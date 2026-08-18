Cât a plătit Speak pentru doar două nopți pe litoralul românesc: „Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani”

Litoralul românesc a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai discutate subiecte atunci când vine vorba despre prețuri. Tot mai mulți români se plâng de sumele pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru câteva zile de vacanță la Marea Neagră, iar printre cei care au remarcat scumpirile se numără și Speak.

Artistul a povestit că a mers recent la mare, însă costurile l-au surprins. În cadrul emisiunii online pe care o moderează alături de Florin Ristei, Speak a dezvăluit cât a plătit pentru doar două nopți de cazare pe litoralul românesc.

Speak: „Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani”

Artistul susține că suma i s-a părut foarte mare, mai ales în comparație cu experiențele sale din străinătate. Speak a făcut chiar o comparație cu o vacanță în Las Vegas, unde spune că a plătit mai puțin pentru o noapte la un hotel pe care îl consideră printre cele mai scumpe la care a fost.

„Ți-am zis ce scump e la mare, la noi? Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani. Eu am dat 34 de milioane (n.r. 3.400 de lei) pe două nopți. Eu, în Vegas, la cel mai scump hotel am dat 300 de dolari pe noapte”, a spus Speak, în podcastul Sold Out Media.

Ce a pățit un turist pe litoralul românesc?

Tot mai mulți români își compară experiențele de pe litoralul autohton cu cele din străinătate, iar diferențele îi fac pe unii turiști să se întrebe dacă mai merită să își petreacă vacanța în România. Un astfel de caz a fost povestit recent pe Reddit, unde un român a deschis o discuție despre concediul petrecut pe litoralul românesc și despre lucrurile care l-au nemulțumit.

În timp ce era la plajă cu familia, bărbatul a observat un grup de opt persoane care, în timp ce consumau semințe, aruncau cojile direct pe nisip. Când le-a atras atenția, oamenii i-au răspuns agresiv și i-au cerut să îi lase în pace. A apelat apoi la administratorii plajei, însă aceștia i-au spus că nu pot interveni legal într-o astfel de situație.

„M‑am apropiat de ei și le‑am atras atenția, în mod civilizat, că ceea ce făceau nu era în regulă. În acel moment, mi s‑a răspuns să îmi văd de treabă și să nu le stric ziua, întrebându‑mă de ce m‑ar interesa comportamentul lor.

Am discutat și cu administratorii plajei, însă aceștia au spus că nu au nicio posibilitate legală de a interveni”, a declarat turistul.

„Eu nu mai merg nici plătit”

Discuția de pe Reddit a scos la iveală și nemulțumirile unor turiști care spun că litoralul românesc nu mai justifică prețurile. Mulți au făcut comparații cu vacanțele din Grecia, unde consideră că primesc servicii și condiții mai bune pentru bani similari.

„Eu nu mai merg nici plătit, calitate de sat random cu prețuri de calitate medie în Grecia, unde mereu ai priveliște și curățenie”, a scris un utilizator.

Alții au reclamat aglomerația, gălăgia și costurile ridicate, unul dintre comentarii rezumând experiența de pe litoralul românesc prin „bubuieli din toate părțile”, lipsa locurilor de parcare, ambuteiaje și „prețuri halucinante”.