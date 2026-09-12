 De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele”

#Asia Express
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mirela Vaida vorbește deschis despre un obicei de-al său pe care nu îl agreează. Concurenta Asia Express, reality show în care participă alături de Oana Tomoiagă, mărturisește că nu s-a uitat la nicio ediție în care a apărut în „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Care este motivul?

Mirela Vaida.
Mirela Vaida. Foto: Facebook

Mirela Vaida s-a făcut remarcată în ultimii ani prin prisma carierei sale în televiziune, fiind una dintre cele mai vocale prezentatoare. Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit deja publicul, Mirela recunoaște că nu îi place să-și urmărească aparițiile televizate, deoarece nu îi place să se audă și să se vadă.

Mirelei Vaida nu îi place cum sună vocea ei

Prezentatoarea mărturisește că nu își suportă vocea și că atitudinea sa uneori vulcanică este un alt motiv pentru care preferă să nu se privească pe micul ecran. Faptul că nu poate vorbi întotdeauna calm reprezintă, spune ea, o problemă pe care încearcă de mult timp să o gestioneze.

Pe rețelele de socializare, Mirela Vaida le-a povestit fanilor că a încercat în repetate rânduri să își lucreze vocea, inclusiv în teatru, unde a avut ocazia să colaboreze cu actori consacrați.

„E foarte ciudat sentimentul când te auzi și te vezi la televizor (...) Eu nu mă pot uita la nicio emisiune cu mine că sunt foarte critică. Nu îmi suport vocea, să știți că asta e un dat, am încercat să îmi educ vocea și la teatru, cu actori, am lucrat cu actori mari să îmi educ vocea și vocea ține de temperamentul omului. Nu mă poți pune pe mine să vorbesc aerat, să vorbesc calm (...) Eu dacă vorbesc aerat și calm nu mai sunt Mirela Vaida. E împotriva firii mele, nu pot, vocea este oglinda personalității tale (...) Nu mă suport să mă văd”, a spus Mirela Vaida, pe TikTok.

Mirela Vaida: „Sunt foarte isterică”

Pentru vedetă, experiența Asia Express a reprezentat o adevărată provocare. Mirela Vaida povestește că a acceptat să participe la competiție ca și cum ar fi plecat într-o vacanță, însă parcursul din cadrul show-ului i-a pus la încercare limitele.

Prezentatoarea recunoaște că este o persoană foarte competitivă și că nu suportă să piardă. Tocmai acest spirit competitiv îi poate provoca uneori reacții puternice în timpul probelor.

„Eu m-am dus acolo să scap (n.r. la «Asia Express»), m-am dus acolo în vacanță (n.r. râde), să scap (...) Am fost și eu cu nebunia mea, sunt foarte isterică (...), îmi pierd controlul când îmi dau seama că trebuie să câștig jocul (...) Nu suport să fiu ultima, nu suport să fiu cea mai slabă din sezon”, a mai spus prezentatoarea.

Mirela Vaida, susținută de copii să meargă în „Asia Express”

Vedeta este mama a trei copii, Carla, Vladimir și Tudor, care au fost extrem de entuziasmați de ideea ca mama lor să accepte o nouă provocare. Mirela Vaida mărturisește că cei mici erau deja fani ai emisiunii și și-au dorit foarte mult să o vadă pe mama lor pe micile ecrane, într-un astfel de reality show.

Entuziasmul copiilor a fost unul dintre motivele pentru care Mirela a privit cu mai multă deschidere participarea la Asia Express. Pentru cei trei, ideea de a-și vedea mama într-o competiție plină de provocări și situații neașteptate a fost una extrem de atractivă, mai ales că urmăreau deja emisiunea.

„N-au stat atât de mult să se gândească, dar, pentru că noi urmăream înainte episoadele din «Asia Express», când au auzit că vreau să mă duc acolo, au zis: «Mami, o să te vedem în fiecare seară, o să te duci în aventuri!».

Singurul care a fost un pic mai sceptic a fost cel mic, pentru că el nu are decât 7 ani și nu a mai fost atât de mult timp despărțit de mine, nici nu are cumva, să zic, experiența celorlalți. Dar a înțeles și el după aceea și s-au descurcat foarte bine și fără mine.

M-am bucurat că am văzut independența lor, puterea lor... și a lor, și a mea cumva, dar și a tăticului! Tăticul a luat în mâini toate atribuțiile, s-a descurcat foarte bine”, a spus Mirela Vaida pentru Spynews.ro.

Ghid de cumpărături

O profesoară s-a casatorit cu fostul ei student
O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei Național
elena basescu instagram jpg
VideoElena Băsescu, fiica fostului președinte, surprinsă la benzinărie. Ce sumă a scos din buzunar pentru un plin Vedete românești
image
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini” adevarul.ro
image
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci milioane“ adevarul.ro

Parteneri

image
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică www.fanatik.ro
image
Cum funcţiona fabrica de bani de la Suceava. 3 bărbaţi, trimişi în judecată după ce au tipărit 1 mil. € falşi observatornews.ro
image
Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa www.antena3.ro
image
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Milionarul de 85 de ani, decizie radicală luată în relaţia cu superba prezentatoare de 32 de ani: „Nu-mi pasă” as.ro
image
De ce cumpără străinii case și proprietăți în satele din Transilvania. Fenomenul care schimbă comunități întregi playtech.ro
image
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB www.fanatik.ro
image
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
alexandra capitanescu si luca
VideoMoment emoționant la Vocea României! Un tânăr de 17 ani a întors toate scaunele. De cine a fost susținut PrimeTime
ioana state
#Vocea Romaniei
VideoIoana State a lăsat stand-up-ul pentru Vocea României. Trei scaune s-au întors pentru vedetă PrimeTime
claudia si ionut
#Insula iubirii
Scandal înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion, trădată de iubitul ei, Ionuț Mocăniță? „Au zis că nu au avut nimic” PrimeTime
nadia comaneci si carmen tanase
#Românii au talent
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCum a făcut-o Dan Alexa pe Andreea Popescu să se simtă femeie, după divorț? PrimeTime
carmen tanase si smiley
VideoSmiley, luat prin surprindere de Carmen Tănase la Vocea României: „Tremur în ultimul hal, jur!” PrimeTime
cristina cioran
VideoCristina Cioran, dezvăluire neașteptată despre plecarea din România: „Mă abțin! Nu cred în limite” PrimeTime
Maia Morgenstern 1(1) jpg
VideoMaia Morgenstern, mărturisiri sincere despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net