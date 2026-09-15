Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți: „Nu ne-am certat, nu ne-am trădat”

Mădălin Ionescu a făcut o reflecție sinceră despre prieteniile care se pierd în timp, fără certuri, conflicte sau trădări. Prezentatorul TV a vorbit despre oamenii care i-au fost cândva foarte apropiați și cu care, în prezent, ajunge să păstreze legătura doar prin intermediul rețelelor sociale.

Confesiunea lui Mădălin Ionescu despre prietenii pierduți Foto: Facebook

Vedeta a pornit de la diferența dintre relațiile de prietenie din anii ’90 și cele din prezent și a explicat cum tehnologia ne poate da senzația că suntem în continuare apropiați de oameni pe care, în realitate, nu i-am mai văzut de ani de zile.

Mădălin Ionescu spune că multe prietenii nu se termină în urma unui conflict. Distanța apare treptat, prin întâlniri amânate și telefoane care nu mai sunt date. Într-o postare pe Facebook, acesta și-a exprimat regretul față de astfel de relații pierdute în timp.

„NU NE-AM CERTAT, NU NE-AM TRĂDAT, NU NE-AM SCRIS NIMIC ÎNGROZITOR. Pur și simplu, într-o zi, unul dintre noi a zis: «Hai să ne vedem săptămâna asta!». Celălalt a răspuns: «Neapărat! Te sun eu». Și… au trecut șase luni. Uneori, șase ani.

„«Neapărat» a devenit cel mai mincinos cuvânt”

În anii ’90, ca să știi ce mai face un prieten, trebuia să-l cauți. Să-i telefonezi. Să mergi la el. Uneori apăreai direct la ușă. Sunai la interfon și spuneai: «Cobori?». Și cobora.

Astăzi știm permanent ce fac prietenii noștri, fără să mai fim alături de ei. Știm unde și-au petrecut vacanța, ce au mâncat, ce mașină și-au cumpărat.

Știm cum le-au crescut copiii, cine a divorțat, cine s-a recăsătorit, cine a slăbit sau cine și-a pus dinți noi. Le dăm câte un like și avem impresia că am rămas în viețile lor.

N-am rămas. Doar stăm pe rețele și ne uităm unii la alții cum îmbătrânim. Am colegi din facultate și din televiziune pe care i-am plăcut enorm. Oameni alături de care am petrecut nopți, am râs până ne-a durut burta, am făcut excese, am trecut prin succese, eșecuri și momente care ne-au legat pentru totdeauna sau așa credeam.

Astăzi le văd fotografiile. Ei le văd pe ale mele. Uneori ne scriem: «Trebuie neapărat să ne vedem!». «Neapărat» a devenit cel mai mincinos cuvânt din limba română. Pentru că nu ne vedem.

Suntem foarte ocupați. Avem proiecte, termene, rate, copii, probleme, drumuri, telefoane și o listă nesfârșită de lucruri «urgente». Numai oamenii nu mai sunt urgenți. Îi amânăm, convinși că vor rămâne acolo.

«Îl sun mâine». «Trec pe la el săptămâna viitoare, după ce termin perioada asta nebună». Numai că perioada asta nebună nu se mai termină, dar oamenii… da”, a spus Mădălin Ionescu, într-o postare pe Facebook.

„Marea păcăleală a rețelelor sociale”

Prezentatorul vorbește și despre momentele în care oamenii realizează prea târziu că, deși au urmărit viețile prietenilor pe internet, nu au mai fost cu adevărat alături de aceștia.

„Într-o zi afli că prietenul acela a trecut printr-un divorț cumplit sau că a fost bolnav. Că și-a pierdut părinții, că a rămas fără serviciu ori că a avut nevoie de cineva.

În schimb tu i-ai dat like la o fotografie banală. Aceasta este marea păcăleală a rețelelor sociale: ne-au făcut să credem că dacă ne «vedem» pe net înseamnă că mai suntem împreună.

Nu suntem. O fotografie nu este o îmbrățișare. Un emoticon nu este o conversație. Un «La mulți ani!» scris automat de Facebook nu înseamnă că ai rămas în viața omului.

Avem tot mai puțini oameni pe care îi putem suna la trei dimineața. Iar într-o zi, când în sfârșit ne eliberăm programul, s-ar putea să fie prea târziu. Unul dintre noi nu mai răspunde și atunci ne amintim toate întâlnirile amânate, toate telefoanele pe care n-am mai apucat să le dăm, toate «șprițurile» care au rămas suspendate într-un imaginar «săptămâna viitoare»”.

În final, Mădălin Ionescu a transmis un mesaj despre importanța de a face loc oamenilor în program, înainte ca distanța dintre prieteni să devină definitivă. Acesta consideră că multe relații se pierd fără un motiv concret, doar pentru că întâlnirile și conversațiile sunt amânate constant.

„Prieteniile nu mor întotdeauna din cauza unei trădări. Uneori mor liniștit și fără scandal. Trebuie să scăpăm de mizeria asta cu «Trebuie să ne vedem». Hai să le spunem ziua și ora, pentru că nu ne-am despărțit în fapt de prietenii noștri. Pur și simplu ne-am urmărit de la distanță până am devenit străini”.