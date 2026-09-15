 Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți: „Nu ne-am certat, nu ne-am trădat”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți: „Nu ne-am certat, nu ne-am trădat”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mădălin Ionescu a făcut o reflecție sinceră despre prieteniile care se pierd în timp, fără certuri, conflicte sau trădări. Prezentatorul TV a vorbit despre oamenii care i-au fost cândva foarte apropiați și cu care, în prezent, ajunge să păstreze legătura doar prin intermediul rețelelor sociale.

Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți
Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți Foto: Facebook

Vedeta a pornit de la diferența dintre relațiile de prietenie din anii ’90 și cele din prezent și a explicat cum tehnologia ne poate da senzația că suntem în continuare apropiați de oameni pe care, în realitate, nu i-am mai văzut de ani de zile.

Mădălin Ionescu spune că multe prietenii nu se termină în urma unui conflict. Distanța apare treptat, prin întâlniri amânate și telefoane care nu mai sunt date. Într-o postare pe Facebook, acesta și-a exprimat regretul față de astfel de relații pierdute în timp.

„NU NE-AM CERTAT, NU NE-AM TRĂDAT, NU NE-AM SCRIS NIMIC ÎNGROZITOR. Pur și simplu, într-o zi, unul dintre noi a zis: «Hai să ne vedem săptămâna asta!». Celălalt a răspuns: «Neapărat! Te sun eu». Și… au trecut șase luni. Uneori, șase ani.

„«Neapărat» a devenit cel mai mincinos cuvânt”

În anii ’90, ca să știi ce mai face un prieten, trebuia să-l cauți. Să-i telefonezi. Să mergi la el. Uneori apăreai direct la ușă. Sunai la interfon și spuneai: «Cobori?». Și cobora.

Astăzi știm permanent ce fac prietenii noștri, fără să mai fim alături de ei. Știm unde și-au petrecut vacanța, ce au mâncat, ce mașină și-au cumpărat.

Știm cum le-au crescut copiii, cine a divorțat, cine s-a recăsătorit, cine a slăbit sau cine și-a pus dinți noi. Le dăm câte un like și avem impresia că am rămas în viețile lor.

N-am rămas. Doar stăm pe rețele și ne uităm unii la alții cum îmbătrânim. Am colegi din facultate și din televiziune pe care i-am plăcut enorm. Oameni alături de care am petrecut nopți, am râs până ne-a durut burta, am făcut excese, am trecut prin succese, eșecuri și momente care ne-au legat pentru totdeauna sau așa credeam.

Astăzi le văd fotografiile. Ei le văd pe ale mele. Uneori ne scriem: «Trebuie neapărat să ne vedem!». «Neapărat» a devenit cel mai mincinos cuvânt din limba română. Pentru că nu ne vedem.

Suntem foarte ocupați. Avem proiecte, termene, rate, copii, probleme, drumuri, telefoane și o listă nesfârșită de lucruri «urgente». Numai oamenii nu mai sunt urgenți. Îi amânăm, convinși că vor rămâne acolo.

«Îl sun mâine». «Trec pe la el săptămâna viitoare, după ce termin perioada asta nebună». Numai că perioada asta nebună nu se mai termină, dar oamenii… da”, a spus Mădălin Ionescu, într-o postare pe Facebook.

„Marea păcăleală a rețelelor sociale”

Prezentatorul vorbește și despre momentele în care oamenii realizează prea târziu că, deși au urmărit viețile prietenilor pe internet, nu au mai fost cu adevărat alături de aceștia.

„Într-o zi afli că prietenul acela a trecut printr-un divorț cumplit sau că a fost bolnav. Că și-a pierdut părinții, că a rămas fără serviciu ori că a avut nevoie de cineva.

În schimb tu i-ai dat like la o fotografie banală. Aceasta este marea păcăleală a rețelelor sociale: ne-au făcut să credem că dacă ne «vedem» pe net înseamnă că mai suntem împreună.

Nu suntem. O fotografie nu este o îmbrățișare. Un emoticon nu este o conversație. Un «La mulți ani!» scris automat de Facebook nu înseamnă că ai rămas în viața omului.

Avem tot mai puțini oameni pe care îi putem suna la trei dimineața. Iar într-o zi, când în sfârșit ne eliberăm programul, s-ar putea să fie prea târziu. Unul dintre noi nu mai răspunde și atunci ne amintim toate întâlnirile amânate, toate telefoanele pe care n-am mai apucat să le dăm, toate «șprițurile» care au rămas suspendate într-un imaginar «săptămâna viitoare»”.

În final, Mădălin Ionescu a transmis un mesaj despre importanța de a face loc oamenilor în program, înainte ca distanța dintre prieteni să devină definitivă. Acesta consideră că multe relații se pierd fără un motiv concret, doar pentru că întâlnirile și conversațiile sunt amânate constant.

„Prieteniile nu mor întotdeauna din cauza unei trădări. Uneori mor liniștit și fără scandal. Trebuie să scăpăm de mizeria asta cu «Trebuie să ne vedem». Hai să le spunem ziua și ora, pentru că nu ne-am despărțit în fapt de prietenii noștri. Pur și simplu ne-am urmărit de la distanță până am devenit străini”.

Ghid de cumpărături

madalina apostol si bianca dragusanu
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale Vedete românești
Ultima dorință a Mădălinei Apostol jpg
Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony Vedete românești
image
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu adevarul.ro
image
Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei: „Sataniștilor!” Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. A vrut să candideze la Primăria Capitalei și a intrat pe teren la un meci al României www.fanatik.ro
image
"Laptele vegetal", analizat în laborator: plin de zahăr şi cu zero proteine observatornews.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile www.antena3.ro
image
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale playtech.ro
image
Vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj! „Am dat niște avansuri să poată oamenii să trăiască” www.fanatik.ro
image
Nick Rădoi, un ULTIM gest romantic în memoria Mădălinei Apostol. Ce a adus milionarul la capelă www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților okmagazine.ro
image
Sexualitate pe faţă! Seara în care Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!" okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Banner Mihai Traistariu
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!” Vedete românești
raluca dumitru jpg
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte” Vedete românești
Denisa și Flick, din vacanță în vacanță, din aniversare în aniversare
#Exclusiv Click!
Ce se întâmplă în căsnicia Denisei Filcea și a lui Flick: „Suntem diferiți” Vedete românești
madalina apostol si bianca dragusanu
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale Vedete românești
smiley gina pistol si fiica josephine jpg
Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, cucerită de școală din prima zi. Ce i-a spus Josephine mamei sale Vedete românești
"Bătaie" pe Constantia de la „Burlacii: Foc în Paradis”
#Exclusiv Click!
A atras atenția imediat! Concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” a primit ofertă pentru „Insula Iubirii” Vedete românești
Nimic nu o doboară pe Anamaria Prodan
VideoAnamaria Prodan și Ronald Gavril, declarație de dragoste la piscină. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți: „Sunt binecuvântată” Vedete românești
Ultima dorință a Mădălinei Apostol jpg
Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony Vedete românești
image
Ema Daniela Viziru vârstă. Câți ani are soția lui Lucian Viziru, celebrul actor din telenovelele românești actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net