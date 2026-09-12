De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele”

Mirela Vaida vorbește deschis despre un obicei de-al său pe care nu îl agreează. Concurenta Asia Express, reality show în care participă alături de Oana Tomoiagă, mărturisește că nu s-a uitat la nicio ediție în care a apărut în „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Care este motivul?

Mirela Vaida. Foto: Facebook

Mirela Vaida s-a făcut remarcată în ultimii ani prin prisma carierei sale în televiziune, fiind una dintre cele mai vocale prezentatoare. Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit deja publicul, Mirela recunoaște că nu îi place să-și urmărească aparițiile televizate, deoarece nu îi place să se audă și să se vadă.

Mirelei Vaida nu îi place cum sună vocea ei

Prezentatoarea mărturisește că nu își suportă vocea și că atitudinea sa uneori vulcanică este un alt motiv pentru care preferă să nu se privească pe micul ecran. Faptul că nu poate vorbi întotdeauna calm reprezintă, spune ea, o problemă pe care încearcă de mult timp să o gestioneze.

Pe rețelele de socializare, Mirela Vaida le-a povestit fanilor că a încercat în repetate rânduri să își lucreze vocea, inclusiv în teatru, unde a avut ocazia să colaboreze cu actori consacrați.

„E foarte ciudat sentimentul când te auzi și te vezi la televizor (...) Eu nu mă pot uita la nicio emisiune cu mine că sunt foarte critică. Nu îmi suport vocea, să știți că asta e un dat, am încercat să îmi educ vocea și la teatru, cu actori, am lucrat cu actori mari să îmi educ vocea și vocea ține de temperamentul omului. Nu mă poți pune pe mine să vorbesc aerat, să vorbesc calm (...) Eu dacă vorbesc aerat și calm nu mai sunt Mirela Vaida. E împotriva firii mele, nu pot, vocea este oglinda personalității tale (...) Nu mă suport să mă văd”, a spus Mirela Vaida, pe TikTok.

Mirela Vaida: „Sunt foarte isterică”

Pentru vedetă, experiența Asia Express a reprezentat o adevărată provocare. Mirela Vaida povestește că a acceptat să participe la competiție ca și cum ar fi plecat într-o vacanță, însă parcursul din cadrul show-ului i-a pus la încercare limitele.

Prezentatoarea recunoaște că este o persoană foarte competitivă și că nu suportă să piardă. Tocmai acest spirit competitiv îi poate provoca uneori reacții puternice în timpul probelor.

„Eu m-am dus acolo să scap (n.r. la «Asia Express»), m-am dus acolo în vacanță (n.r. râde), să scap (...) Am fost și eu cu nebunia mea, sunt foarte isterică (...), îmi pierd controlul când îmi dau seama că trebuie să câștig jocul (...) Nu suport să fiu ultima, nu suport să fiu cea mai slabă din sezon”, a mai spus prezentatoarea.

Mirela Vaida, susținută de copii să meargă în „Asia Express”

Vedeta este mama a trei copii, Carla, Vladimir și Tudor, care au fost extrem de entuziasmați de ideea ca mama lor să accepte o nouă provocare. Mirela Vaida mărturisește că cei mici erau deja fani ai emisiunii și și-au dorit foarte mult să o vadă pe mama lor pe micile ecrane, într-un astfel de reality show.

Entuziasmul copiilor a fost unul dintre motivele pentru care Mirela a privit cu mai multă deschidere participarea la Asia Express. Pentru cei trei, ideea de a-și vedea mama într-o competiție plină de provocări și situații neașteptate a fost una extrem de atractivă, mai ales că urmăreau deja emisiunea.

„N-au stat atât de mult să se gândească, dar, pentru că noi urmăream înainte episoadele din «Asia Express», când au auzit că vreau să mă duc acolo, au zis: «Mami, o să te vedem în fiecare seară, o să te duci în aventuri!».

Singurul care a fost un pic mai sceptic a fost cel mic, pentru că el nu are decât 7 ani și nu a mai fost atât de mult timp despărțit de mine, nici nu are cumva, să zic, experiența celorlalți. Dar a înțeles și el după aceea și s-au descurcat foarte bine și fără mine.

M-am bucurat că am văzut independența lor, puterea lor... și a lor, și a mea cumva, dar și a tăticului! Tăticul a luat în mâini toate atribuțiile, s-a descurcat foarte bine”, a spus Mirela Vaida pentru Spynews.ro.