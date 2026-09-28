Scandal în Asia Express! Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, la cuțite. De la ce a pornit cearta: „Nu pot să o bat”

Tensiunile au atins cote ridicate la „Asia Express”, unde Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de un schimb dur de replici. Cele două concurente s-au certat după ce prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a pierdut o confruntare cu Valerie Lungu, în cadrul jocului pentru amuletă. Dezamăgirea și nervii acumulați au dus la reproșuri între cele două prietene, care nu s-au ferit să își spună lucrurilor pe nume.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și-au aruncat cuvinte grele după o probă Foto: Instagram

„Asia Express” a ajuns la cel de-al nouălea sezon, iar 18 concurenți au pornit pe Drumul Mătăsii, unde trebuie să facă față unor provocări dificile. Printre participanți se numără și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, două artiste care formează o echipă și care, în ciuda prieteniei lor, nu sunt ferite de momente tensionate.

În ediția de duminică seara, cele două au participat la jocul pentru amuletă, unde miza a fost de 1.000 de euro și un joker. Premiul a fost câștigat de echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Unul dintre momentele care au declanșat conflictul a fost confruntarea dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu. Prezentatoarea TV a pierdut proba, iar reacția sa a provocat nemulțumirea coechipierei, Oana Tomoiagă.

Replici acide și reproșuri între cele două concurente

După încheierea probei, Oana Tomoiagă i-a reproșat Mirelei Vaida că nu a reușit să o învingă pe Valerie Lungu. Discuția a degenerat rapid, iar cele două au ajuns să își adreseze cuvinte dure. Prezentatoarea a încercat să își justifice reacția, însă colega sa a considerat că aceasta exagerează și transformă conflictul într-un moment pentru camerele de filmat.

Mirela Vaida: „A mea e plină de draci. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!”

Oana Tomoiagă: „Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!”

Mirela Vaida: „Așa vorbești! Iartă-mă, că nu am fost atentă! Pot să fiu neatentă?”

Oana Tomoiagă: „„Vorbesc de parcă-s Dumenzeu? Păi așa te poziționezi!”

Mirela Vaida: „Incredibil! Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55”

Oana Tomoiagă: „Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine”

Mirela Vaida: „Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut”

Oana Tomoiagă: „Încetează! Tu faci la cameră show-ul ăsta când noi am zis că tot ce avem de vorbit, vorbim noi două?”

Oana Tomoiagă, copleșită de dorul fiului său

Dincolo de conflictele din competiție, Oana Tomoiagă a trecut recent și printr-un moment emoționant, după ce a realizat că este departe de fiul său chiar în ziua în care acesta își sărbătorea aniversarea.

Concurenta a povestit că, prinsă în provocările și ritmul intens al emisiunii, nu și-a dat seama inițial că venise ziua de naștere a băiatului său, Vlad. Faptul că nu putea lua legătura cu el pentru a-i transmite un mesaj a afectat-o profund.

Oana Tomoiagă a vorbit cu emoție despre cât de dificil este să fie departe de copilul său într-o zi atât de importantă. Artista a mărturisit că și-ar fi dorit să îi poată transmite măcar un mesaj de felicitare și a subliniat că Mirela Vaida îi înțelege suferința, deoarece și aceasta a trecut printr-o experiență similară.

„E ziua băiatului meu Vlad. Este prima dată în cei 12 ani în care eu sunt plecată departe și nu am nicio variantă să iau legătura cu el să pot să îi spun «La mulți ani». E foarte greu și emoționant. Mă gândeam la suflețelul lui că mami nu îi spune «La mulți ani». Mirela este la sufletul meu, pentru că și ziua băiatului ei a fost acum câteva zile”, a declarat Oana Tomoiagă, la „Asia Express”.