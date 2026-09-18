Raluca Dumitru rupe tăcerea! Ce se întâmpla, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi: „A vrut doar să păstreze o relație bună”

Moartea Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a lăsat în urmă multă durere, dar și numeroase întrebări despre ultimii ani din viața vedetei. Femeia care, în trecut, era mereu în centrul atenției și se bucura de o mulțime de prieteni ajunsese să se retragă tot mai mult și să păstreze distanța chiar și față de persoanele apropiate.

Raluca Dumitru a spus ce se întâmpla, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi Foto: colaj Click!

Raluca Dumitru, una dintre prietenele care au cunoscut-o îndeaproape pe Mădălina în perioada în care aceasta deținea celebrul club Bellagio din Mamaia, a vorbit despre ultima perioadă din viața vedetei. Fosta asistentă TV a povestit ce știa despre situația Mădălinei în relația cu Nick Rădoi și despre locuința în care aceasta ar fi ales să stea.

Mădălina ar fi ales să locuiască separat de Nick Rădoi

Potrivit informațiilor pe care le avea Raluca Dumitru, Mădălina Apostol nu ar mai fi locuit în aceeași casă cu Nick Rădoi. Prietena vedetei a explicat că înțelesese că aceasta își cumpărase un apartament și ar fi stat acolo alături de fiul său, Toni.

„Asta știam și eu că ea nu mai stătea acolo în America cu el, în Mexic. Asta aș fi înțeles și eu că ea și-ar fi cumpărat acolo un apartament și stătea cu Toni. Nu știu 100%, ce am înțeles eu, vă spun și vouă, dar nu știu de la ea lucrurile acestea”, a spus vedeta pentru cancan.ro.

Raluca Dumitru a făcut și precizări în legătură cu vila lui Nick Rădoi, după ce au apărut informații despre vânzarea imobilului. Fosta asistentă TV susține că locuința îi aparținea afaceristului și nu Mădălinei.

„Dar vila aceea era a lui Nick. Ce treabă are ea cu vila lui Nick? Nu era pe numele ei, era pe numele lui. Nu a rămas ea fără casă, a rămas Nick fără casă”.

În ceea ce privește o posibilă legătură între vânzarea vilei și despărțirea celor doi, Raluca Dumitru a spus că nu crede că tranzacția ar fi avut legătură cu separarea.

„Nu cred. Ce treabă să fie avut despărțirea cu vândutul casei?! Nu cred”.

Ultima conversație cu Mădălina Apostol

Raluca Dumitru a dezvăluit și când a vorbit ultima dată cu Mădălina Apostol. Cele două au discutat în urmă cu aproximativ un an, iar conversația s-a concentrat în special asupra copiilor și a vieții de zi cu zi a vedetei.

„Până într-un an, aproximativ, acum câteva luni, dar nu am vorbit despre Nick, mi-a povestit despre copii, că a venit Toni la ea, că a venit Mario, de cea mica. Nu mi-a povestit în mod special ceva anume. Și nici n-am întrebat-o cu cine mai e, ce face. Am vorbit așa la modul general, că e bine, că au venit și băieții la ea cu cea mica, că e bine. Dar asta în anul 2025, deci acum câteva luni, aproximativ un an, sfârșitul lui 2025. Nu am vorbit nici dacă mai e cu Nick, nici dacă nu mai e, nici de altcineva.

Nu, a fost așa o conversație de genul: «Ce mai faci? Cum ești? Sunt bine, mi-a zis. A venit și Toni la mine». Îmi povestea că face sport, lucruri din viața ei”.

Raluca Dumitru nu crede că Mădălina urma să se împace cu tatăl fiicei sale

În spațiul public au apărut, în ultima perioadă, informații potrivit cărora Mădălina Apostol s-ar fi despărțit de Nick Rădoi și ar fi intenționat să se împace cu Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale.

Raluca Dumitru respinge însă această variantă. Prietena Mădălinei a explicat că, din ceea ce știa ea, vedeta își dorea să păstreze o relație civilizată cu Cătălin Grozavu, mai ales pentru binele fiicei lor, dar nu crede că ar fi existat intenția unei împăcări.

„Nu cred, nu cred așa ceva, eu știu că ea voia să păstreze o relație ok că aveau fata împreună, dar în niciun caz să se împace. Nu cred că din moment ce s-au despărțit, a vrut doar să păstreze o relație bună, la fel cum a păstrat și cu tatăl băieților, așa a vrut și cu tatăl fetiței. Mi se pare normal pentru copil să ai o relație ok”, a mai spus Raluca Dumitru.