își permite ocazional pizza sau prăjituri.

De asemenea, ea este atentă la porțiile consumate și încearcă să mențină un echilibru între alimentele sănătoase și micile plăceri culinare.

Pe lângă dietă, Ashley Roberts pune accent pe mișcare, practicând antrenamente Tabata, plimbări și exerciții de rezistență.