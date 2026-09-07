Gest neașteptat făcut de Cheloo la „Asia Express”. A pierdut primul loc ca să ajute o echipă rivală

Primele ediții ale noului sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii” au venit cu situații neașteptate pentru cele nouă echipe aflate în cursă. Concurenții au pornit la drum prin Uzbekistan, iar încă de la început au avut parte de probe dificile și trasee care le-au pus serios la încercare rezistența.

Cheloo și-a lăsat imaginea de „băiat rău” deoparte la „Asia Express” Foto: Facebook

În mijlocul competiției, Cheloo a surprins pe toată lumea printr-un gest făcut pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Artistul și colegul său de echipă, Mihai Ban, au ales să se oprească și să le ajute pe cele două concurente, chiar dacă acest lucru putea să îi coste un avantaj important în cursă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, ajutate de Cheloo și Mihai Ban

Cele două concurente au avut de înfruntat un traseu extrem de solicitant, care le-a obligat să își transporte bagajele grele prin deșert. La un moment dat, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns într-o zonă dificilă, unde au avut nevoie de ajutor.

Cheloo și Mihai Ban au decis să nu treacă mai departe și s-au oferit să le ajute să își care bagajele. Deși fiecare secundă conta în competiție, cei doi au ales să le fie alături celor două concurente, inclusiv într-un moment în care traseul presupunea traversarea unei râpe.

Gestul artistului a surprins-o pe Mirela Vaida, care a recunoscut că înainte de această experiență avea o cu totul altă percepție despre Cheloo.

„Eu vreau să zic ceva ce n-am zis niciodată în viața mea în fața unui bărbat, dar de data asta simt că merită. Pe Cheloo n-am știut de unde să-l apucăm, pentru că el are o imagine de om intangibil, e un tip căruia nu-i intru foarte ușor în grații, dar le mulțumim pentru tot, că ei puteau să fie primii, dar au stat să ne ajute pe noi. Au pierdut locul întâi din cauza noastră și vreau să le mulțumesc că sunt mari oameni de caracter”, a spus Mirela Vaida.

Gestul care i-a schimbat Mirelei Vaida părerea despre Cheloo

După ce Mirela Vaida l-a lăudat pentru gestul făcut, Cheloo a reacționat în stilul care l-a consacrat. Artistul a glumit pe seama declarațiilor concurentei și a încercat, aparent, să își păstreze imaginea de „băiat rău”.

„Noi ne-am asociat aici ca tu să-mi distrugi munca de 30 de ani. Lăsați-mă în pace, eu sunt elementul negativ”, a spus Cheloo.

Dincolo de glumele sale, Cheloo a demonstrat că poate lăsa competiția pe planul secund atunci când situația o cere. Mirela Vaida l-a descris drept un „domn galant”, după ce acesta și Mihai Ban au ales să le ajute pe ea și pe Oana Tomoiagă.

Într-o competiție în care timpul și poziția din clasament pot face diferența, decizia celor doi de a se opri pentru a le ajuta pe concurente nu a trecut neobservată.

„Asia Express – Drumul Mătăsii”, aventura celor 18 vedete

Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a debutat duminică, 6 septembrie 2026, la Antena 1. Cele 18 vedete, împărțite în nouă echipe, au pornit într-o aventură care le va purta prin Uzbekistan și China.

Telespectatorii pot urmări „Asia Express” în fiecare duminică, de la ora 20.00, iar luni, marți și miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.